Сводки от ополчения Новороссии 02 сентября 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего заявления официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки украинские боевики ТРИДЦАТЬ СЕМЬ раз открывали огонь по территории Республики.

На Донецком направлении боевики КОКОРЕВА из 92-й бригады и ГУДЗЯ из 24-й бригады из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы н. п. МИНЕРАЛЬНОЕ, АЛЕКСАНДРОВКА и поселка шахты «Трудовская».

Резко увеличилось количество обстрелов на Горловском и Мариупольском направлениях, где враг активно продолжает применять тяжелое вооружение.

Так, на Горловском направлении военные преступники ПОЛЯКОВ — главарь 53-й бригады, ГАРАЗ — главарь 30-й бригады и ПРОКОПЕНКО — главарь «Азова», в течении всех прошедших суток подвергали обстрелам из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия н. п. ЗАЙЦЕВО, ДОЛОМИТНОЕ, ГОЛЬМОВСКИЙ, поселки шахт «6/7» и им. Гагарина.

В результате обстрелов повреждены ЧЕТЫРЕ домостроения в н. п. ЗАЙЦЕВО (южное) по ул. Рыбалко, д.177, ул. Карбышева, д. 70 и д.74, ул. Полетаева, д. 140., а также обесточены н. п. КОМАРОВО и поселок шахты им. Гагарина. Более ПЯТИ тысяч мирных жителей осталось без электроснабжения.



На Мариупольском направлении боевики из 36-й бригады морской пехоты под командованием ГНАТОВА открывали огонь из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых управляемых ракет, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п. НОВАЯ ТАВРИЯ, ЗАИЧЕНКО, ДЗЕРЖИНСКОЕ, КОМИНТЕРНОВО, ЛЕНИНСКОЕ.

Только ЧЕТЫРНАДЦАТЬ случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районе н. п Коминтерново. В результате обстрелов полностью сгорели ДВЕНАДЦАТЬ домостроений по следующим адресам: ул. Черняховского, д. 14; ул. Победы д. 13, 17, 29, ул. Кирова, д.10, 27, 45, 76, пер. Королева, д.3, ул. Ватутина, д.5, ул. Ахматовой, д.39 и 37.

Кроме того, зажигательными боеприпасами обстреляны сельхозугодия в районе н. п. КОМИНТЕРНОВО, которые, из-за не прекращающихся обстрелов, долгое время не удавалось потушить.



За текущие сутки враг СЕМЬ раз открывал огонь по нашей территории. Под огнем украинских оккупантов находились н. п. ГОРЛОВКА, ЗАЙЦЕВО, ДОЛМИТНОЕ, КОМИНТЕРНОВО, по которым враг выпустил СЕМНАДЦАТЬ мин калибром 120 мм и 82 мм, ТРИДЦАТЬ гранта различного типа, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела н. п. ЗАЙЦЕВО зафиксировано повреждение домостроения по адресу ул. Фомина, 12.

Также под прицельным огнем оккупантов оказались наблюдатели СММ ОБСЕ и СЦКК, фиксировавшие результаты вчерашних обстрелов н. п. КОМИНТЕРНОВО.

Нам неизвестна судьба раненого военнослужащего нашей Республики, захваченного в плен, запытанного нацистами и доставленного в госпиталь в н. п. ЧАСОВ ЯР. Крайняя информация о его состоянии была получена нами 30 августа, когда мы зафиксировали работу журналистов в месте его содержания. После этого, его в бессознательном состоянии вывезли за территорию медицинского учреждение в неизвестном направлении.

Мы требуем от международных правозащитных организаций мешаться в происходящее и добиться от украинской стороны в информировании нас о состоянии и местонахождении нашего защитника, а также скорейшей передачи его нам.

По нашим данным, в расположение 36-й бригады внезапно прибыла комиссия генерального штаба Украины и военной прокуратуры, для проверки учета и наличия материальных и расходования финансовых средств в соединении. Комиссией установлено, что в зоне ответственности 36-й бригады произошла серия взрывов, в результате которых были уничтожены часть финансовой документации и документы по учету материальных средств соединения. Факты взрывов боевики попытались списать на обстрелы с нашей стороны. Однако, прибывшими на место происшествия специалистами уже установлено, что взрывы в районе ВОДЯНОГО были проведены путем подрыва тротиловых шашек и одного 122-мм снаряда.

Нами фиксируется спешная ротация соединений ВФУ в зоне оккупации.

В ближайшие время подразделения 30-й бригады будут выведены из зоны оккупации в связи с обвинения командования соединения в коррупции и незаконном обороте оружия и боеприпасов. На смену спланирована 59-я мотопехотная бригада, два батальона которой уже прибыли. Часть личного состава 30-й бригады отказалась убывать из зоны ООС и отдавать свои позиции — это боевики 3-го батальона, оккупировавших территорию на северо-востоке от ГОРЛОВКИ в районе НОВОЛУГАНСКОГО.

Важно отметить, именно факт спешной ротации, а также возможности получения денежной премии за нанесение ущерба подразделениям и инфраструктуре Народной милиции, являются ключевыми причинами усиления обстрелов на Горловском направлении. Уходящие в ППД боевики в срочном порядке уничтожают неучтенные и полученные на складах боеприпасы.

Но, как обычно, такие действия оккупантов приносят им небоевые потери. Так вчера, в ходе обстрела нашей территории, на минометной позиции, в результате двойного заряжания, произошел разрыв 82-мм миномета. В результате происшествия погибли ДВОЕ боевиков и ОДИН получил ранения. При этом в официальном докладе командования 30-й бригады в штаб оккупационных сил сообщается только о раненном.

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