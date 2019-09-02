Сводки от ополчения Новороссии 02 сентября 2019
- 08:58 На Донбассе уничтожен украинский оккупант.
- Вчера 23:28 Бригаду ВСУ экстренно выводят с Донбасса — сводка с фронтов ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 22:48 Оккупационные силы ВСУ берут в заложники мирных жителей Донбасса для пополнения «обменного фонда».
- Вчера 22:14 Миссия ОБСЕ попала под обстрел ВСУ — опубликованы кадры боя (ВИДЕО).
На Донбассе уничтожен украинский оккупант
Штаб так называемой ООС на Донбассе сообщает о потерях: уничтожен один украинский оккупант.
В штабе утверждают, что режим прекращения огня за минувшие сутки нарушался 15 раз, якобы были зафиксированы обстрелы минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Основными направлениями обстрелов оккупанты называют Николаевку, Водяное и Новотроицкое, а также район Зайцево и Новолуганского. Все названия населённых пунктов в сообщениях штаба «ООС», как правило, означают направления, на которых ВСУ провоцировали Армию ДНР, нарушая перемирие.
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Бригаду ВСУ экстренно выводят с Донбасса — сводка с фронтов ДНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего заявления официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
За прошедшие сутки украинские боевики ТРИДЦАТЬ СЕМЬ раз открывали огонь по территории Республики.
На Донецком направлении боевики КОКОРЕВА из 92-й бригады и ГУДЗЯ из 24-й бригады из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы н. п. МИНЕРАЛЬНОЕ, АЛЕКСАНДРОВКА и поселка шахты «Трудовская».
Резко увеличилось количество обстрелов на Горловском и Мариупольском направлениях, где враг активно продолжает применять тяжелое вооружение.
Так, на Горловском направлении военные преступники ПОЛЯКОВ — главарь 53-й бригады, ГАРАЗ — главарь 30-й бригады и ПРОКОПЕНКО — главарь «Азова», в течении всех прошедших суток подвергали обстрелам из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия н. п. ЗАЙЦЕВО, ДОЛОМИТНОЕ, ГОЛЬМОВСКИЙ, поселки шахт «6/7» и им. Гагарина.
В результате обстрелов повреждены ЧЕТЫРЕ домостроения в н. п. ЗАЙЦЕВО (южное) по ул. Рыбалко, д.177, ул. Карбышева, д. 70 и д.74, ул. Полетаева, д. 140., а также обесточены н. п. КОМАРОВО и поселок шахты им. Гагарина. Более ПЯТИ тысяч мирных жителей осталось без электроснабжения.
На Мариупольском направлении боевики из 36-й бригады морской пехоты под командованием ГНАТОВА открывали огонь из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых управляемых ракет, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п. НОВАЯ ТАВРИЯ, ЗАИЧЕНКО, ДЗЕРЖИНСКОЕ, КОМИНТЕРНОВО, ЛЕНИНСКОЕ.
Только ЧЕТЫРНАДЦАТЬ случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районе н. п Коминтерново. В результате обстрелов полностью сгорели ДВЕНАДЦАТЬ домостроений по следующим адресам: ул. Черняховского, д. 14; ул. Победы д. 13, 17, 29, ул. Кирова, д.10, 27, 45, 76, пер. Королева, д.3, ул. Ватутина, д.5, ул. Ахматовой, д.39 и 37.
Кроме того, зажигательными боеприпасами обстреляны сельхозугодия в районе н. п. КОМИНТЕРНОВО, которые, из-за не прекращающихся обстрелов, долгое время не удавалось потушить.
За текущие сутки враг СЕМЬ раз открывал огонь по нашей территории. Под огнем украинских оккупантов находились н. п. ГОРЛОВКА, ЗАЙЦЕВО, ДОЛМИТНОЕ, КОМИНТЕРНОВО, по которым враг выпустил СЕМНАДЦАТЬ мин калибром 120 мм и 82 мм, ТРИДЦАТЬ гранта различного типа, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела н. п. ЗАЙЦЕВО зафиксировано повреждение домостроения по адресу ул. Фомина, 12.
Также под прицельным огнем оккупантов оказались наблюдатели СММ ОБСЕ и СЦКК, фиксировавшие результаты вчерашних обстрелов н. п. КОМИНТЕРНОВО.
Нам неизвестна судьба раненого военнослужащего нашей Республики, захваченного в плен, запытанного нацистами и доставленного в госпиталь в н. п. ЧАСОВ ЯР. Крайняя информация о его состоянии была получена нами 30 августа, когда мы зафиксировали работу журналистов в месте его содержания. После этого, его в бессознательном состоянии вывезли за территорию медицинского учреждение в неизвестном направлении.
Мы требуем от международных правозащитных организаций мешаться в происходящее и добиться от украинской стороны в информировании нас о состоянии и местонахождении нашего защитника, а также скорейшей передачи его нам.
По нашим данным, в расположение 36-й бригады внезапно прибыла комиссия генерального штаба Украины и военной прокуратуры, для проверки учета и наличия материальных и расходования финансовых средств в соединении. Комиссией установлено, что в зоне ответственности 36-й бригады произошла серия взрывов, в результате которых были уничтожены часть финансовой документации и документы по учету материальных средств соединения. Факты взрывов боевики попытались списать на обстрелы с нашей стороны. Однако, прибывшими на место происшествия специалистами уже установлено, что взрывы в районе ВОДЯНОГО были проведены путем подрыва тротиловых шашек и одного 122-мм снаряда.
Нами фиксируется спешная ротация соединений ВФУ в зоне оккупации.
В ближайшие время подразделения 30-й бригады будут выведены из зоны оккупации в связи с обвинения командования соединения в коррупции и незаконном обороте оружия и боеприпасов. На смену спланирована 59-я мотопехотная бригада, два батальона которой уже прибыли. Часть личного состава 30-й бригады отказалась убывать из зоны ООС и отдавать свои позиции — это боевики 3-го батальона, оккупировавших территорию на северо-востоке от ГОРЛОВКИ в районе НОВОЛУГАНСКОГО.
Важно отметить, именно факт спешной ротации, а также возможности получения денежной премии за нанесение ущерба подразделениям и инфраструктуре Народной милиции, являются ключевыми причинами усиления обстрелов на Горловском направлении. Уходящие в ППД боевики в срочном порядке уничтожают неучтенные и полученные на складах боеприпасы.
Но, как обычно, такие действия оккупантов приносят им небоевые потери. Так вчера, в ходе обстрела нашей территории, на минометной позиции, в результате двойного заряжания, произошел разрыв 82-мм миномета. В результате происшествия погибли ДВОЕ боевиков и ОДИН получил ранения. При этом в официальном докладе командования 30-й бригады в штаб оккупационных сил сообщается только о раненном.
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Оккупационные силы ВСУ берут в заложники мирных жителей Донбасса для пополнения «обменного фонда»
Это следует из сообщений на официальном аккаунте так называемого «штаба операции объединенных сил» (быв. «АТО» — прим. «Русской Весны»).
По словам оккупантов, за минувшие сутки во время проверки документов на блокпостах украинские военнослужащие и нацгвардейцы задержали 6 человек, якобы причастных к «незаконным вооруженным формированиям». Все они являются коренными жителями Донбасса.
Задержанные (четверо мужчин и две женщины) пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами.
Всего в течение недели за «сотрудничество с ДНР» на украинских блокпостах было задержано 9 человек, в основном в районе Мариуполя.
Столь резкое увеличение темпов выявления оккупантами «шпионов» и «саботажников» из числа мирных жителей, очевидно, связано с активизацией процесса обмена удерживаемыми лицами, для чего украинская сторона не придумала ничего лучшего, чем брать заложников среди случайных людей, отправляющихся из Донбасса к родственникам на Украину.
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Миссия ОБСЕ попала под обстрел ВСУ — опубликованы кадры боя (ВИДЕО)
Представительством ДНР в СЦКК опубликовано видео сегодняшнего обстрела наблюдателей миссии ОБСЕ в районе Коминтерново.
Под огонь ВСУ также попал внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк.
Напоминаем, что в последние дни по всей линии соприкосновения на Донбассе происходит обострение, связанное с постоянными провокациями с украинской стороны.
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