1914. Военный альбом «Солнце России» № 1. Часть 2
19:23. 27 августа 2019 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Если ты зло думаешь о людях, значит, злой дух живет в тебе, и это он внушает злые мысли на людей. Такой закон у Бога: если прощаешь, это значит, что и тебе Господь простил; а если не прощаешь брату, значит, и твой грех остаётся с тобою.