“Оправдания” Дымарского
09:03. 26 августа 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Будучи пойманным с поличным за размещение фейкового плаката Кукрыниксов https://colonelcassad.livejournal.com/5229221.html, либеральный "историк" Дымарский взялся разъяснять, что фейк, это на самом деле не фейк, а информационный продукт с ПРАВДИВЫМ содержанием.
Всего лишь за сутки моего отсутствия в ФБ, где я, правда, вообще бываю не часто, здесь, оказывается, развернулись нешуточные бои вокруг вроде бы плаката, а на самом деле – вокруг пакта Молотова-Риббентропа, который – вот мы и дожили до этого! – назван уже «дипломатическим триумфом СССР».
Итак, плакат. Фейк, говорите? Но фейк – это информационный продукт, в котором отсутствует правдивая информация. Авторы же помещенного плаката перерисовали (спародировали) Кукрыниксов, поместив в их форму содержание, ПОЛНОСТЬЮ соответствующее тогдашней внешней политике СССР. Чтобы не было никаких в этом сомнений, давайте взглянем на то, как делался это тн «дипломатический триумф». И заложена ли в этом тн «фейке» правдивая информация.
27-28 сентября 1939 года в Москву опять приехал министр иностранных дел Гитлера И. фон Риббентроп. Новые переговоры в продолжение августовских. Из записи беседы Риббентропа со Сталиным и Молотовым.
Риббентроп: Настоящий враг Германии — Англия В этом отношении интересы Советского Союза совпадают с немецкими, и в этом направлении представляется вполне возможным дальнейшее углубление новых советско-германских отношений. У нас полагают, что в английском комплексе существует параллелизм между немецкими и советскими интересами и в этой сфере не только полезно тесное сотрудничество Германии с Советским Союзом, но и возможны определенные договоренности. Фюрера, заявил г-н министр, интересовало бы в ходе бесед услышать, что думает Советский Союз по этому вопросу. Он бы предложил подобную идею в качестве предмета для дискуссий. В том случае ежели Советское правительство разделяет такую точку зрения, то можно было бы сформулировать платформу для более тесного развития советско-германских отношений в том смысле, что, исходя из совместно проведенного урегулирования польского вопроса, Германия и Советский Союз теперь могут рассмотреть возможность сотрудничества в отношении Англии. В подобном заявлении можно было бы подчеркнуть, что Германия и Советский Союз преисполнены волей к тому, чтобы никто не посмел затронуть занимаемые ими позиции, и при необходимости будут их совместно защищать. Дело шло бы тогда к сотрудничеству на долгие времена, ибо фюрер мыслит крупными историческими перспективами.
Ответ Сталина: Основным элементом советской внешней политики всегда было убеждение в возможности сотрудничества между Германией и Советским Союзом. Еще в начальный период, когда большевики пришли к власти, мир упрекал большевиков в том, что они являются платными агентами Германии… Что же касается отношений Советского правительства к английскому комплексу вопросов, то он (Сталин) хотел бы заметить, что Советское правительство никогда не имело симпатий к Англии. Необходимо лишь заглянуть в труды Ленина и его учеников, чтобы понять, что большевики всегда больше всего ругали и ненавидели Англию, притом еще в те времена, когда о сотрудничестве с Германией и речи не было…
Факт, что Германия в настоящее время не нуждается в чужой помощи и, возможно, в будущем в чужой помощи нуждаться не будет. Однако если, вопреки ожиданиям, Германия попадет в тяжелое положение, то она может быть уверена, что советский народ придет Германии на помощь и не допустит, чтобы Германию задушили. Советский Союз заинтересован в сильной Германии и не допустит, чтобы Германию повергли на землю.
(Документы внешней политики СССР. Том 22. Кн. 2. 1 сентября — 31 декабря 1939 г. — М.: Международные отношения, 1992. стр.606-611)
Так что если плакат и фейк, то только в ответ на фейк о «дипломатическом триумфе СССР».
Вот, собственно, почему столько защитников «триумфа» набежало на публикацию нехитрой пародии на Кукрыниксов.
Извините, что не сразу среагировал, занимался другим.
Как не трудно догадаться, никаких подтверждений "совместной бомбардировки Лондона" не оказалось.
Итак, "историк" признается, что сознательно размещает заведомый фейк, чтобы бороться с фейком "о дипломатическом триумфе СССР".
Но тут можно даже не повторять уже известные выводы о значении пакта для всего хода второй мировой войны и конфигурации коалиций. И даже не брать современные трактовки.
Можно просто вспомнить о том, как оценивали Пакт в 1939 году в зарубежной карикатуре, которую трудно заподозрить в больших симпатиях к СССР и Сталину.
И в значительной их части мы увидим очевидный посыл, что никакой дружбы нет, что Гитлер пошел на уступки Сталину, что Пакт стал неожиданностью для стран Запада, что стороны готовятся к войне друг против друга, мило улыбаясь.
Весная 1939 года. Западная пресса пророчит – следующая европейская война начнется на Украине.
В отличие от картинок Дымарского, это отнюдь не фейковые изображения. И как не трудно заметить, тема дипломатической победы СССР появилась непосредственно после Пакта, причем в западной прессе.
Как не трудно догадаться, Дымарский попавшись на одной фейке, пытается объявить фейком целый пласт отечественной и зарубежной историографии, которая оценивает Пакт Молотова-Риббентропа как стратегический успех Cоветского Союза, не говоря уже о том, что такие оценки уходят корнями во все тот же 1939 год.
К истории этот "подход" Дымарского, разумеется никакого отношения не имеет, что впрочем большой новостью не является.
Дымарский просто действует в заданной пропагандистской парадигме, просто в данном случае совсем неумело, на чем и погорел.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5232986.html