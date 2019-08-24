Над вражьим городом свиданье
17:58. 24 августа 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Либерал Дымарский с "Эха Москвы" выложил у себя известный фейк про "засекреченный плакат Кукрыниксов".
Гуляют он как минимум еще с начала "десятых" и является перерисовкой оригинального плаката.
Позднее, этот плакат печатался и в британской прессе.
Более подробный разбор этого фейка выходил еще в 2013 году https://cutt.ly/wwfynzc
В комментариях Дымарскому уже напихали по полной https://www.facebook.com/100003216884909/posts/2336725653111308?s=569213111&sfns=mo
Других разоблачителей "преступлений сталинизма" у меня для вас нет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5229221.html