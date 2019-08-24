Главная » История, Творчество

Над вражьим городом свиданье

17:58. 24 августа 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:


Либерал Дымарский с "Эха Москвы" выложил у себя известный фейк про "засекреченный плакат Кукрыниксов".
Гуляют он как минимум еще с начала "десятых" и является перерисовкой оригинального плаката.



Позднее, этот плакат печатался и в британской прессе.



Более подробный разбор этого фейка выходил еще в 2013 году https://cutt.ly/wwfynzc
В комментариях Дымарскому уже напихали по полной https://www.facebook.com/100003216884909/posts/2336725653111308?s=569213111&sfns=mo


Других разоблачителей "преступлений сталинизма" у меня для вас нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5229221.html

Метки: дымарский, история, кукрыниксы, плакаты, фальсификации

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Публикуем очередную главу из книги Андрея Витальевича Антонова «Расскажи о себе, Русь»
...». Чтобы научиться подобному, надо обладать знаниями о возможностях ...меча мог разрубить тело вражьего бойца напополам, как ...971 году у города Доростол (ныне болгарский город Силистрия): «...возможно, были обеспечение контроля над важной торговой артерией – ...
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
.... Этот старинный город возвышается на высоте 2500 метров над уровнем моря, ... Нет, Мохенджо-Даро не разоряли вражьи полчища - в краснокирпичных развалинах при...Гелиосом, откуда и греческое название города - Ἡλίουπόλις («Город Солнца»). Эннеада (греч. Ἐννεάς...
Незаметно прошло в Новокузнецке 75-летие подвига наших земляков
... не обойти.Зарылись норы вражьи в приволховском песке,На ...мгновение увидели одно:Что пулеметы вражьи из амбразур не взять,... он с фашистскою ордойИ над врагом смеется он смертельной ...в послевоенном Новгороде памятник защитникам города.Они погибли вместе, с ...
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
...еще будет рассматриваться». «Но издевательства над крымчанами продолжаются», - сказал он....коем разе не переходить на вражу мову. Иначе можно запомоиться...— прокомментировал решение комитета Молчанов. Переименование города является частью проводимой на Украине...
Баллада о язычнике
...татар уж успел разорить!Сожжены города и зарублены наши волхвы,...:кого меч пощадил, того вражья сразила стрела.Уж прощались мы...,и невидящим взором на крест над дверями глядел…И промолвил: ...своей колыбели, и мама склонилась над ним. Илья Маслов(Андрею ...
«Слово о полку Игореве» как памятник древней веры
...я христиан, а предал разграблению город Глебов у Переяславля. Тогда немало...славы пир веселый, Мою победу над врагом, И бранной славы ... заветный, Меч дедов. Немало вражьей крови Мечом я этим пролил..., рыскали бы вместе, кровью вражьей вместе упивались и всё бы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)