17-летнее «лицо протестов» мучается в эфире «Эха Москвы» (ВИДЕО)

22 августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вышла программа с участием Ольги Мисик — 17-летней девушки, которая прославилась тем, что читала Конституцию РФ сотрудникам полиции, пресекавшим беспорядки на незаконной акции оппозиции в Москве 27 июля.

Либералы моментально придумали девушке прозвище «Оля-Конституция» и спешно назначили одной из икон протеста.

Однако её появление в эфире «Эха Москвы» едва ли можно назвать триумфальным. Физически тяжело наблюдать, как будущая студентка факультета журналистики МГУ пытается рассуждать на серьёзные темы.

Стоит отметить, что материлась во время задержания на незаконной акции она куда свободнее.

Вот что написал на этот счёт известный военкор Дмитрий Стешин на своём Telegram-канале «Русский тарантасъ»:

«”Девочка с Конституцией” потеет и блеет на “Эхе”». Забавно отзеркаливается история: в 2014 году, я познакомился в Горловке с Марьяной Наумовой, барышней с активной жизненной позицией, но с другого нравственного и политического полюса. Ей тогда было 15 лет, сильно меньше, чем винишке-протестувальнице на видео.

И после этого визита на Донбасс, Марьяну позвали на «Эхо» — поприкалываться над 15 летней «ватой». Да еще штангисткой-бодибилдершей. По мнению продюсеров это был идеальный “объект насмешек” со 100% маргарином в голове, с помощью которого можно вывести на чистую воду сепаров и прочее “донбасское быдло” и на контрасте, красиво выступить за “выбор украинского народа”…

Я специально включил эфир “Эха”, потому что примерно знал, что там будет. И Марьяна, ровным голосом, уделала либералов в студии и либералов по телефону (см. второе видео ниже – прим. РВ).

А могла вообще удавить, голыми руками — через год она получила титул «самой сильной девочки мира. Такая загогулина вышла».

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