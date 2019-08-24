Главная » Политика, Творчество

17-летнее «лицо протестов» мучается в эфире «Эха Москвы» (ВИДЕО)

13:14. 24 августа 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:
17-летнее «лицо протестов» мучается в эфире «Эха Москвы» (ВИДЕО) | Русская весна

22 августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вышла программа с участием Ольги Мисик — 17-летней девушки, которая прославилась тем, что читала Конституцию РФ сотрудникам полиции, пресекавшим беспорядки на незаконной акции оппозиции в Москве 27 июля.

Либералы моментально придумали девушке прозвище «Оля-Конституция» и спешно назначили одной из икон протеста.

Однако её появление в эфире «Эха Москвы» едва ли можно назвать триумфальным. Физически тяжело наблюдать, как будущая студентка факультета журналистики МГУ пытается рассуждать на серьёзные темы.

Стоит отметить, что материлась во время задержания на незаконной акции она куда свободнее.

Вот что написал на этот счёт известный военкор Дмитрий Стешин на своём Telegram-канале «Русский тарантасъ»:

«”Девочка с Конституцией” потеет и блеет на “Эхе”». Забавно отзеркаливается история: в 2014 году, я познакомился в Горловке с Марьяной Наумовой, барышней с активной жизненной позицией, но с другого нравственного и политического полюса. Ей тогда было 15 лет, сильно меньше, чем винишке-протестувальнице на видео.

И после этого визита на Донбасс, Марьяну позвали на «Эхо» — поприкалываться над 15 летней «ватой». Да еще штангисткой-бодибилдершей. По мнению продюсеров это был идеальный “объект насмешек” со 100% маргарином в голове, с помощью которого можно вывести на чистую воду сепаров и прочее “донбасское быдло” и на контрасте, красиво выступить за “выбор украинского народа”…

 Я специально включил эфир “Эха”, потому что примерно знал, что там будет. И Марьяна, ровным голосом, уделала либералов в студии и либералов по телефону (см. второе видео ниже – прим. РВ).

А могла вообще удавить, голыми руками — через год она получила титул «самой сильной девочки мира. Такая загогулина вышла».

Читайте также: Чудесное прозрение ОБСЕ: Наблюдатели на Донбассе «огребают» от ВСУ (ФОТО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1566639482

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 22 октября 2017
...«вече Саакашвили», прямой эфир К оглавлению | Источник:...сеткой. Читайте также: Протестующие у Рады выдвинули ...ослаблено здоровье. Ее мучают постоянные головные боли,...заподозренной в госизмене 29-летней Дарьи Мастикашевой. К... на эти светлые лица! Это всё сплошь...
Бэкграунд, выпуск-239 за 17 декабря 2011
...описание Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд». После ...под влиянием негритянских протестов стала приобретать более...неспособности стать доверенными лицами недовольных масс, ...приемах появляются 70-летние «ветераны великой отечественной...и их не мучает совесть». За ...
Новости Украины и Новороссии 09 февраля 2019
...стали внутренне перемещенными лицами, немало других,... другая участница акции протеста. Протестующие встретили артиста нелестными ... этом в эфире одного из украинских...русские шпионы. 74-летнего Михаила Зверка взяли...и веревках, избивали, мучили, терзали до потери...
Бэкграунд, выпуск-308 за 15 июня 2013
...описание Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд». Состоявшийся...прогрессивное человечество» в лице США и ЕС... политики. Мирные протесты систематически разгоняются, против... чтобы не сильно мучиться – просто демонтировать ...школьников в российский летний детский лагерь…...
Изнасилованная Швеция больна стокгольмским синдромом
... щетиной на бульдожьем лице (специально отрастил для... изнасилования в прямом эфире в интернете и... лето 12-13 летних девочек-мусульманок целыми ... вопрос, который меня мучил: как Швеция «дошла... а на демонстрации протеста против оккупации страны мусульманами...
Новости Украины и Новороссии 18 июля 2019
... что СБУшники любили мучить людей мокрой тряпкой... смысла. В эфире передачи «Народ против...направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить...Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком...— украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)