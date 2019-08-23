Сводки от ополчения Новороссии 23 августа 2019

Официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов подробно разобрал вчерашний вброс пособников карателей ВСУ о «самой успешной операции на Донбассе», который по факту оказался признанием в убийствах мирных граждан.

Материал вышел на страницах ИА «Аналитическая служба Донбасса», «Русская Весна» приводит его полностью, без изменений.

20 июля текущего года, за несколько часов до вступления в силу очередного перемирия на Донбассе, украинские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по городу Первомайску, ЛНР.

В ходе разбирательства был проведён анализа фрагментов примененных боеприпасов и повреждений.

Установлено, что обстрел населенного пункта Первомайск велся с применением артиллерийских систем 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм. На месте обнаружены фрагменты артиллерийского осколочно-фугасного снаряда ОФ-462.

Напомню, 2С1 «Гвоздика» — советская полковая самоходная гаубица калибра 122 мм. Начало производства — 1969 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 км.

В результате этого обстрела Первомайска от тяжелых осколочных ранений скончалась женщина 1965 года рождения. Также получили ранения семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин, в том числе дети в возрасте 3 и 14 лет:

— Светлана Ивановна К. (1976 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого бедра;

— Милана Олеговна К. (2005 г. р.), диагноз: осколочное ранение пальца правой руки и левого колена;

— Алексей Леонидович Л. (1976 г. р.), диагноз: осколочное ранение левой руки и грудной клетки;

— Андрей Григорьевич Х. (1989 г. р.), диагноз: осколочное ранение левого бедра, живота и левого предплечья;

— Любовь Григорьевна Д. (1956 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого бедра и правого предплечья;

— Ольга Андреевна Д. (2015 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого века;

— Татьяна Васильевна Д. (1989 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого предплечья.

Традиционно, украинские СМИ обвинили военнослужащих ВСУ в самообстреле.

Но сегодня один из украинских волонтёров опубликовал видео с названием «Самая быстрая и самая успешная операция ВСУ за время войны», в котором показан один из участков обстрела Первомайска 20 июля 2019 г. Конечно же, большинство украинских СМИ «растащили» по своим ресурсам эту «перемогу».

Попробуем разобрать это видео. Во-первых, на видео показан только один участок обстрела, хотя снаряды прилетали в разные квадраты.

Да, видно, что взрываются и горят военные грузовики, но там нет ни танков, ни артиллерийских систем, которые могли бы нести реальную опасность для украинской стороны.

Также волонтёр сообщил, что огонь ведётся с нескольких артиллерийских позиций украинских боевиков. Одна из позиций САУ «Гвоздика» была установлена и находится на предельной дальности работы этих систем, что говорит о том, что этот огонь не мог быть прицельным и разлёт снарядов был очень большим, просто этого не показано на видео.

Это говорит о том, что украинские боевики, как обычно, плевали на потери среди мирного населения, а скорее всего, хотели этих потерь. Цель та же — в очередной раз сделать соучастником своих военных преступлений нового президента Зеленского. Чтоб тот и думать не мог о каком-либо уголовном преследовании военных преступников.

Также под этим видео написано, что в результате обстрела погибли десятки военнослужащих ЛНР, хотя на видео никого не видно, потому что военнослужащие сразу же укрылись в убежище.

Теперь посмотрим на это видео под другим углом. Украинская сторона признала свою вину в гибели местной жительницы и семерых раненых мирных жителей, из которых двое детей. Также украинская сторона признала, что в нарушение Минских договорённостей имеет тяжёлое вооружение вблизи линии боевого соприкосновения.

Уверен, что придёт время, и каждый военный преступник понесёт наказание. В том числе и за обстрел Первомайска 20 июля.

Такой массированный артиллерийский обстрел Первомайска в вечернее, но светлое время суток, когда много людей находится на улице, не мог быть организован ради уничтожения военных грузовиков.

Версия о том, что украинские боевики боятся уголовного преследования и пытаются оттянуть час расплаты, «пачкая» Зеленского кровью, в очередной раз подтверждается. И публикация этого видео с указанием подразделения ВСУ, времени и места обстрела очередное тому подтверждение.

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Даниил Безсонов