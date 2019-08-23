Сводки от ополчения Новороссии 23 августа 2019
- 13:18 Миномёт «Молот» наказал «всушников» за обстрел Горловки.
- 11:19 Вброс о «самой успешной операции на Донбассе» оказался признанием ВСУ в убийстве мирных граждан (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:56 Бойцы ВСУ отрабатывают свои проступки рытьем окопов на переднем крае в Донбассе – НМ ДНР.
Миномёт «Молот» наказал «всушников» за обстрел Горловки
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Армии ДНР.
Вчера, 22 августа, в результате минометного обстрела поселка шахты им. Гагарина в Горловке пожаром было уничтожено два домостроения. Обстрел начался в 18:50 и закончился через 10 минут. Всего за время обстрела враг выпустил по мирному поселку 9 мин калибром 120 мм.
По полученным нами из штаба «ООС» данным, вчера в ходе минометного обстрела поселка шахты им. Гагарина в Горловке в результате разрыва боеприпаса в канале ствола миномета «Молот» получили ранения двое боевиков минометного расчета 53-й бригады, которые в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь в Часов Яр.
По прогнозам медиков, боевики скоро скончаются.
Мы призываем украинских оккупантов отказаться от своих преступных действий — вы гибнете здесь, несмотря на соблюдение нами перемирия! Вас убивают ваше же оружие и ваши же мины в тылу. Прекратите выполнение преступных приказов вашего военно-политического руководства и возвращайтесь домой — только это поможет вам сохранить жизнь и здоровье.
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Вброс о «самой успешной операции на Донбассе» оказался признанием ВСУ в убийстве мирных граждан (ФОТО, ВИДЕО)
Официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов подробно разобрал вчерашний вброс пособников карателей ВСУ о «самой успешной операции на Донбассе», который по факту оказался признанием в убийствах мирных граждан.
Материал вышел на страницах ИА «Аналитическая служба Донбасса», «Русская Весна» приводит его полностью, без изменений.
20 июля текущего года, за несколько часов до вступления в силу очередного перемирия на Донбассе, украинские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по городу Первомайску, ЛНР.
В ходе разбирательства был проведён анализа фрагментов примененных боеприпасов и повреждений.
Установлено, что обстрел населенного пункта Первомайск велся с применением артиллерийских систем 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм. На месте обнаружены фрагменты артиллерийского осколочно-фугасного снаряда ОФ-462.
Напомню, 2С1 «Гвоздика» — советская полковая самоходная гаубица калибра 122 мм. Начало производства — 1969 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 км.
В результате этого обстрела Первомайска от тяжелых осколочных ранений скончалась женщина 1965 года рождения. Также получили ранения семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин, в том числе дети в возрасте 3 и 14 лет:
— Светлана Ивановна К. (1976 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого бедра;
— Милана Олеговна К. (2005 г. р.), диагноз: осколочное ранение пальца правой руки и левого колена;
— Алексей Леонидович Л. (1976 г. р.), диагноз: осколочное ранение левой руки и грудной клетки;
— Андрей Григорьевич Х. (1989 г. р.), диагноз: осколочное ранение левого бедра, живота и левого предплечья;
— Любовь Григорьевна Д. (1956 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого бедра и правого предплечья;
— Ольга Андреевна Д. (2015 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого века;
— Татьяна Васильевна Д. (1989 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого предплечья.
Традиционно, украинские СМИ обвинили военнослужащих ВСУ в самообстреле.
Но сегодня один из украинских волонтёров опубликовал видео с названием «Самая быстрая и самая успешная операция ВСУ за время войны», в котором показан один из участков обстрела Первомайска 20 июля 2019 г. Конечно же, большинство украинских СМИ «растащили» по своим ресурсам эту «перемогу».
Попробуем разобрать это видео. Во-первых, на видео показан только один участок обстрела, хотя снаряды прилетали в разные квадраты.
Да, видно, что взрываются и горят военные грузовики, но там нет ни танков, ни артиллерийских систем, которые могли бы нести реальную опасность для украинской стороны.
Также волонтёр сообщил, что огонь ведётся с нескольких артиллерийских позиций украинских боевиков. Одна из позиций САУ «Гвоздика» была установлена и находится на предельной дальности работы этих систем, что говорит о том, что этот огонь не мог быть прицельным и разлёт снарядов был очень большим, просто этого не показано на видео.
Это говорит о том, что украинские боевики, как обычно, плевали на потери среди мирного населения, а скорее всего, хотели этих потерь. Цель та же — в очередной раз сделать соучастником своих военных преступлений нового президента Зеленского. Чтоб тот и думать не мог о каком-либо уголовном преследовании военных преступников.
Также под этим видео написано, что в результате обстрела погибли десятки военнослужащих ЛНР, хотя на видео никого не видно, потому что военнослужащие сразу же укрылись в убежище.
Теперь посмотрим на это видео под другим углом. Украинская сторона признала свою вину в гибели местной жительницы и семерых раненых мирных жителей, из которых двое детей. Также украинская сторона признала, что в нарушение Минских договорённостей имеет тяжёлое вооружение вблизи линии боевого соприкосновения.
Уверен, что придёт время, и каждый военный преступник понесёт наказание. В том числе и за обстрел Первомайска 20 июля.
Такой массированный артиллерийский обстрел Первомайска в вечернее, но светлое время суток, когда много людей находится на улице, не мог быть организован ради уничтожения военных грузовиков.
Версия о том, что украинские боевики боятся уголовного преследования и пытаются оттянуть час расплаты, «пачкая» Зеленского кровью, в очередной раз подтверждается. И публикация этого видео с указанием подразделения ВСУ, времени и места обстрела очередное тому подтверждение.
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Даниил Безсонов
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Бойцы ВСУ отрабатывают свои проступки рытьем окопов на переднем крае в Донбассе – НМ ДНР
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