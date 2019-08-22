Сводки от ополчения Новороссии 22 августа 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.

Боевики ВСУ продолжают создавать препятствия работе международных наблюдателей Миссии ОБСЕ в зоне карательной операции, целенаправленно уничтожая БЛА ОБСЕ, выполняющие полёты над оккупированной ВСУ территорией.

Преступные действия украинских подразделений в отношении международных наблюдателей поощряются командованием ВСУ.

Как сообщалось ранее, 13 августа командующий так называемой ОТГ «Север» Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый БЛА.

За сбитый над н. п. Счастье 14 августа беспилотник ОБСЕ военнослужащий 2 аэромобильной роты 1 БТГр 46 отдельной десантно-штурмовой бригады рядовой Бабич получил вознаграждение в размере двух тысяч гривен и отпуск десять суток.

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Воодушевлённые таким прецедентом боевики, находящиеся в тяжелом материальном положении, активизировали обстрелы беспилотников ОБСЕ, надеясь получить обещанное вознаграждение.

С целью полного прекращения полётов БЛА Миссии оккупанты разместили зенитные установки ЗУ-23-2 в населённых пунктах Макарово, Станица Луганская, Счастье и Попасная.

Для создания помех передвижению сотрудникам Миссии боевики ВСУ целенаправленно повредили асфальтовое покрытие дороги, используемой наблюдателями в ходе мониторинга обстановки в районе населённого пункта Светлодарск.

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Также украинские военнослужащие продолжают установку минно-взрывных заграждений вдоль и поперек дорог, используемых сотрудниками миссии. Все выявленные факты также отражены в официальном отчете Миссии ОБСЕ.

Украинская сторона продолжает проведение работ по разминированию и очистке от неразорвавшихся боеприпасов территории в районе н. п. Станица Луганская, несмотря на заявления об их завершении.

В ходе разминирования территории в результате нарушения требований безопасности осколочное ранение получил сотрудник ГСЧС Украины.

В тяжёлом состоянии пострадавший был доставлен в больницу. Украинская сторона тщательно скрывает ранение сапёра от широкой общественности, при этом отрицая сам факт продолжения разминирования.

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