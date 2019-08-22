Сводки от ополчения Новороссии 22 августа 2019
- 05:30 ВСУ обозначили нового врага на Донбассе и вступили в отчаянную войну с ним: сводка с фронта (ВИДЕО).
- Вчера 23:40 СРОЧНО: Спецгруппа ВСУ попыталась пройти через линию фронта в ДНР.
- Вчера 20:03 Россия хочет, чтобы обмен «всех на всех» состоялся как можно скорее, — Грызлов.
ВСУ обозначили нового врага на Донбассе и вступили в отчаянную войну с ним: сводка с фронта (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Боевики ВСУ продолжают создавать препятствия работе международных наблюдателей Миссии ОБСЕ в зоне карательной операции, целенаправленно уничтожая БЛА ОБСЕ, выполняющие полёты над оккупированной ВСУ территорией.
Преступные действия украинских подразделений в отношении международных наблюдателей поощряются командованием ВСУ.
Как сообщалось ранее, 13 августа командующий так называемой ОТГ «Север» Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый БЛА.
За сбитый над н. п. Счастье 14 августа беспилотник ОБСЕ военнослужащий 2 аэромобильной роты 1 БТГр 46 отдельной десантно-штурмовой бригады рядовой Бабич получил вознаграждение в размере двух тысяч гривен и отпуск десять суток.
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Воодушевлённые таким прецедентом боевики, находящиеся в тяжелом материальном положении, активизировали обстрелы беспилотников ОБСЕ, надеясь получить обещанное вознаграждение.
С целью полного прекращения полётов БЛА Миссии оккупанты разместили зенитные установки ЗУ-23-2 в населённых пунктах Макарово, Станица Луганская, Счастье и Попасная.
Для создания помех передвижению сотрудникам Миссии боевики ВСУ целенаправленно повредили асфальтовое покрытие дороги, используемой наблюдателями в ходе мониторинга обстановки в районе населённого пункта Светлодарск.
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Также украинские военнослужащие продолжают установку минно-взрывных заграждений вдоль и поперек дорог, используемых сотрудниками миссии. Все выявленные факты также отражены в официальном отчете Миссии ОБСЕ.
Украинская сторона продолжает проведение работ по разминированию и очистке от неразорвавшихся боеприпасов территории в районе н. п. Станица Луганская, несмотря на заявления об их завершении.
В ходе разминирования территории в результате нарушения требований безопасности осколочное ранение получил сотрудник ГСЧС Украины.
В тяжёлом состоянии пострадавший был доставлен в больницу. Украинская сторона тщательно скрывает ранение сапёра от широкой общественности, при этом отрицая сам факт продолжения разминирования.
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СРОЧНО: Спецгруппа ВСУ попыталась пройти через линию фронта в ДНР
Только что в редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление Армии ДНР.
Украинские оккупанты в нарушение действующего перемирия и Минских соглашений предприняли очередную попытку приблизиться к нашим позициям в составе диверсионно-разведывательной группы численностью до десяти боевиков. Попытка снова оказалась неудачной.
Вечером в среду наблюдатели Народной милиции ДНР на переднем крае обороны в районе н. п. Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировали выдвижение группы противника с направления н. п. Гнутово. По предварительным данным — это были боевики из состава 36-й бригады морской пехоты.
После доклада старшему на позиции было принято решение огонь на поражение не открывать и продолжить наблюдение за дальнейшими действиями оккупантов.
Однако наблюдение продолжалось не более 5 минут — двигавшийся в голове колонны боевик наступил на установленную украинскими же оккупантами сигнальную мину, которая полностью раскрыла диверсионную группу.
Попытавшиеся вернуться на свои позиции в панике боевики вышли за пределы прохода в минном поле и допустили срабатывания других, уже боевых, мин, установленных украинскими минерами вблизи своих позиций.
По нашим данным, в результате срабатывания двух противопехотных мин по меньшей мере четверо оккупантов получили ранения, причем один — тяжелые: его эвакуировал на себе один из боевиков.
Мы призывам наших врагов отказаться от подобного рода действий, направленных на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения и ведущих только к потерям среди них. Ваши попытки приблизиться к нам не останутся незамеченными.
Откажитесь выполнять преступные приказы ваших командиров — тем самым вы сохраните себе жизни.
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Россия хочет, чтобы обмен «всех на всех» состоялся как можно скорее, — Грызлов
Полномочный представитель России в Минской контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что российская сторона в качестве посредника будет содействовать обмену пленных по принципу «всех на всех».
«На гуманитарном направлении российская делегация как посредник будет содействовать переговорам, чтобы обмен удерживаемых лиц, участников конфликта в Донбассе по принципу „всех установленных — на всех установленных“ состоялся как можно скорее», — отметил он.
Также полпред сообщил, что контактная группа готова помочь новому депутатскому корпусу парламента Украины наладить взаимодействие с представителями Донецка и Луганска.
«Со своей стороны представители Донецка и Луганска готовы к диалогу по вопросу законодательной реализации минских договоренностей», — подчеркнул Грызлов.
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