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Габуния уволили с “Рустави-2″

17:09. 20 августа 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


Вслед за директором (который угрожал мочиться с грузинские вина, которые поставляют в Россию), с грузинского телеканала "Рустави-2" выгнали и того самого Габуния, который матерился в адрес Путина в прямом эфире.
Грузинский режим притесняет свободу слова! Российская агрессия дотянулась до самых честных журналистов! Почему молчит Людмила Алексеева?!
Неужели гордые грузины предпочли свободе экспорт вина?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5219739.html

Метки: габуния, грузия, Россия, юмор

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