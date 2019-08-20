Габуния уволили с “Рустави-2″
17:09. 20 августа 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вслед за директором (который угрожал мочиться с грузинские вина, которые поставляют в Россию), с грузинского телеканала "Рустави-2" выгнали и того самого Габуния, который матерился в адрес Путина в прямом эфире.
Грузинский режим притесняет свободу слова! Российская агрессия дотянулась до самых честных журналистов! Почему молчит Людмила Алексеева?!
Неужели гордые грузины предпочли свободе экспорт вина?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5219739.html