Теория и практика. Что первично для успеха в жизни. Алексей Орлов и Александр Соколов
Как обрести успех в жизни.
Алексей Орлов и Александр Соколов
В жизни человека часто происходит то, чего он не хочет и не понимает. Его жизнь расходится с собственными представлениями о ней.
Почему теория, которую изучал человек в течение своей жизни, расходится с практикой.
Что собой представляет человек, и что отличает его от истинного себя.
Почему и как человек оказался под управлением и в рамках, в которые его загнали обстоятельства жизни.
Обо всем этом вы узнаете, посмотрев эту передачу.
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