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Политик оценил ситуацию с уголовным делом против генпрокурора Украины

18:45. 19 августа 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Sputnik

Суд в Киеве обязал возбудить дело против генпрокурора Украины Юрия Луценко. В эфире радио Sputnik лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков прокомментировал ситуацию.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины завести уголовное дело по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Как сообщается, 13 октября 2018 года заявитель подал обращение к спикеру Верховной рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного статьей «злоупотребление властью или служебным положением» Уголовного кодекса Украины. В феврале 2019 года обращение поступило в НАБУ, но бюро отказалось открывать уголовное дело.

«Пятого августа текущего года суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко», – говорится в сообщении.

Как отметил в эфире радио Sputnik лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков, на Украине открыть дело – ещё не значит довести его до суда.

«Иногда даже в сегодняшнем украинском государстве нельзя закрывать глаза на имеющиеся юридические факты. Поэтому дела открываются. А через некоторое время – закрываются или сходят на нет, тают, как снег на солнце. Поэтому здесь бы я не делал каких-то долгосрочных выводов об изменении сущности сегодняшнего украинского государства, сущность та же самая – русофобская. Грубейшие нарушения законности, которые произошли во время государственного переворота 2014 года и после него, расследоваться не будут, а будут расследоваться куда более мелкие дела. И я думаю, что, по сути, никто не будет наказан», – сказал Николай Стариков.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107762

Метки: чит.клуб

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