Сводки от ополчения Новороссии 17 августа 2019

ВСУ продолжают бить по многострадальному посёлку Зайцево (пригород Горловки), цинично игнорируя «полное и всеобъемлющее перемирие», которое якобы действует на Донбассе с 21 июля.

Как рассказал «Русской Весне» мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрела населённого пункты по адресу ул. Брусилова, 1 сгорела летняя кухня, по ул. Рыбалко, 169 пострадали постройки и дом.

Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехали на место обстрела для уточнения информации о его последствиях.

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