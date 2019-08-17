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Сводки от ополчения Новороссии 17 августа 2019

19:05. 17 августа 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

В Троицком ВСУ разместили бронетехнику на территории школы – НМ ЛНР

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Снова поселки на Горловском и Мариупольском направлениях оказались под огнём ВСУ – Безсонов

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Подлое «перемирие»: ВСУ бьют по пригороду Горловки, есть разрушения

Подлое «перемирие»: ВСУ бьют по пригороду Горловки, есть разрушения | Русская весна

ВСУ продолжают бить по многострадальному посёлку Зайцево (пригород Горловки), цинично игнорируя «полное и всеобъемлющее перемирие», которое якобы действует на Донбассе с 21 июля. 

Как рассказал «Русской Весне» мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрела населённого пункты по адресу ул. Брусилова, 1 сгорела летняя кухня, по ул. Рыбалко, 169 пострадали постройки и дом.

Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехали на место обстрела для уточнения информации о его последствиях.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ранен мирный житель в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Республики – Басурин

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