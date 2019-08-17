Сводки от ополчения Новороссии 17 августа 2019
- 19:05 В Троицком ВСУ разместили бронетехнику на территории школы – НМ ЛНР.
- 19:05 Снова поселки на Горловском и Мариупольском направлениях оказались под огнём ВСУ – Безсонов.
- 09:21 Подлое «перемирие»: ВСУ бьют по пригороду Горловки, есть разрушения.
- Вчера 22:25 Ранен мирный житель в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Республики – Басурин.
В Троицком ВСУ разместили бронетехнику на территории школы – НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Снова поселки на Горловском и Мариупольском направлениях оказались под огнём ВСУ – Безсонов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Подлое «перемирие»: ВСУ бьют по пригороду Горловки, есть разрушения
ВСУ продолжают бить по многострадальному посёлку Зайцево (пригород Горловки), цинично игнорируя «полное и всеобъемлющее перемирие», которое якобы действует на Донбассе с 21 июля.
Как рассказал «Русской Весне» мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрела населённого пункты по адресу ул. Брусилова, 1 сгорела летняя кухня, по ул. Рыбалко, 169 пострадали постройки и дом.
Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехали на место обстрела для уточнения информации о его последствиях.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ранен мирный житель в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Республики – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com