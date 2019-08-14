Кто шатает Китай и Россию, декриминализация или смертная казнь

Кто шатает Китай и Россию, декриминализация или смертная казнь
В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорили о массовых беспорядках в Гонконге и Москве, пытались разобраться, кто шатает Китай и Россию, а также затронули темы декриминиализации и смертной казни.
Хронометраж:
01:40 — Должна ли власть прислушиваться к требованиям митингующих
06:26 — О беспорядках в Гонконге
13:48 — Чего добиваются организаторы митингов
16:30 — Против чего действительно нужно «выходить» народу
19:29 — О реакции США на публикацию фото американского дипломата в иностранном СМИ
23:30 — О «нанятых менеджерах» во власти и какой власть должна быть
28:39 — О трагических происшествиях в ВС России
34:34 — О декриминализации ряда статей «невинных» наркоторговцев
39:14 — Как нужно бороться с наркотиками
P.S. Предыдущие выпуски:
- Подоплёка митингов-беспорядков, и кто в ответе за лесные пожары
- Массовые беспорядки и «уличное мясо» для провокаторов
- Пещерная ненависть «cванидзе» к Сталину и семья Николая II
- Выборы и оппозиция, НДС и математика
- Как Сталин мешает Кудрину решать демографические проблемы России
- Путин, крах либерализма, Медведев и Едро
- Как России поступить с Грузией?
- Наркотики и полиция, Голунов и Чемодановка
- Николай Стариков: дело Голунова, Казахстан и выборы
- Морской трибунал ООН, Коломойский и дефолт
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107594