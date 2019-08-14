Кто шатает Китай и Россию, декриминализация или смертная казнь

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорили о массовых беспорядках в Гонконге и Москве, пытались разобраться, кто шатает Китай и Россию, а также затронули темы декриминиализации и смертной казни.

Хронометраж:

01:40 — Должна ли власть прислушиваться к требованиям митингующих

06:26 — О беспорядках в Гонконге

13:48 — Чего добиваются организаторы митингов

16:30 — Против чего действительно нужно «выходить» народу

19:29 — О реакции США на публикацию фото американского дипломата в иностранном СМИ

23:30 — О «нанятых менеджерах» во власти и какой власть должна быть

28:39 — О трагических происшествиях в ВС России

34:34 — О декриминализации ряда статей «невинных» наркоторговцев

39:14 — Как нужно бороться с наркотиками

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P.S. Предыдущие выпуски:



Источник: https://nstarikov.ru/blog/107594