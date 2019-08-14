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Кто шатает Китай и Россию, декриминализация или смертная казнь

15:33. 14 августа 2019 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорили о массовых беспорядках в Гонконге и Москве, пытались разобраться, кто шатает Китай и Россию, а также затронули темы декриминиализации и смертной казни.

Хронометраж:
01:40 — Должна ли власть прислушиваться к требованиям митингующих
06:26 — О беспорядках в Гонконге
13:48 — Чего добиваются организаторы митингов
16:30 — Против чего действительно нужно «выходить» народу
19:29 — О реакции США на публикацию фото американского дипломата в иностранном СМИ
23:30 — О «нанятых менеджерах» во власти и какой власть должна быть
28:39 — О трагических происшествиях в ВС России
34:34 — О декриминализации ряда статей «невинных» наркоторговцев
39:14 — Как нужно бороться с наркотиками

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/107594

Метки: блог, Видео

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