Сводки от ополчения Новороссии 13 августа 2019
- 08:56 Народная милиция ДНР сбила два БПЛА на юге Республики – Безсонов.
- 08:55 Эвакуация тела: Офицер нацгвардии Украины бесславно погиб в Донбассе [18+].
- 08:02 На Донбассе представили нового командующего «ООС» (ВИДЕО).
- 05:41 Ужасы ВСУ: экс-депутат Рады рассекретил документ генштаба Украины (ФОТО).
- 05:15 Разорванное тело карателя, паника и сбитый дрон-разведчик: сводка с фронта (ВИДЕО).
Народная милиция ДНР сбила два БПЛА на юге Республики – Безсонов
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Эвакуация тела: Офицер нацгвардии Украины бесславно погиб в Донбассе [18+]
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На Донбассе представили нового командующего «ООС» (ВИДЕО)
12 августа Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак представил личному составу на Донбассе нового командующего штаба так называемой Операции объединенных сил Владимира Кравченко.
Представление состоялось в ходе рабочей поездки Хомчака на Донбасс 12 августа. Главнокомандующий ВСУ заявил, что надеется на выполнение «важнейшей из задач, стоящей пред военными» личным составом Объединенных сил во главе с генерал-лейтенантом Кравченко.
Хомчак также сообщил о назначении командующим Сухопутных войск ВСУ Александра Сирского.
Как сообщала «Русская Весна», на прошлой неделе Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил, а также сменил командующего Сухопутных войск ВСУ.
«Важнейшей задачей» украинских военных на Донбассе, как мы все знаем, являются изматывающие обстрелы жилых кварталов, атаки на ремонтные бригады и сотрудников «Воды Донбасса», а также сбор «податей» на блокпостах на линии разграничения.
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Ужасы ВСУ: экс-депутат Рады рассекретил документ генштаба Украины (ФОТО)
Ситуация в украинской армии весьма плачевна. Об этом рассказал экс-депутат Рады Алексей Журавко со ссылкой на соответствующий документ генштаба Украины.
На основании этой бумаги он опубликовал статью в Facebook, в которой рассказал обо всех ужасах в ВСУ. По его словам, украинские СМИ намеренно вводят граждан в заблуждение, чтобы украинцы не знали, что на самом деле происходит в армии.
«Одним словом, в украинской армии — хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, неуставные отношения», — охарактеризовал происходящее там Журавко.
Из армии бегут. По данным документа, с начала военной службы в войсках, оттуда ушло более 9 000 человек. Все они служили по контракту, и 80% уволившихся не хотят продолжать службу. Примечательно, что среди ушедших преимущественно те, кто воевал против Донбасса.
Но есть и другие причины увольнений. В украинскую армию набирают зэков. В итоге в армии процветает «криминальное паханство», которое уничтожает дисциплину. Даже офицеры порой боятся сказать что-то солдатам, еще недавно отбывавшим срок в местах не столь отдаленных.
Неудивительно, что среди проблем ВСУ Журавко называет и наркоманию, и алкоголизм, и дедовщину. Одни проявляют излишнюю жестокость, причем, в том числе, и в тайных тюрьмах, где измываются над военнопленными, а другие не могут этого выдерживать и кончают жизнь самоубийством, бегут из армии или ударяются во все тяжкие.
«Я еще раз убеждаюсь в том, что из украинской армии сделали пушечное мясо», — подытожил Журавко.
И с этим нельзя не согласиться, ведь, несмотря на Минские соглашения, договоренность не стрелять и приезд Зеленского на Донбасс, ничего не изменилось.
Обстрелы до сих пор ведутся, война продолжается, а вместе с тем и все зверства в самой украинской армии. Что с этим делать? Прекратить бойню, посадить в тюрьмы тех, кого оттуда отправили воевать, а заодно и выяснить обстоятельства дедовщины и прочих ужасов, дабы наказать виновников. Вот только слабо верится, что власти страны пойдут на это.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Разорванное тело карателя, паника и сбитый дрон-разведчик: сводка с фронта (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой. За прошедшие сутки противник дважды нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады Войченко обстрелу из крупнокалиберного пулемёта подвергся район населенного пункта Сокольники.
На дебальцевском направлении боевики 30 отдельной механизированной бригады по приказу преступника Гараза обстреляли из автоматического гранатомёта группу офицеров представительства ЛНР в СЦКК и представителей общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» ЛНР, которые проводили мероприятия по эвакуации украинского военнослужащего, который подорвался на мине в районе н.п. Логвиново.
В результате подлого обстрела украинскими карателями населённого пункта Сокольники один военнослужащий Народной милиции получил ранение.
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В нарушение Минских договорённостей противник активно продолжает использование беспилотных летательных аппаратов.
В районе населенного пункта Веселая Гора нашими военнослужащими был обнаружен и уничтожен беспилотник противника типа «Квадрокоптер». Военный преступник, командир 46 одшбр Котенко лишился очередного средства воздушного наблюдения. Фото- и видеоматериалы с БЛА изучаются нашими специалистами.
На прошлой неделе командующим так называемой «ООС» Кравченко в подчинённые соединения были разосланы указания об отправке на передовую снайперских пар для ведения провокационных обстрелов.
Русофоб Кравченко также предоставил снайперам право, цитирую:
«…самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности — член вооруженных формирований или гражданское лицо…»
Однако командиры отдельных соединений ВСУ стали всячески саботировать указания Кравченко, противоречащие не только договоренностям в Минске, но и международным конвенциям!
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В свою очередь командование подразделений национальной гвардии Украины с воодушевлением восприняло указания Кравченко по убийству народа Донбасса, и отправило идейных националистов выполнять поставленные задачи на всех тактических направлениях.
10 августа снайперская пара из состава первой бригады Национальной гвардии Украины выдвинулась в серую зону с целью убийства защитников Республики, пытаясь таким образом спровоцировать ответный огонь наших подразделений по позициям 30 омбр ВСУ.
При выдвижении на позицию второй номер снайперской пары младший лейтенант Романенко подорвался на мине, установленной инженерными подразделениями 30 омбр, в 500 метрах от позиций ВСУ. Увидев разорванное тело Романенко, снайпер нацгвардии в панике бежал, бросив погибшего товарища.
Даже спустя сутки, несмотря на полученные ранее гарантии безопасности со стороны ЛНР, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тела погибшего.
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Нам продолжает поступать информация о случаях небоевых потерь в подразделениях вооружённых формирований Украины, находящихся в зоне карательной операции.
Так, по информации наших источников, на позициях 72 отдельной механизированной бригады в районе н. п. Золотое-4 произошла драка между военнослужащими разведроты соединения, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу рядовому Мотвейчуку.
Боясь понести ответственность за происшествие, командир бригады Богомолов скрыл факт преступления от вышестоящего командования, представив ранение военнослужащего как полученное в результате обстрела со стороны подразделений народной милиции ЛНР.
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