Сводки от ополчения Новороссии 13 августа 2019

Ситуация в украинской армии весьма плачевна. Об этом рассказал экс-депутат Рады Алексей Журавко со ссылкой на соответствующий документ генштаба Украины.

На основании этой бумаги он опубликовал статью в Facebook, в которой рассказал обо всех ужасах в ВСУ. По его словам, украинские СМИ намеренно вводят граждан в заблуждение, чтобы украинцы не знали, что на самом деле происходит в армии.

«Одним словом, в украинской армии — хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, неуставные отношения», — охарактеризовал происходящее там Журавко.

Из армии бегут. По данным документа, с начала военной службы в войсках, оттуда ушло более 9 000 человек. Все они служили по контракту, и 80% уволившихся не хотят продолжать службу. Примечательно, что среди ушедших преимущественно те, кто воевал против Донбасса.

Но есть и другие причины увольнений. В украинскую армию набирают зэков. В итоге в армии процветает «криминальное паханство», которое уничтожает дисциплину. Даже офицеры порой боятся сказать что-то солдатам, еще недавно отбывавшим срок в местах не столь отдаленных.

Неудивительно, что среди проблем ВСУ Журавко называет и наркоманию, и алкоголизм, и дедовщину. Одни проявляют излишнюю жестокость, причем, в том числе, и в тайных тюрьмах, где измываются над военнопленными, а другие не могут этого выдерживать и кончают жизнь самоубийством, бегут из армии или ударяются во все тяжкие.

«Я еще раз убеждаюсь в том, что из украинской армии сделали пушечное мясо», — подытожил Журавко.

И с этим нельзя не согласиться, ведь, несмотря на Минские соглашения, договоренность не стрелять и приезд Зеленского на Донбасс, ничего не изменилось.

Обстрелы до сих пор ведутся, война продолжается, а вместе с тем и все зверства в самой украинской армии. Что с этим делать? Прекратить бойню, посадить в тюрьмы тех, кого оттуда отправили воевать, а заодно и выяснить обстоятельства дедовщины и прочих ужасов, дабы наказать виновников. Вот только слабо верится, что власти страны пойдут на это.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»