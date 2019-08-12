Сводки от ополчения Новороссии 12 августа 2019

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Украинское военное командование на Донбассе направило на передовую снайперов, официально разрешив им вести огонь по всем, кого они сочтут «сепаратистами».

Как рассказал на брифинге в Донецке начальник пресс-службы Управления НМ ДНР майор Даниил Безсонов, приказом командования ООС снайперам дозволяется стрелять не только по вооруженным защитникам республики, но и по мирным жителям.

«Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам. Более того в указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности — член вооруженных формирований или гражданское лицо», — заявил представитель НМ ДНР.

Майор добавил, что данные указания украинского командования нацелены на активизацию военных действий. Кроме того, они противоречат не только условиям нового перемирия, но и международным конвенциям.

Напомним, что 21 июля в 00.01 на Донбассе вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.

Оно было согласовано на переговорах контактной группы в Минске 17 июля. Тем не менее ежедневно сообщается, что украинские силовики нарушают режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в случае дальнейшего нарушения перемирия с украинской стороны защитники республики дадут симметричный ответ на агрессию Киева.