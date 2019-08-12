Сводки от ополчения Новороссии 12 августа 2019
- 12:18 Маленький, но крутой секрет Луценко.
- 11:32 От автоматов до СПГ: перемирие на передовой.
- 10:41 Командование “ООС” разрешило украинским снайперам убивать мирных жителей.
- 08:39 Смертоносное «перемирие»: как прошла ночь на Донбассе.
- 05:42 Возмездие: трупы карателей лежат на жаре, их даже не пытаются эвакуировать.
Маленький, но крутой секрет Луценко
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От автоматов до СПГ: перемирие на передовой
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Командование “ООС” разрешило украинским снайперам убивать мирных жителей
Украинское военное командование на Донбассе направило на передовую снайперов, официально разрешив им вести огонь по всем, кого они сочтут «сепаратистами».
Как рассказал на брифинге в Донецке начальник пресс-службы Управления НМ ДНР майор Даниил Безсонов, приказом командования ООС снайперам дозволяется стрелять не только по вооруженным защитникам республики, но и по мирным жителям.
«Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам. Более того в указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности — член вооруженных формирований или гражданское лицо», — заявил представитель НМ ДНР.
Майор добавил, что данные указания украинского командования нацелены на активизацию военных действий. Кроме того, они противоречат не только условиям нового перемирия, но и международным конвенциям.
Напомним, что 21 июля в 00.01 на Донбассе вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.
Оно было согласовано на переговорах контактной группы в Минске 17 июля. Тем не менее ежедневно сообщается, что украинские силовики нарушают режим прекращения огня.
Ранее сообщалось, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в случае дальнейшего нарушения перемирия с украинской стороны защитники республики дадут симметричный ответ на агрессию Киева.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Смертоносное «перемирие»: как прошла ночь на Донбассе
Вечером 11 августа в результате обстрела поселков Бессарабка и Изотова из крупнокалиберного пулемета со стороны украинских оккупантов опять получила два попадания школа № 30.
Об этом сообщил «Русской Весне» мэр Горловки Иван Приходько.
Кроме того, пострадали хозяйственные постройки по адресу улица Тушинская, 34; одна из пуль влетела в окно по ул. Баха 5, кв. 12, повредив остекление.
«Пострадавших, к счастью, нет. Обследование продолжается», — сообщает Приходько, который с утра осматривает результаты «работы» ВСУ.
Начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов сообщает о возгорании жилого дома по улице Звёздной в посёлке Октябрь.
«В 05.55 боевики 36-й бригады ВСУ выпустили по посёлку 8 мин калибром 82-мм. Информация о жертвах уточняется», — говорится в сообщении представителя Народной милиции.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Возмездие: трупы карателей лежат на жаре, их даже не пытаются эвакуировать
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.
За прошедшие сутки противник трижды нарушил режим прекращения огня.
На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады преступника Гараза обстрелам из гранатомётов различных видов и стрелкового оружия подверглись районы населённых пунктов Лозовое и Логвиново.
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Подразделения вооружённых формирований Украины несут небоевые потери, выполняя преступные приказы командиров.
Так, вчера в районе н. п. Рассадки при проведении минирования местности в зоне ответственности 30 бригады ВСУ в результате неосторожного обращения с боеприпасами двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил ранение.
Несмотря на обеспечение командованием НМ ЛНР дополнительных гарантий безопасности, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тел украинских военнослужащих.
Мы не исключаем, что командование «ООС» развернёт полномасштабную информационную кампанию, в рамках которой будет заявлено, что боевики погибли в результате обстрела со стороны Народной милиции.
Предупреждая возможные намерения украинских пропагандистов, мы заявляем, что подразделения Народной милиции в полном объёме выполняют условия достигнутого перемирия и не имеют никакого отношения к гибели украинских боевиков.
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Нашей разведкой фиксируется наращивание сил и средств в зоне проведения карательной операции. Так, отмечено прибытие трёх расчётов 82-мм буксируемых минометов 2В9 «Василёк» в район населённого пункта Рубежное, размещение БТР-4 «Буцефал» и 23-мм зенитной пушки ЗУ-23 в жилом районе н. п. Степовое, а также БМП-2 в районе н. п. Райгородки.
Кроме того, отмечается низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих в частях и соединениях ВСУ. По информации от наших источников, в подразделения 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прибыла комиссия Военной службы правопорядка.
В ходе работы комиссии было установлено, что личный состав подразделений 46 одшбр, прибывшей на замену печально известной 25 овдбр, по состоянию на 10 августа так и не был поставлен на продовольственное довольствие.
Военнослужащие вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания, грабя местное население. Жители н. п. Счастье сообщили нам уже о четырех таких случаях за прошедшую неделю.
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Специалисты МЧС ЛНР продолжают в полном объёме выполнять работы по очистке местности от взрывоопасных предметов у моста в районе участка разведения сил и средств № 1 «Станица Луганская».
За вчерашний день было обследовано 0.2 гектара подконтрольной НМ ЛНР территории, обнаружено и обезврежено девять единиц боеприпасов.
В свою очередь украинская сторона не предпринимает никаких действий по разминированию подконтрольной ВСУ территории, несмотря на то, что ещё вчера запрашивала продления сроков на проведение работ.
Это очередной раз демонстрирует, что ремонт моста для украинской стороны является всего лишь поводом для хищения денег выделенных Международным Комитетом Красного Креста.
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