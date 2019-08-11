Суть протеста в один клик

После вчерашних событий по сети рассыпалось много видеосвидетельств зверств режима. Но одно (ролик в конце поста) мне кажется самым ярким. В нем концентрированно, меньше чем за полторы минуты, практически как в капле воды передана сама суть разногласий между активистами, полицией и либеральными СМИ, сидящими на иностранных грантах.

Конечно, в прямом эфире случаются накладки. Человек — существо эмоциональное и иногда ошибается. Поэтому надо делать скидку на ситуацию.

Прямой эфир «Дождя» не избежал накладок, которые сейчас, когда все уже оказалось в сети, хотелось бы, конечно, исправить. Но, как говорится, слово не воробей.

Представьте: Москва, 10 августа, согласованный митинг. Снимать, по сути, нечего. Силовики вежливы и предупредительны, никого не винтят. Народ толпится, дружно скандирует «допускай», «отпускай», «Путин, уходи», «Навальный, приходи». Два часа скандирует — все равно не винтят. А должны. Иначе, считай, редакционное задание провалено. Так ведь и грантов можно лишиться.

Короче, вопрос если не жизни и смерти, то уж точно — жизни и прозябания на одну зарплату.

Одна надежда на запрещенные «гуляния» после акции протеста, которые согласованы не были. Поэтому съемочные группы переместились ближе к центру столицы. Чтобы зафиксировать жестокое избиение несогласных путинскими сатрапами.

Но и тут не задалось. Что мы отчетливо видим на приведенном ниже ролике. Но для удобства тех, кому привычнее читать, а не смотреть, я приведу расшифровку диалога между корреспондентом «Дождя» и задержанным молодым человеком, твердо стоящем за все хорошее против всего плохого.

Картинка: боец тянет за руку парнишку, тот, не сопротивляясь, идет следом, при этом давая интервью. Журналист едва успевает за колоритной парой.

— За что вас задержали?

— Просто так! Шел… Не предъявляют ничего, не представляются, требований не говорят. Это незаконно! 31-я статья конституции, постановления Европейского суда — их ничего не волнует. Омоновцев не волнует, суд потом тоже не волнует, на конституцию полностью забивают. Говорит, с этой стороны одного (берут) и с той стороны одного.

— А по какому принципу забирают?

— А, видимо, просто вот кто ходит сюда, в целом, тех и забирают. Просто потому, что люди здесь находятся.

— Вас впервые задерживают на акции?

— Второй раз. Первый раз — на акции 3 августа задержали. Представляете, 15 тысяч штраф дали студенту! Ну, что еще сказать, я не знаю.

Честно говоря, я немного сочувствовал журналисту-«дождевику». Парнишка-активист явно не в теме. Он реально думает, что кого-то интересует его мнение. Хотя совершенно очевидно, что нужна сломанная рука или выбитый глаз, снятые крупным планом.

Ибо на зверства полиции этот отвлеченный разговор о вселенском беззаконии, согласитесь, не тянет. Боец продолжает тащить за руку молодого человека, тот идет и, оглядываясь на журналиста, ждет новых вопросов, не чуя подвоха.

— Вы принимали сегодня участие в акции?

— Да, принимал, на Сахарова.

— А как вы здесь оказались?

— А потом акция закончилась — пошли гулять. Я пришел, в Макдональдсе поел. И сейчас уже — все. Просто берут, задерживают. Просто так.

И тут «дождевик» не выдерживает. Ведь сейчас парня посадят в автозак, и придется искать следующую жертву режима. А тот опять не будет сопротивляться. То есть, намеков никто не понимает. Поэтому он берет быка за рога:

— Ну, я так понимаю, вы не особо сопротивляетесь. Вас, вон, один сотрудник ведет за руку.

Наконец, до активиста доходит, что требуется телеканалу, чья непримиримая оппозиционность обильно подпитывается из США. Нет, ну, в самом деле, хватит рассказывать о беззаконии — действуй, раз тебя снимают!

И молодой человек, буквально за секунду сообразив, чего от него ждут, принимает удар на себя. То есть, вырывается из цепкой руки омоновца и хочет вырваться на свободу. Но омоновец, все это время делавший вид, что не слышит разговора, явно предвидел такой поворот и был начеку. Что, безусловно, говорит нам о коварности режима и его цепных псов, подслушивающих не предназначенные для них разговоры.

Активисту не дали далеко уйти и повалили на землю. Уже вдвоем. А потом повели в автозак. В общем, картинка все-таки получилась. И если бы не прямой эфир, то при помощи редакционных ножниц можно было бы вырезать никому не нужные вопросы и ответы, а дать отличную сцену борьбы молодого поколения за прекрасную Россию будущего.

— Ну и вот, молодой человек попытался бежать, и вы видите, что тут же происходит, — с чувством глубокого удовлетворения за выполненное редакционное задание прокомментировал расправу корреспондент. — Если раньше его вел один сотрудник ОМОНа, то теперь уже, заломав руки, (ведут двое)…

В общем, зверства режима показать все-таки удалось. Умеет «Дождь» создать нужную ситуацию, если она не получается сама собой. Грант захочешь, не так раскорячишься.

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/46478-sut-protesta-v-odin-klik.html