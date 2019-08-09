Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 09 августа 2019

08:46. 9 августа 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал:

Мы здесь надолго: Армия ДНР закладывает фундамент будущего на Донбассе (ВИДЕО)

Мы здесь надолго: Армия ДНР закладывает фундамент будущего на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

8 августа 2019 года Народная Милиция ДНР совместно с гуманитарным фондом «Ни шагу назад» оказали помощь Донецкой специализированной школе олимпийского резерва № 3, передав туда спортинвентарь, который будет установлен в ближайшее время.

Это поможет воспитанникам школы, многие из которых неоднократно занимали призовые места на различных соревнованиях, в том числе и в России, значительно улучшить качество тренировок и достичь новых высот в спорте.

Вкладываться в детей, образование и науку, как известно, могут позволить себе только государства с горизонтом планирования в несколько десятков лет, ведь от рождённых сегодня детей зависит, как мы будем жить через 30-40-50 лет. Кто будет лечить нас в старости, кто будет учить наших внуков в школах и защищать престиж нашего государства на спортивной арене. 

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

Читайте также: В бундестаге напомнили, за что немцы должны благодарить русских — и это не победа над фашизмом

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский и война



После очередных потерь на Донбассе Зеленский и его окружение разразились заявлениями на тему того, что «они хотят мира», а плохие сепаратисты им мешают добиться прекращения огня и убивают «воинов света».

Естественно, что Зеленскому, который шел на выборы президента под лозунгом «достигнем мира на Донбассе», постоянно пополняющийся список потерь служит постоянным напоминаем о том, что его обещания фактически повисают в воздухе, прямо как это было при Порошенко, когда на фоне пустой риторики про Минский и Нормандский формат мы видели бесконечные сводки про обстрелы и потери. При Зеленском сейчас происходит ровно то же самое. С момента его вступления в должность прошло уже 3 месяца. Война как шла, так и идет. За этот период на Донбассе погибли десятки людей, а прифронтовая инфраструктура продолжает разрушаться.

Зеленский уже сменил часть руководства ВСУ и уже дважды звонил Путину, но в вопросе выполнения Минских соглашений или же реального отвода войск и тяжелых вооружений фактически воспроизводится линия Порошенко. Кто-то скажет, ну вот, осталось дождаться нового правительства и нового большинства в Верховной Раде (в середине августа), и вот тогда начнутся реальные шаги. Но есть ли к этому предпосылки?

Новый командующий ВСУ на Донбассе уже отметился рядом русофобских заявлений и празднованием «побед над москалями». Советники Зеленского вовсю соревнуются на ниве отмороженных заявлений в адрес республик Донбасса и России, а официальная линия администрации Зеленского по-прежнему не предусматривает прямых переговоров с властями Донецка и Луганска, на чем настаивает Россия. Вместо этого мы видим продолжение облыжных обвинений в адрес России, жалкие манипуляции в стиле Порошенко на тему нормандского формата или же ввода миротворцев и продолжение спекуляций на тему «усиления санкционного давления на Россию».

В результате, на текущем этапе предвыборные обещания Зеленского очевидно расходятся с проводимой им политикой, которая скорее воспроизводит паттерны поведения времен Порошенко, нежели демонстрирует «новый взгляд» на ключевую проблему Украины. В этом противоречии для Зеленского таится главная опасность – затягивание войны на Донбассе в условиях роста антивоенных настроений будет вести к системному снижению его рейтинга и усилению противоречий внутри «Слуги народа» и окружения Зеленского, так как прикрывать огромным рейтингом этот противоречивый клубок интересов и людей будет все сложнее.

Разумеется, будет велико желание обвинить в срыве «мирных инициатив» Россию, ЛНР и ДНР, а самому развести руками в стиле «я сделал все что мог, я хотел мира, но злой Путин не хочет мира». И предпосылки к такому сценарию сохраняются.

На деле, если Зеленский действительно хотел бы мира, он должен был продавить реальный отвод тяжелых вооружений из первого эшелона ВСУ на Донбассе и жесткий запрет на обстрелы населенных пунктов, в результате которых, в первую очередь, страдают гражданские лица и инфраструктура.

Важно помнить, что у 1-го и 2-го АК нет на текущий момент планов серьезной наступательной операции в направлении Днепра. Военные ДНР и ЛНР занимаются сугубо оборонительными мероприятиями, поэтому объяснения необходимости обстрелов тем, что, если «не давить на сепаратистов», они перейдут в наступление, не стоят и выеденного яйца. Это всего лишь предлог, чтобы затягивать войну, спекулируя на теме «российской угрозы» – мол, если не обстреливать Донбасс, «злой Путин нападет». Эти примитивные схемы манипуляции, которые продавливали порохоботы и различные центры ИПСО, – плод режима Порошенко и его западных кураторов.

Продолжение и дальнейшее укоренение этого курса при Зеленским будет ярким сигналом того, что на деле, несмотря на новомодную риторику, принципиальных различий между Порошенко и Зеленским нет.

Поэтому украинский избиратель и ждет чего-то конкретного по поводу продолжающихся потерь ВСУ на Донбассе. И именно поэтому Зеленский вынужден подменять риторикой реальные дела по прекращению войны, так как предъявить по факту ему нечего. И экстренные звонки Путину тут не помогут, Путин не может отдать приказ ВСУ прекратить огонь. Зеленский может, но по целому ряду причин он этого не делает, в результате чего его руки продолжают покрываться кровью, так как теперь уже не спишешь происходящее только на Порошенко и его ставленников.

Все это, разумеется, уже сейчас рассеивает иллюзии тех, кто искренне поверил, что на Украине можно быстро что-то изменить. На деле, инерционность антироссийского и русофобского курса вполне явственна и переломить ее (особенно в условиях фактора американского контроля над Украиной) будет весьма проблематично, даже если поверить, что у Зеленского действительно были некие хорошие намерения.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

http://asd.news/articles/ukraina/zelenskiy-i-voyna/ – цинк

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Гибель морпехов ВСУ под Мариуполем: в Киеве призывают нанести «ответный удар» и разорвать Минские соглашения (ВИДЕО)

Гибель морпехов ВСУ под Мариуполем: в Киеве призывают нанести «ответный удар» и разорвать Минские соглашения (ВИДЕО) | Русская весна

После гибели украинских морпехов под Павлополем на Донбассе Украина должна была выйти из Минского процесса.

Такое мнение высказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.

«Моя позиция такая. После событий под Павлополем нужно было четко заявить: до момента, пока не соберется Нормандская четверка, Украина прекращает свое участие в Минском процессе», — заявил Бессмертный.

Он сообщил, что официальная позиция Киева будет озвучена 21 августа, когда состоится следующий раунд переговоров в Минске.

«Но Украине нужно действовать уже сейчас. Поэтому соответствующие шаги разрабатываются. Речь идет о том, чтобы работать как над штатными, так и над нештатными ситуациями, которые возникают в результате нарушения договоренностей», — отметил дипломат.

С точки зрения Бессмертного, после ситуации возле Павлополя украинским силам нужно было немедленно наносить ответный удар «по заранее пристрелянным объектам».

«Что касается ситуации по Станице Луганской, то после того случая в Павлополе нужно было немедленно закрыть все КПВВ, прекратить через них переход людей и транспортировку любых товаров, потому что что угодно могло произойти в такой ситуации», — добавил он.

«Когда возникает стрельба с той стороны — нужно отвечать, отвечать жестко. И надлежащим образом. Чтобы никому не было повадно нарушать достигнутые договоренности. Для этого нужно использовать весь комплекс мер — боевые, военные, экономичные, социальные, гуманитарные… Какие угодно инструменты надо использовать, чтобы остановить противника от подобного рода нарушения договоренностей», — заявил Бессмертный.

По словам Бессмертного, лично для него действие Минских соглашений закончилось еще 1 января 2016 года.

Читайте также: Эрдоган потроллил Зеленского на брифинге (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Акации», «Гвоздики», «Васильки» и Д-30: ВСУ стягивает тяжёлое вооружение для удара по ЛНР (ВИДЕО)

«Акации», «Гвоздики», «Васильки» и Д-30: ВСУ стягивает тяжёлое вооружение для удара по ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой.

Несмотря на устремление к мирному урегулированию конфликта, о котором во всеуслышание заявляет Зеленский, новый командующий «ООС» Кравченко продолжает путь своих предшественников, выступая в конфликте карателем, а не миротворцем.

Так, вчера по личному приказу Кравченко, в нарушение договорённостей о мире, украинские преступники дважды обстреляли территорию нашей Республики!

На станично-луганском направлении боевиками 25 отдельной воздушно-десантной бригады из крупнокалиберного пулемёта был обстрелян район населённого пункта Обозное.

На дебальцевском направлении каратели 30 отдельной механизированной бригады подвергли обстрелу из 120-ти мм минометов район населенного пункта Логвиново.

Читайте также: В бундестаге напомнили, за что немцы должны благодарить русских — и это не победа над фашизмом

Противник продолжает наращивать силы и средства в зоне карательной операции.

Так, нашей разведкой выявлено размещение двух 152-мм гаубиц 2С3 «Акация» в районе н.п. Дружба. В районе н.п. Рубежное отмечено прибытие десяти 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», шести 152-мм гаубиц 2С3 «Акация», одного зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», шести буксируемых гаубиц Д-30 и одного 135-мм противотанкового ракетного комплекса 9П148 «Конкурс».

Также отмечено прибытие семи 82-мм буксируемых минометов 2Б9 «Василек» в район н.п. Окнино.

Противник продолжает использование объектов гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники.

Нами выявлено размещение БМП-1 в жилом районе н.п. Новотошковское, двух БМП-2 и 1 бронетранспортера МТ-ЛБ на территории жилого домовладения в районе н. п. Геевка; двух БМП-1 в жилом районе на западной окраине н. п. Попасная и пяти БТР на юго-восточной окраине н. п. Врубовка.

Читайте также: СРОЧНО: В район столкновений в Киргизии перебрасываются «Грады» (ВИДЕО)

Нам продолжает поступать информация о фактах торговли оружием и боеприпасами боевиками ВФУ в зоне карательной операции.

Так, трое военнослужащих 25 воздушно-десантной бригады, прославленной фактами хищения оружия и боеприпасов, были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта очередной партии оружия в н.п. Северодонецк.

При задержании сотрудниками СБУ у злоумышленников были изъяты двенадцать гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, тридцать гранат РГД-5 и Ф-1, более тридцати запалов для гранат и почти три тысячи патронов калибра 5,45.

Сотрудниками СБУ ранее были задокументированы факты продажи злоумышленниками двух гранатометов, десяти гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». Проводятся следственные действия.

Читайте также: Эрдоган потроллил Зеленского на брифинге (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Представители ОБСЕ побывали в прифронтовом поселке Петровское на линии разграничения

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...вступил в ополчение ЛНР. До середины августа он ...составе которой воевал до августа 2015 года. «Из-... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами... сербский ополченец Деки (ФОТО) 8 августа стало известно о ранении на...
Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. После обстрелов...ДНР. «Шахтоуправление „Октябрьская“ с августа 2014 года находится под постоянным...сообщили, что «Октябрьская» «с августа прошлого года обстреливалась из поселка...
Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2016
...мудрость в разрешении конфликтов) в августе 2014 пересекла границу прошлой и... обстрелов. «Живы надеждами на наступление ополчения и избавление от соседства артиллерийских... К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 11.02...
Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2015
...Новороссия. Сводка новостей Новороссии 20 июня 2015. Вчера 22:36 Сводки ополчения:... практически на уровень августа прошлого года Сообщение ...выходят практически на уровень августа прошлого года, когда...выходят практически на уровень августа прошлого года, когда...
Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Видеообзор карты боевых ... был «мирный план» Порошенко, в августе 2014 было объявлено о параде..., которые не трогали даже в августе в самые тяжёлые дни. В...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)