Сводки от ополчения Новороссии 09 августа 2019
- 09:15 Мы здесь надолго: Армия ДНР закладывает фундамент будущего на Донбассе (ВИДЕО).
- 04:47 Зеленский и война.
- 03:13 Гибель морпехов ВСУ под Мариуполем: в Киеве призывают нанести «ответный удар» и разорвать Минские соглашения (ВИДЕО).
- 01:50 «Акации», «Гвоздики», «Васильки» и Д-30: ВСУ стягивает тяжёлое вооружение для удара по ЛНР (ВИДЕО).
- Вчера 20:27 Представители ОБСЕ побывали в прифронтовом поселке Петровское на линии разграничения.
Мы здесь надолго: Армия ДНР закладывает фундамент будущего на Донбассе (ВИДЕО)
8 августа 2019 года Народная Милиция ДНР совместно с гуманитарным фондом «Ни шагу назад» оказали помощь Донецкой специализированной школе олимпийского резерва № 3, передав туда спортинвентарь, который будет установлен в ближайшее время.
Это поможет воспитанникам школы, многие из которых неоднократно занимали призовые места на различных соревнованиях, в том числе и в России, значительно улучшить качество тренировок и достичь новых высот в спорте.
Вкладываться в детей, образование и науку, как известно, могут позволить себе только государства с горизонтом планирования в несколько десятков лет, ведь от рождённых сегодня детей зависит, как мы будем жить через 30-40-50 лет. Кто будет лечить нас в старости, кто будет учить наших внуков в школах и защищать престиж нашего государства на спортивной арене.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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Зеленский и война
После очередных потерь на Донбассе Зеленский и его окружение разразились заявлениями на тему того, что «они хотят мира», а плохие сепаратисты им мешают добиться прекращения огня и убивают «воинов света».
Естественно, что Зеленскому, который шел на выборы президента под лозунгом «достигнем мира на Донбассе», постоянно пополняющийся список потерь служит постоянным напоминаем о том, что его обещания фактически повисают в воздухе, прямо как это было при Порошенко, когда на фоне пустой риторики про Минский и Нормандский формат мы видели бесконечные сводки про обстрелы и потери. При Зеленском сейчас происходит ровно то же самое. С момента его вступления в должность прошло уже 3 месяца. Война как шла, так и идет. За этот период на Донбассе погибли десятки людей, а прифронтовая инфраструктура продолжает разрушаться.
Зеленский уже сменил часть руководства ВСУ и уже дважды звонил Путину, но в вопросе выполнения Минских соглашений или же реального отвода войск и тяжелых вооружений фактически воспроизводится линия Порошенко. Кто-то скажет, ну вот, осталось дождаться нового правительства и нового большинства в Верховной Раде (в середине августа), и вот тогда начнутся реальные шаги. Но есть ли к этому предпосылки?
Новый командующий ВСУ на Донбассе уже отметился рядом русофобских заявлений и празднованием «побед над москалями». Советники Зеленского вовсю соревнуются на ниве отмороженных заявлений в адрес республик Донбасса и России, а официальная линия администрации Зеленского по-прежнему не предусматривает прямых переговоров с властями Донецка и Луганска, на чем настаивает Россия. Вместо этого мы видим продолжение облыжных обвинений в адрес России, жалкие манипуляции в стиле Порошенко на тему нормандского формата или же ввода миротворцев и продолжение спекуляций на тему «усиления санкционного давления на Россию».
В результате, на текущем этапе предвыборные обещания Зеленского очевидно расходятся с проводимой им политикой, которая скорее воспроизводит паттерны поведения времен Порошенко, нежели демонстрирует «новый взгляд» на ключевую проблему Украины. В этом противоречии для Зеленского таится главная опасность – затягивание войны на Донбассе в условиях роста антивоенных настроений будет вести к системному снижению его рейтинга и усилению противоречий внутри «Слуги народа» и окружения Зеленского, так как прикрывать огромным рейтингом этот противоречивый клубок интересов и людей будет все сложнее.
Разумеется, будет велико желание обвинить в срыве «мирных инициатив» Россию, ЛНР и ДНР, а самому развести руками в стиле «я сделал все что мог, я хотел мира, но злой Путин не хочет мира». И предпосылки к такому сценарию сохраняются.
На деле, если Зеленский действительно хотел бы мира, он должен был продавить реальный отвод тяжелых вооружений из первого эшелона ВСУ на Донбассе и жесткий запрет на обстрелы населенных пунктов, в результате которых, в первую очередь, страдают гражданские лица и инфраструктура.
Важно помнить, что у 1-го и 2-го АК нет на текущий момент планов серьезной наступательной операции в направлении Днепра. Военные ДНР и ЛНР занимаются сугубо оборонительными мероприятиями, поэтому объяснения необходимости обстрелов тем, что, если «не давить на сепаратистов», они перейдут в наступление, не стоят и выеденного яйца. Это всего лишь предлог, чтобы затягивать войну, спекулируя на теме «российской угрозы» – мол, если не обстреливать Донбасс, «злой Путин нападет». Эти примитивные схемы манипуляции, которые продавливали порохоботы и различные центры ИПСО, – плод режима Порошенко и его западных кураторов.
Продолжение и дальнейшее укоренение этого курса при Зеленским будет ярким сигналом того, что на деле, несмотря на новомодную риторику, принципиальных различий между Порошенко и Зеленским нет.
Поэтому украинский избиратель и ждет чего-то конкретного по поводу продолжающихся потерь ВСУ на Донбассе. И именно поэтому Зеленский вынужден подменять риторикой реальные дела по прекращению войны, так как предъявить по факту ему нечего. И экстренные звонки Путину тут не помогут, Путин не может отдать приказ ВСУ прекратить огонь. Зеленский может, но по целому ряду причин он этого не делает, в результате чего его руки продолжают покрываться кровью, так как теперь уже не спишешь происходящее только на Порошенко и его ставленников.
Все это, разумеется, уже сейчас рассеивает иллюзии тех, кто искренне поверил, что на Украине можно быстро что-то изменить. На деле, инерционность антироссийского и русофобского курса вполне явственна и переломить ее (особенно в условиях фактора американского контроля над Украиной) будет весьма проблематично, даже если поверить, что у Зеленского действительно были некие хорошие намерения.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
http://asd.news/articles/ukraina/zelenskiy-i-voyna/ – цинк
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Гибель морпехов ВСУ под Мариуполем: в Киеве призывают нанести «ответный удар» и разорвать Минские соглашения (ВИДЕО)
После гибели украинских морпехов под Павлополем на Донбассе Украина должна была выйти из Минского процесса.
Такое мнение высказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.
«Моя позиция такая. После событий под Павлополем нужно было четко заявить: до момента, пока не соберется Нормандская четверка, Украина прекращает свое участие в Минском процессе», — заявил Бессмертный.
Он сообщил, что официальная позиция Киева будет озвучена 21 августа, когда состоится следующий раунд переговоров в Минске.
«Но Украине нужно действовать уже сейчас. Поэтому соответствующие шаги разрабатываются. Речь идет о том, чтобы работать как над штатными, так и над нештатными ситуациями, которые возникают в результате нарушения договоренностей», — отметил дипломат.
С точки зрения Бессмертного, после ситуации возле Павлополя украинским силам нужно было немедленно наносить ответный удар «по заранее пристрелянным объектам».
«Что касается ситуации по Станице Луганской, то после того случая в Павлополе нужно было немедленно закрыть все КПВВ, прекратить через них переход людей и транспортировку любых товаров, потому что что угодно могло произойти в такой ситуации», — добавил он.
«Когда возникает стрельба с той стороны — нужно отвечать, отвечать жестко. И надлежащим образом. Чтобы никому не было повадно нарушать достигнутые договоренности. Для этого нужно использовать весь комплекс мер — боевые, военные, экономичные, социальные, гуманитарные… Какие угодно инструменты надо использовать, чтобы остановить противника от подобного рода нарушения договоренностей», — заявил Бессмертный.
По словам Бессмертного, лично для него действие Минских соглашений закончилось еще 1 января 2016 года.
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«Акации», «Гвоздики», «Васильки» и Д-30: ВСУ стягивает тяжёлое вооружение для удара по ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой.
Несмотря на устремление к мирному урегулированию конфликта, о котором во всеуслышание заявляет Зеленский, новый командующий «ООС» Кравченко продолжает путь своих предшественников, выступая в конфликте карателем, а не миротворцем.
Так, вчера по личному приказу Кравченко, в нарушение договорённостей о мире, украинские преступники дважды обстреляли территорию нашей Республики!
На станично-луганском направлении боевиками 25 отдельной воздушно-десантной бригады из крупнокалиберного пулемёта был обстрелян район населённого пункта Обозное.
На дебальцевском направлении каратели 30 отдельной механизированной бригады подвергли обстрелу из 120-ти мм минометов район населенного пункта Логвиново.
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Противник продолжает наращивать силы и средства в зоне карательной операции.
Так, нашей разведкой выявлено размещение двух 152-мм гаубиц 2С3 «Акация» в районе н.п. Дружба. В районе н.п. Рубежное отмечено прибытие десяти 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», шести 152-мм гаубиц 2С3 «Акация», одного зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», шести буксируемых гаубиц Д-30 и одного 135-мм противотанкового ракетного комплекса 9П148 «Конкурс».
Также отмечено прибытие семи 82-мм буксируемых минометов 2Б9 «Василек» в район н.п. Окнино.
Противник продолжает использование объектов гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники.
Нами выявлено размещение БМП-1 в жилом районе н.п. Новотошковское, двух БМП-2 и 1 бронетранспортера МТ-ЛБ на территории жилого домовладения в районе н. п. Геевка; двух БМП-1 в жилом районе на западной окраине н. п. Попасная и пяти БТР на юго-восточной окраине н. п. Врубовка.
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Нам продолжает поступать информация о фактах торговли оружием и боеприпасами боевиками ВФУ в зоне карательной операции.
Так, трое военнослужащих 25 воздушно-десантной бригады, прославленной фактами хищения оружия и боеприпасов, были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта очередной партии оружия в н.п. Северодонецк.
При задержании сотрудниками СБУ у злоумышленников были изъяты двенадцать гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, тридцать гранат РГД-5 и Ф-1, более тридцати запалов для гранат и почти три тысячи патронов калибра 5,45.
Сотрудниками СБУ ранее были задокументированы факты продажи злоумышленниками двух гранатометов, десяти гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тысяч патронов калибра 7,62 мм.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». Проводятся следственные действия.
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Представители ОБСЕ побывали в прифронтовом поселке Петровское на линии разграничения
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