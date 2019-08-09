Сводки от ополчения Новороссии 09 августа 2019

8 августа 2019 года Народная Милиция ДНР совместно с гуманитарным фондом «Ни шагу назад» оказали помощь Донецкой специализированной школе олимпийского резерва № 3, передав туда спортинвентарь, который будет установлен в ближайшее время.

Это поможет воспитанникам школы, многие из которых неоднократно занимали призовые места на различных соревнованиях, в том числе и в России, значительно улучшить качество тренировок и достичь новых высот в спорте.

Вкладываться в детей, образование и науку, как известно, могут позволить себе только государства с горизонтом планирования в несколько десятков лет, ведь от рождённых сегодня детей зависит, как мы будем жить через 30-40-50 лет. Кто будет лечить нас в старости, кто будет учить наших внуков в школах и защищать престиж нашего государства на спортивной арене.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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