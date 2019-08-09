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Наедине со всеми. Гость – В.В. Сундаков

08:26. 9 августа 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.
…На счету знаменитого путешественника более сорока экспедиций в самые отдаленные уголки планеты. Он ушел живым из племени каннибалов, голыми руками победил четырехметровую анаконду, жил в племени индейцев и даже стал духовным внуком их верховного жреца…



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4597840.html

Метки: Культура, семья, сундаков, цивилизация, человек

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