Наедине со всеми. Гость – В.В. Сундаков
08:26. 9 августа 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
…На счету знаменитого путешественника более сорока экспедиций в самые отдаленные уголки планеты. Он ушел живым из племени каннибалов, голыми руками победил четырехметровую анаконду, жил в племени индейцев и даже стал духовным внуком их верховного жреца…
…На счету знаменитого путешественника более сорока экспедиций в самые отдаленные уголки планеты. Он ушел живым из племени каннибалов, голыми руками победил четырехметровую анаконду, жил в племени индейцев и даже стал духовным внуком их верховного жреца…
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