Киргизия в огне: что на самом деле происходит, интересы России и американский след (ВИДЕО)

Глава Евразийского Аналитического Клуба, эксперт-международник Никита Мендкович в эксклюзивном интервью «Русской Весне» рассказал о том, как события, произошедшие в ночь с 7 на 8 августа в Киргизии, связанные со штурмом дома бывшего экс-президента, повлияли на ситуацию в стране, а также каковы здесь интересы России и Запада.

Во время проведения силовой операции по штурму здания, в котором находился бывший глава республики Атамбаев, погиб один боец спецназа, еще шестеро были ранены. В данный момент экс-президент арестован сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Русская весна»: Никита, по событиям в Киргизии как Вы прокомментируете сейчас ситуацию?

Никита Мендкович: Сейчас ситуация стабилизировалась, поскольку экс-президент Алзамбек Атамбаев в настоящий момент арестован и доставлен в ГКНБ. Соответственно есть риск, что ещё будут продолжаться какие-то столкновения в будущем, так как у него на свободе остались сторонники. Сейчас, пока продолжаются акции протеста в селении Кой-Таш, они этим занимаются.

Напоминаю, что господина Атамбаева пытались арестовать в ночь с 7 на 8 августа. Успехом это не увенчалось. Более подробно я написал об этом в своем посте на Facebook с разбором военной составляющей ночного шума.

Кто за Россию, а кто против?

В принципе, там нет каких-либо откровенно выраженных антироссийских сил, потому что бывший президент — это тот, кто собственно подписывал план договора о вступлении в Евразийский союз, например. Действующий президент тоже продолжает сотрудничество по всем линиям, поэтому здесь нет такого откровенного противостояния {по линии Россия-Запад}. Но здесь каждая сторона в целях пропаганды пытается себя представить как друга России, а другую сторону — как врага.

Здесь есть такой момент, что на спине той или иной стороны пытаются выехать те или иные прозападные силы. Например, когда господин Атамбаев оказался в оппозиции, к нему в друзья стали набиваться некоторые активные прозападные политики, которые сейчас принимали участие в протестах. Но я думаю, что сами по себе они серьёзной силы не представляют.

При этом подчеркну, что есть некоторые западные эксперты, которые пытаются реализовывать свою линию и давить на администрацию президента. То есть прозападные идеологи никуда не исчезли и разными способами пытаются использовать как оппозицию, так и властные структуры.

Если говорить об итогах кризиса, то, на мой взгляд, для России — {предпочтителен} любой худой мир, каким бы он ни был. Потому что республика уже пережила два серьезных революционных кризиса и есть опасность какой-то межэтнической напряженности. Не говоря уже об экономических и прочих проблемах. Поэтому Россия заинтересована в любом разрешении конфликта.

Более того нынешнее противостояние Москва пыталась обойти. Обоих президентов — бывшего и действующего — приглашали в Москву, они встречались с Путиным. Судя по всему, Путин предложил им какой-то мирный план, но, как вы видите, было принято другое решение.

Было принято решение сделать ставку на силовой ресурс, что в общем-то печально, есть и жертвы, конечно.

Американский след

При этом добавлю, что Запад явно провоцирует разжигание этого конфликта. Повторюсь, среди оппозиционеров представители Запада есть. Они скорее всего подзуживали каким-то образом этот процесс и провоцировали стороны. Тем более, обратите внимание на какой факт, что в мае в Бишкек приезжали эмиссары американцев из Национального фонда в поддержку демократии (NED). Они встречались с лидерами оппозиции, в том числе и с людьми, которые входят в оппозицию бывшего президента, и вели с ними некие беседы. Может быть, совпадение, а может быть и нет. Но мы видим, что сейчас происходит.

Ну и добавлю, что то, что произошло в ночь с 7 на 8 августа — это позор. Во-первых, спецназ пришел на перестрелку с ножами, то есть провал разведки. Даже мне в Москве было известно, что на территории домовладения есть оружие, не только у АША, в том числе законное (наградное, охотничье и т. п.). Однако при планировании операции это не было учтено.

Во-вторых, я не профессионал, но, судя по доступным свидетельствам, бойцы очень долго преодолевали забор и прорывались к комнате АША {Алмазбе́ка Шарше́новича Атамба́ева} на легендарном третьем этаже. Российский спецназ практически всегда изучает территорию и даже проводит тренировки на макетах, особенно в подобных случаях, когда сверхважна скорость.

Насколько могу судить, не были приняты меры к обеспечению эвакуации, включая захват ворот, чтобы быстро вынести арестованного и увезти.

В результате спецназ оказался отрезан в доме Атамбаева. Это привело к гибели одного спецназовца, пленению шестерых и потере более сорока единиц оружия. И это при том, что они приехали арестовывать президента в его загородный дом и столкнулись, по сути, с неорганизованной толпой.

Думаю, штурм дома Атамбаева является поводом для того, чтобы усиливать сотрудничество в подготовке киргизского спецназа теми же российскими специалистами.

Справка

Никита Мендкович — эксперт по Центральной Азии и международному терроризму, председатель ЕАК, экономист, выпускник Российского Государственного Гуманитарного Университета. Писатель, автор 5 книг (включая одно учебное пособие МГИМО) и нескольких сотен других работ по проблемам Среднего Востока и Южного Кавказа. Справка: Мендкович Никита Андреевич, председатель ЕАК, экономист. 1984 г.р. Выпускник Российского Государственного Гуманитарного Университета (2006). Автор 5 книг, эксперт по вопросам террористической деятельности боевиков в Центральной Азии.

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