Рубикон перейдён: Технологии Майдана появились на московских протестах

Военный корреспондент пресс-службы Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань прокомментировал последние тенденции в среде российской оппозиции.

«Очередной Рубикон перейден. Точнее очередная фишка с украинского майдана (а потом и войны) с минимальными изменениями перекочевала в Россию.

Теперь протестующие перешли к тезису, что они лучше, чем те, кто против них. Т. е. неочевидное обращение к массовости прошло, теперь как-бы неважно сколько их, просто они особенные. Их протесты по умолчанию ценнее, чем мнение остальных. Уже прозвучали и конкретно знакомые фразы про «в среднем 3 диплома на двоих против 3 судимостей».

Небольшим новшеством, попыткой локализации я бы даже сказал, оказалось сравнение с Туполевым, Королёвым, Ландау, Сахаровым и другими. Типа дремучее быдло хочет отправить валить лес людей, которые двигают науку и технику, которыми это же быдло и гордиться. Не знаю. Я на фото людей похожих на Туполева не увидел. Конечно, всегда есть шанс, что какой-то студент станет в будущем Туполевым, но для этого скорее необходимо учиться, а не сидеть в автозаке. Самое интересное в этом сравнении, что в разное время перечисленные, скорее всего, также не гнушались отправлять своих научных оппонентов и просто мешающих карьере начальников в Сибирь снег убирать.

Однако, кроме шуток, пока что ключевые позиции намечаются по вполне знакомой схеме. Некая группа людей, которая обозначилась в ходе предыдущих акций, объявлена лучшей, чем остальные.

Теперь людям, желающим «не быть быдлом» будут предлагать присоединиться, а остальных соответственно переносить во второй сорт. Каждый раз, когда они будут говорить о «народе», помните об этом. Под словом «народ» они понимают отнюдь не то же самое, что вы. Для них народ очень чётко поделен на правильный, и не очень. И скоро они объяснят, что можно делать с неправильным.

И каждый раз, когда они будут говорить о правах, надо понимать, что они имеют в виду права не для всех, а только для одной, конкретной группы людей.

Мне в этом смысле вспоминается несколько случаев происшедших на Украине в 15-ом году. Когда бывшие активисты майдана из молодёжно-либеральной тусовки схлестнулись (точнее отгребли) с националистической частью. И быстро узнали, что они тоже не равны между собой. Что было довольно ожидаемо. Воины nazii не для того с полицией дрались, чтоб всякие лесбиянки зоозащитницы потом митинги проводили».

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