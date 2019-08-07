Сводки от ополчения Новороссии 07 августа 2019
- 07:29 Огнём ВСУ в Горловке повреждена школа.
- 03:30 Как бывший «мент» попал на большую войну — рассказ ополченца ДНР (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:40 Реактивные артбатареи и танковая рота прибыли в тыл оккупантов: сводка с фронтов ЛНР (ВИДЕО).
- 00:37 Перемирие, которого нет. Как живет молодая семья в прифронтовом поселке.
- 00:11 Кто на самом деле уничтожил группу морпехов ВСУ на Донбассе.
- Вчера 23:49 СРОЧНО: На Донбассе враг поднял войска по тревоге и направил к линии фронта.
- Вчера 23:32 “От украинской армии покоя нет”, – жительница окраины Горловки.
Огнём ВСУ в Горловке повреждена школа
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Как бывший «мент» попал на большую войну — рассказ ополченца ДНР (ФОТО, ВИДЕО)
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал, как начинался его боевой путь.
«В 2005 году окончил учебу в Киевской Академии МВД. После этого несколько лет отработал следователем милиции и ушёл на гражданку.
На Донбасс приехал 8 апреля 2014 года. Приехал по зову сердца, в неизвестность. Тогда ещё не знал, в какую передрягу я попал. Как многие в то время, я был уверен, что войны на Донбассе не будет, и всё пойдёт по Крымскому сценарию. Сейчас это кажется крайне наивным.
По началу, каждая передряга, в которой я оказывался, вызывала противоречивые эмоции. С одной стороны, мой мозг анализировал происходящее и давал юридическую оценку моим действиям. Служба в правоохранительных органах и высшее юридическое образование давали о себе знать. Но сердце настойчиво требовало остаться и сражаться. Я понимал, что жители Донбасса в опасности перед тем злом, которое пришло с западной Украины в Киев и как чума распространилось по всей стране. А Донбасс воспринимался плацдармом для контрнаступления и освобождения Украины. Неким лекарством от этого вируса.
Тогда ещё всё было непонятно и выглядело авантюрой. Никакой политической воли «большой земли» по этому поводу не было. Линии фронта не было. Нас было крайне мало и без централизованного командования. Против нас было признанное всем мировым сообществом государство и регулярные войска. Никакой стратегии и понимания перспектив нашей борьбы не было. У нас было только одно — вера в правое дело и готовность отдать свои жизни за жителей Донбасса, которых пытаются покорить и истребить. Желание защитить свою культуру, традиции, речь, религию, свободу. И желание стать щитом России, против которой Запад использует как оружие свой новый инструмент — Украинское государство.
Эти «непонятности», разбавленные страхом смерти, не позволяли подавляющему большинству жителей Донбасса подняться против угрозы с запада и взять в руки оружие. Что, по моему глубокому убеждению, не позволило закончить войну ещё в 2014-ом году.
Первой передрягой, в которой я оказался, был штурм воинской части Внутренних Войск МВД Украины в г. Мариуполь 16 апреля 2014 года. Тогда я впервые осознал, как важно то, что мы делаем, и одновременно, как это было незаконно.
Затем была оборона города Славянск, в которой мне довелось принять участие от начала до конца. Там был ад, с которым пришлось мириться, и леденящий страх, который приходилось постоянно побеждать. Каждый боевой выход, каждый выстрел в направлении противника фиксировался моим сознанием, и мозг выдавал уголовную квалификацию моих действий. Страх усугублял это разумение и провоцировал желание всё бросить. Каждый день, каждый раз. Но сердце всегда находило основания и силы остаться и продолжить борьбу.
После Славянска были другие бои и другие места. Но память о погибших детях и погибших друзьях заставила мозг заткнуться со своей правовой оценкой моих действий. Пошло всё по накатанной. Обычная работа, обычный мужской долг и долг офицера».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Реактивные артбатареи и танковая рота прибыли в тыл оккупантов: сводка с фронтов ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и имеет тенденцию к стабилизации. С 00.00 часов прошедших суток обстрелов по позициям НМ ЛНР не зафиксировано.
Защитники Республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.
Противник продолжает использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции.
Так, нашей разведкой отмечено прибытие двух реактивных артиллерийских батарей и танковой роты в район н.п. Рубежное.
В районе н.п. Подлесное отмечено прибытие восьми единиц БМП-1, которые сосредоточены на территории жилого массива. Ещё два БМП-1 были размещены противником на территории жилого домовладения в районе н.п. Золотое-2.
Украинская сторона продолжает затягивать начало восстановительных работ на мосту через р. Северский Донец в районе участка разведения № 1 «Станица Луганская», ссылаясь на мнимую угрозу со стороны подразделений Народной милиции.
Несмотря на проведение работ по проверке и очистке местности от взрывоопасных предметов со стороны ЛНР, а также на строгое соблюдение условий перемирия нашими подразделениями, украинская сторона так и не представила в установленный срок (5 августа) согласованный проект ремонтных работ.
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По данным от доверенного источника, украинская сторона не намерена проводить восстановительные работы, так как деньги, выделенные Международным комитетом Красного Креста на ремонт моста, были потрачены на другие нужды, а точнее распределены между чиновниками, ответственными за проведение работ.
Теперь главной задачей украинских коррупционеров является оправдать невозможность проведения ремонтных работ, обвинив в этом руководство Республики.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост нового командующего «операции оккупационных сил» бывшего командующего ОК «Север» генерал-лейтенанта Кравченко.
Данное назначение противоречит обещаниям Зеленского о достижении мира на Донбассе. Кравченко известен нам как ярый русофоб и сподвижник движения украинских националистов.
Именно он был инициатором карательных операций националистов на Донбассе, однако сам он на Донбассе никогда не был и руководил всем из Чернигова, где расположена ставка оперативного командования «Север».
Учитывая эти факты его биографии, можно сделать вывод, что главным фактором для назначения на должность была ненависть Кравченко к русскому народу, а не боевой опыт, которым он не обладает. К сожалению, на этом посту Киеву по-прежнему нужен каратель, а не миротворец.
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Перемирие, которого нет. Как живет молодая семья в прифронтовом поселке
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Кто на самом деле уничтожил группу морпехов ВСУ на Донбассе
Военный источник рассказал «Русской Весне» подробности гибели украинских морских пехотинцев под Мариуполем.
«Во вторник в районе н. п. Орловское вблизи Павлополя (находится под контролем ВС Украины) в результате нарушений техники безопасности при работе с взрывчатыми веществами погибло четверо украинских военных.
Бойцы были военнослужащими 36 бригады морской пехоты ВСУ.
При разгрузке противопехотных мин были допущены грубые нарушения техники безопасности, в результате чего произошла детонация одной из мин, что и стало причиной смерти безалаберных морпехов.
36 бригада морской пехоты уже давно успела заработать репутацию у мирного населения, как бригада алкоголиков и наркоманов. Сейчас же, после подписания в Минске очередного перемирия, морпехи, осознав, что со стороны республики им ничего не угрожает, окончательно забыли каково это — быть трезвыми. Такая халатность самих бойцов и игнорирование данной проблемы командирами и привела к смертям.
Реакция командования ВСУ не заставила себя долго ждать. Не желая признавать собственный непрофессионализм, украинские офицеры решили переложить вину за гибель своих же подчиненных на защитников Донецкой Народной Республики, а заодно попытаться доказать, что вина за нарушения прекращения огня лежит не только на украинских боевиках.
Не понятно, чего именно не хватило украинским офицерам, то ли времени, то ли мозгов, чтобы выдать хоть сколько-нибудь правдоподобную версию произошедшего.
По словам полковника Гуцуляка, морпехов обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Видимо Гуцуляк совершенно забыл, что происшествие произошло более чем в четырех километрах от линии соприкосновения и выстрел из РПГ никак не мог туда долететь.
Нет никаких сомнений, что данные заявления были сделаны не только для того, чтобы скрыть свой непрофессионализм, но и чтобы отвлечь внимание мировой общественности от регулярных обстрелов, которым украинские боевики подвергают жителей Народных Республики несмотря на перемирие».
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СРОЧНО: На Донбассе враг поднял войска по тревоге и направил к линии фронта
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова о приведении подразделений ВСУ под Мариуполем в высшую боевую готовность.
«Нашей разведкой получены данные о приведении в высшие степени боевой готовности и выдвижении на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении.
По данным, полученным из штаба оккупантов, а также от местных жителей оккупированных ВФУ населённых пунктов на юге Донецкой области нами получены сведения о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах н. п. Терновое, Кирово, Андреевка.
Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки.
В Мариуполе по тревоге подняты полк “Азов” и оставшиеся в ППД подразделения 56-й мотопехотной бригады. Оккупанты выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции.
Кроме этого, вдоль линии соприкосновения увеличилась активность работы беспилотной летательной авиации противника, ведущей воздушную разведку. В настоящее время нашими защитниками уничтожено два БПЛА оккупантов. Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей Республики.
Мы не исключаем, что с целью создания повода для начала наступления в ближайшее время украинские оккупанты произведут террористические акты вблизи переднего края, жертвами которых станут боевики ВСУ или мирные жители».
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“От украинской армии покоя нет”, – жительница окраины Горловки
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