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Подоплёка митингов-беспорядков, и кто в ответе за лесные пожары

08:50. 7 августа 2019 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали последние новости — массовые беспорядки, в которые превратился несанкционированный митинг в Москве 3 августа, а также лесные пожары в Сибири.

Хронометраж:
01:22 — Почему в Москве разгоняют митинги
05:00 — Почему полиция задерживала «гуляющих» по улицам Москвы
09:41 — Кто поддерживает массовые беспорядки в Москве
23:48 — Приведут ли общественные беспорядки к изменению выборного законодательства
26:11 — Можно ли «достучаться» до власти мирными способами
34:49 — Были ли сознательные поджоги лесов в Сибири
36:30 — Кто ответственен за пожары в Сибири

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/107371

Метки: блог, Видео

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