Подоплёка митингов-беспорядков, и кто в ответе за лесные пожары

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали последние новости — массовые беспорядки, в которые превратился несанкционированный митинг в Москве 3 августа, а также лесные пожары в Сибири.

Хронометраж:

01:22 — Почему в Москве разгоняют митинги

05:00 — Почему полиция задерживала «гуляющих» по улицам Москвы

09:41 — Кто поддерживает массовые беспорядки в Москве

23:48 — Приведут ли общественные беспорядки к изменению выборного законодательства

26:11 — Можно ли «достучаться» до власти мирными способами

34:49 — Были ли сознательные поджоги лесов в Сибири

36:30 — Кто ответственен за пожары в Сибири

Скачать аудио

Видео ВК

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107371