Подоплёка митингов-беспорядков, и кто в ответе за лесные пожары
В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали последние новости — массовые беспорядки, в которые превратился несанкционированный митинг в Москве 3 августа, а также лесные пожары в Сибири.
Хронометраж:
01:22 — Почему в Москве разгоняют митинги
05:00 — Почему полиция задерживала «гуляющих» по улицам Москвы
09:41 — Кто поддерживает массовые беспорядки в Москве
23:48 — Приведут ли общественные беспорядки к изменению выборного законодательства
26:11 — Можно ли «достучаться» до власти мирными способами
34:49 — Были ли сознательные поджоги лесов в Сибири
36:30 — Кто ответственен за пожары в Сибири
P.S. Предыдущие выпуски:
- Массовые беспорядки и «уличное мясо» для провокаторов
- Пещерная ненависть «cванидзе» к Сталину и семья Николая II
- Выборы и оппозиция, НДС и математика
- Как Сталин мешает Кудрину решать демографические проблемы России
- Путин, крах либерализма, Медведев и Едро
- Как России поступить с Грузией?
- Наркотики и полиция, Голунов и Чемодановка
- Николай Стариков: дело Голунова, Казахстан и выборы
- Морской трибунал ООН, Коломойский и дефолт
- Екатеринбург и инаугурация Зеленского
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107371