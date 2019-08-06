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О.А. Чагин. Мужские и женские стратегии выживания

19:24. 6 августа 2019 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации. В Институте русского языка ЯСНА интервью директора НИИ социального антропогенеза О.А. Чагина.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4594045.html

Метки: биология, власть, выживание, дети, Запад, образование, общество, Россия, семья, смысл, СТРАТЕГИЯ, химия, Чагин

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