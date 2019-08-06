О.А. Чагин. Мужские и женские стратегии выживания

В первое воскресенье декабря славяне праздновали День Медведя. Это день – когда медведь ложиться в берлогу. Праздник берет свое начало с дохристианских языческих времен. Медведь – один из наиболее распространенных тотемов у древних народов Восточной ...
Фигурки, найденные в Мексике, изображают сцены соседства людей и гигантских рептилий. Сколько лет назад они могли быть созданы? Согласно официальной версии истории, динозавры вымерли задолго до появления людей. Но в Мексике найдены керамические фигурки, ...
Почему искусствоведы не могут отличить "античную" скульптуру от скульптур эпохи Возрождения? Почему Египет назвали Чёрной землёй? Что боялись смыть иностранцы в русской бане? Фрагмент лекции Валерия Алексеевича Чудинова в Санкт-Петербурге 23 мая 2015г....
... и ставит под угрозу выживание этой общины в целом...время, поскольку это способствует выживанию в критических ситуациях. ...приобретена как необходимость для выживания в наших суровых условиях...обычаями, без которых невозможно выживания в суровых условиях Сибири...
Управление матрицами и через них — коллективным бессознательным народов Земли сегодня уже видно многим В этой статье мы поговорим о взаимосвязях матриц, коллективного бессознательного человечества и концепций общественного устройства.В полной функции ...