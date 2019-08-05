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Сводки от ополчения Новороссии 05 августа 2019

20:11. 5 августа 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

В результате обстрела со стороны ВСУ ранен защитник Донбасса – НМ ДНР

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«ВСУшники» разворовывают оборудование шахт: сводка с Донбасса

«ВСУшники» разворовывают оборудование шахт: сводка с Донбасса | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки украинские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

На горловском направлении боевики 53-й бригады преступника Полякова обстреляли из станковых автоматических гранатометов н.п. Горловка (поселок шахты 6/7).

На донецком направлении боевики 56-й бригады под командованием военного преступника Иванова вели огонь из станковых противотанковых гранатометов по н.п. Спартак.

В результате обстрела со стороны ВСУ ранен один наш защитник.

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Украинские оккупанты, пользуясь объявленным перемирием и его соблюдением с нашей стороны, приступили к мародерству на оккупированных ими территориях.

Так, по имеющимся у нас данным, в настоящее время боевики 92-й бригады, оккупировавшие Авдеевку, активно разворовывают оборудование шахты «Бутовка-Донецкая» с последующей его сдачей на металлолом.

Работа по вывозу металлолома организована целыми подразделениями, а общее руководство, по нашей информации, осуществляется заместителем командира 92-й бригады по тылу.

Примечательно, что изначально разворовывание шахты начали рядовые боевики бригады на передовой с целью выручки денег на покупку продуктов, которое не додавались подразделениям.

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Важно отметить, что после жалобы местных жителей Авдеевки и бывших работников шахты, 3 августа в бригаду прибыла проверка из Главного управления ВСП ВСУ с цель проверки факта мародерства. Одновременно со следователями прибыла комиссия тыловиков во главе с командующим оккупантов Сырским. После суток проверки следователи и проверяющие убыли восвояси не найдя состава преступления в действиях мародеров 92-й бригады.

При этом, наши наблюдатели докладывают, что уже сегодня на шахте «Бутовка-Донецкая» вывоз имущества на металлолом начался практически в промышленном масштабе. В настоящее время, «челночным способом» металлолом вывозят девять бортовых военных грузовиков.

Мы требуем немедленного вмешательства в происходящее органов прокуратуры Украины, называющих себя неподкупными, с целью прекращения мародерства и воровства у мирных граждан военными преступниками Украины.

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Легендарный «дядя Сеня» из Зайцево дал интервью «Комсомолке» (ФОТО, ВИДЕО)

Легендарный «дядя Сеня» из Зайцево дал интервью «Комсомолке» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Корреспондент «Кп.ру» встретился с последним жителем улицы Брусилова в Зайцево.

Дядя Сеня с женой — последние из Могикан, жители самой крайней улицы Зайцево — Брусилова.

Поселок Зайцево с населением до войны около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе и постоянно находится под обстрелом.

Сам поселок журналисты метко сравнили с домом Павлова в Великую Отечественную — ни одного живого места.

Дядя Сеня из Зайцево рассказал, что он думает о Зеленском.
Юлия АНДРИЕНКО

Четыре года дядя Сеня и тетя Таня практически жили в подвале. Но и они не выдержали, покинули Зайцево три месяца назад. Обитают сейчас в квартире дочери в поселке Металлобаза. Здесь уютно и относительно тихо, но душа болит за родным домом.

— Муж сильно сдал. Заикается, руки дрожат, — говорит Татьяна, жена дяди Сени. Она и сама перенесла инсульт — сказался хронический стресс.

— Очень тяжело переживали, когда недавно подорвалась наша соседка Ирина. Я в интернете не сижу, а муж меня бережет — все скрывает, особенно после инсульта. А тут вдруг в новостях услышала ее имя. Она на одной мине травмировалась и еще живая упала на другую. Совсем без шансов… А ведь в 2016 мы все получили ранения: она с мужем и я с Семеном. Ехали в больницу ночью, залитые кровью, а по нам стреляли ВСУ.

Но в тот раз обошлось. Я была в руку ранена. Свитер черный в том месте, где его прошило осколком, заштопала красными нитками. Такая метка на память, хотя и так, пока жива буду, не смогу забыть. А когда соседку ранило во второй раз, то она сказала, что третий — точно будет последним. Так и вышло.

Дядя Сеня показывает мне тяжелую еще советскую пепельницу, полную осколков и гильз.

— Да, это так, малая часть того, что к нам прилетало. А душа болит за домом, сколько лет туда душу вкладывал — ульи, сад, думал для внуков будет, — голос его дрожит. — Но и сейчас езжу в Зайцево каждый день, собаки там остались — их кормить ведь надо, да и тянет туда. Но если оглянуться там вокруг себя, места живого не найдешь — все разбито.

— ВСУ в 2015 году были в 1500 метрах от Зайцево, сейчас эта дистанция 300 метров, они чуть ли не в огороде уже у меня, — слышу я уже знакомые слова, но теперь от дяди Сени. — Раньше, хоть и страшно было, но радостно — наши отвечали, а сейчас нас лупят и наши молчат. Это что за война такая, а? Надежды ни на Зеленского, ни на Минск. В перемирие вроде становится относительно тише, но это тишина недолгая, уже летают беспилотники. А тишины не будет пока Украиной управляет Америка. Американцам мир не нужен, не для этого они столько вложили в войну.

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