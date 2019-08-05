Сводки от ополчения Новороссии 05 августа 2019

Корреспондент «Кп.ру» встретился с последним жителем улицы Брусилова в Зайцево.

Дядя Сеня с женой — последние из Могикан, жители самой крайней улицы Зайцево — Брусилова.

Поселок Зайцево с населением до войны около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе и постоянно находится под обстрелом.

Сам поселок журналисты метко сравнили с домом Павлова в Великую Отечественную — ни одного живого места.

Дядя Сеня из Зайцево рассказал, что он думает о Зеленском.

Юлия АНДРИЕНКО

Четыре года дядя Сеня и тетя Таня практически жили в подвале. Но и они не выдержали, покинули Зайцево три месяца назад. Обитают сейчас в квартире дочери в поселке Металлобаза. Здесь уютно и относительно тихо, но душа болит за родным домом.

— Муж сильно сдал. Заикается, руки дрожат, — говорит Татьяна, жена дяди Сени. Она и сама перенесла инсульт — сказался хронический стресс.

— Очень тяжело переживали, когда недавно подорвалась наша соседка Ирина. Я в интернете не сижу, а муж меня бережет — все скрывает, особенно после инсульта. А тут вдруг в новостях услышала ее имя. Она на одной мине травмировалась и еще живая упала на другую. Совсем без шансов… А ведь в 2016 мы все получили ранения: она с мужем и я с Семеном. Ехали в больницу ночью, залитые кровью, а по нам стреляли ВСУ.

Но в тот раз обошлось. Я была в руку ранена. Свитер черный в том месте, где его прошило осколком, заштопала красными нитками. Такая метка на память, хотя и так, пока жива буду, не смогу забыть. А когда соседку ранило во второй раз, то она сказала, что третий — точно будет последним. Так и вышло.

Дядя Сеня показывает мне тяжелую еще советскую пепельницу, полную осколков и гильз.

— Да, это так, малая часть того, что к нам прилетало. А душа болит за домом, сколько лет туда душу вкладывал — ульи, сад, думал для внуков будет, — голос его дрожит. — Но и сейчас езжу в Зайцево каждый день, собаки там остались — их кормить ведь надо, да и тянет туда. Но если оглянуться там вокруг себя, места живого не найдешь — все разбито.

— ВСУ в 2015 году были в 1500 метрах от Зайцево, сейчас эта дистанция 300 метров, они чуть ли не в огороде уже у меня, — слышу я уже знакомые слова, но теперь от дяди Сени. — Раньше, хоть и страшно было, но радостно — наши отвечали, а сейчас нас лупят и наши молчат. Это что за война такая, а? Надежды ни на Зеленского, ни на Минск. В перемирие вроде становится относительно тише, но это тишина недолгая, уже летают беспилотники. А тишины не будет пока Украиной управляет Америка. Американцам мир не нужен, не для этого они столько вложили в войну.

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