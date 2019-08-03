Зачем Пентагону знать пути поставок в российскую Арктику воды, еды и медикаментов

Нездоровый интерес к российским территориям в Арктике в США, похоже, обостряется. Об этом свидетельствует заявка на исследования от Оборонного логистического агентства Пентагона, открыто опубликованная в Соединенных Штатах.

Что в заявке

Как указывает RT, в преамбуле опубликованного документа сообщается, что исследование должно «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации».

При этом ведомство, к примеру, интересует, откуда в такие российские регионы, как Остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова поставляется бутилированная вода и еда, одежда и нефтепродукты, и даже — медицинские препараты.

Справедливости ради, стоит отметить, что российская география запрашиваемых данных обрамлена Гренландией, Канадой, Норвегией, Швецией, Исландией, Финляндией и даже Аляской. Однако, как считают эксперты, сам перечень интересующих Пентагон вопросов крайне любопытен.

Комментарий эксперта

Николай Стариков, российский общественный деятель, писатель, член «Изборского клуба», комментируя Оnline47 эту информацию, сказал:

«Такое исследование со стороны американцев, с одной стороны, неудивительно, потому что они, как и другие государства арктического региона, претендуют на то, чтобы занять там место Российской Федерации. А с другой стороны, удивительно, потому что такие вещи раньше назывались разведданными, и профессиональные кадровые разведчики различных государств как раз и занимались тем, чтобы точно знать, каким образом снабжается та или иная территория или военная группировка».

И все же, как подчеркнул Николай Стариков, тот факт, что американцы в открытую делают то, что должны бы делать «в закрытую», вызывает у него определённое недоумение:

«Я не исключаю того, что в США кто-то просто хочет отмыть деньги, запустив такой открытый заказ, которым, вообще-то, должно заниматься ЦРУ».

Фото: nsu.ru

Источник: https://nstarikov.ru/club/107255