Сводки от ополчения Новороссии 01 августа 2019
- 13:03 Два погибших десантника и уничтоженный дрон-разведчик — потери ВСУ на Донбассе.
- 07:19 Миротворческие планы Зеленского: есть ли прогресс.
- 03:00 Взрывоопасный антиукраинский Донбасс: СБУ на оккупированной части проводит чистки (ВИДЕО).
- 31.07 21:41 Никто в ДНР не согласится вернуться в состав Украины.
Два погибших десантника и уничтоженный дрон-разведчик — потери ВСУ на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
За прошедшие сутки украинские боевики вели огонь по районам 7 населённых пунктов Республики из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На донецком направлении боевики 24-й, 56-й и 92-й бригад под командованием военных преступников Гудзя, Иванова и Кокорева подвергли обстрелу из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по поселку Трудовские Петровского района г. Донецка и Ясиноватой.
На мариупольском направлении боевики 36-й и 35-й бригад морской пехоты под командованием преступников Гнатова и Паласа обстреляли из вооружения БМП, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населённые пункты: Петровское, Украинское, Саханка и Стыла.
Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило семь.
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С целью сокрытия перемещения техники и оборудования фортификационных сооружений продолжается противодействие БПЛА СММ ОБСЕ с использованием средств 20-го батальона РЭБ ВСУ в районе н. п. Гнутово, Федоровка и Новоселовка Вторая.
При этом украинская сторона продолжает использовать свои беспилотники в нарушение Минских договоренностей.
Так, вчера в ходе 20-минутного обстрела окраин н. п. Петровское из вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия украинские оккупанты пытались вести разведку с использованием беспилотного летательного аппарата.
Однако наши защитники не позволили этого сделать и уничтожили беспилотник.
Как мы сообщали ранее, украинская сторона продолжает использовать действующее перемирие для инженерного оборудования и минирования своих позиций.
Так, сегодня ночью зафиксирована работа инженерных подразделений оккупантов в районе н. п. Опытное, где они с использованием УМЗ (универсальных минных заградителей) произвели дистанционное минирование переднего края своих позиций противопехотными минами.
Мы призываем мирных жителей соблюдать осторожность при движении в этом районе, так как оккупанты при дистанционном минировании карт минных полей не составляли и указатели на местности о минной опасности не выставляли.
Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в действия украинской стороны, ставящей под угрозу жизнь мирных граждан, проживающих в приграничной зоне.
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Другая информация от разведки НМ ДНР
28 июля в Николаеве в ППД 79-й десантной бригады в ходе отработки прыжков с парашютом на воду в рамках слаживания подразделений перед убытием в зону проведения «ООС» погибло два десантника.
Один — по причине нераскрытия парашютной системы, другой — утонул после приводнения.
Вчера по указанию руководства Авдеевского коксохимического завода уволено двадцать семь сотрудников предприятия по факту их отказа от принудительного участия в торжественных мероприятиях, посвященных пятилетию занятия военными формированиями Украины Авдеевки, которые официально у оккупантов называется «освобождением». Увольняемые отказались от участия по причине убежденности в факте оккупации Авдеевки украинскими войсками в 2014 году.
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Миротворческие планы Зеленского: есть ли прогресс
Артистов и людей искусства часто спрашивают о творческих планах, они, как правило, загадочно молчат или отделываются общими фразами. Артиста Владимира Зеленского никто не спрашивал, он сам начал рассказывать о своих МИРОтворческих планах по Донбассу еще в начале президентской предвыборной кампании. Да только воз и ныне там. Почему так — комментирует на страницах личного блога одесский журналист Юрий Ткачёв.
«После того как стали известны результаты выборов, у Зеленского в значительной степени потеряли интерес к переговорам по Донбассу.
Интенсивность военных действий, действительно уменьшившаяся до 1-2 мелких перестрелок в день, постепенно возрастает. Вопрос об обмене пленными (включая вопрос украинских моряков и освобождения Вышинского) отложен без решения.
В целом, Зеленский, похоже, вписал войну на Донбассе в свою политическую систему не менее умело, чем это сделал Порошенко: когда будет нужно подкачать рейтинг, будут совершаться демонстративные и показные шаги по „урегулированию“, которые затем можно безболезненно откатить до следующего раза.
Принцип прост: на выборах Зеленскому нужны голоса „партии мира“ (85% граждан Украины). После выборов же ему важнее, чтобы ему не клевала мозг „партия войны“».
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Взрывоопасный антиукраинский Донбасс: СБУ на оккупированной части проводит чистки (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.
Украинские боевики, используя перемирие, продолжают наращивание запрещённого вооружения и военной техники вблизи линии соприкосновения.
Так, в районе населённого пункта Золотое-4 зафиксировано прибытие двух танков Т-72. Также в этом районе выявлены новые позиции трех расчётов 82-мм минометов, расположенных на территории жилого домовладения.
Мы призываем представителей Миссии ОБСЕ активизировать наблюдение за оккупированной ВСУ территорией с целью фиксации запрещенного вооружения, а в случае выявления добиться его отвода на установленные дистанции.
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Украинские спецслужбы продолжают вести активную работу по выявлению недовольных киевским режимом жителей Донбасса на оккупированных ВСУ территориях.
Наиболее сложная ситуация сложилась в районах н. п. Северодонецк и Лисичанск, где недовольных оккупационным киевским режимом становится всё больше. Это обусловлено стремительно растущими ценами на продовольствие и коммунальные услуги, а также ущемлением прав населения со стороны боевиков ВСУ.
Дабы избежать митингов и забастовок, спецслужбы под видом борьбы с терроризмом проводят чистки в этих городах. Активно практикуется система доносов. Основанием для ареста человека может стать анонимное заявление о том, что он лояльно относится к ЛНР и ДНР.
Такой случай имел место на прошлой неделе в Станице Луганской, где женщина из-за бытового конфликта написала донос на соседа, и в этот же день он был арестован.
Кроме того, спецслужбы продолжают вербовку местных жителей, проживающих в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, для сотрудничества.
В зоне ответственности 25 отдельной бригады ВСУ в районе н. п. Счастье отмечена деятельность оперативных сотрудников СБУ, особый интерес у которых вызывают люди, имеющие родственников в ЛНР и ДНР.
Также известны случаи насильственной вербовки местных жителей, которых СБУ задерживала якобы с целью проведения допроса.
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Украинские каратели намеренно создают очереди на КПВВ «Станица Луганская» с целью задержания и допроса населения, убывающего на территорию Республики.
Так, вчера утром на КПВВ «Станица Луганская» сотрудниками СБУ был задержан мужчина 1969 года рождения. По словам очевидцев, сотрудники СБУ намеренно задержали мужчину, применив при этом физическую силу.
Мы призываем международные правозащитные организации обратить внимание на грубое нарушение прав человека на подконтрольной ВСУ территории и принять меры в отношении военных преступников, терроризирующих народ Донбасса.
В свою очередь Народная милиция является гарантом безопасности населения Республики. Мы продолжаем повышать уровень профессионализма личного состава и готовы к отражению любых агрессивных действий украинских оккупантов.
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Никто в ДНР не согласится вернуться в состав Украины
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