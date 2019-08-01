Сводки от ополчения Новороссии 01 августа 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки украинские боевики вели огонь по районам 7 населённых пунктов Республики из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики 24-й, 56-й и 92-й бригад под командованием военных преступников Гудзя, Иванова и Кокорева подвергли обстрелу из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по поселку Трудовские Петровского района г. Донецка и Ясиноватой.

На мариупольском направлении боевики 36-й и 35-й бригад морской пехоты под командованием преступников Гнатова и Паласа обстреляли из вооружения БМП, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населённые пункты: Петровское, Украинское, Саханка и Стыла.

Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило семь.

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С целью сокрытия перемещения техники и оборудования фортификационных сооружений продолжается противодействие БПЛА СММ ОБСЕ с использованием средств 20-го батальона РЭБ ВСУ в районе н. п. Гнутово, Федоровка и Новоселовка Вторая.

При этом украинская сторона продолжает использовать свои беспилотники в нарушение Минских договоренностей.

Так, вчера в ходе 20-минутного обстрела окраин н. п. Петровское из вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия украинские оккупанты пытались вести разведку с использованием беспилотного летательного аппарата.

Однако наши защитники не позволили этого сделать и уничтожили беспилотник.

Как мы сообщали ранее, украинская сторона продолжает использовать действующее перемирие для инженерного оборудования и минирования своих позиций.

Так, сегодня ночью зафиксирована работа инженерных подразделений оккупантов в районе н. п. Опытное, где они с использованием УМЗ (универсальных минных заградителей) произвели дистанционное минирование переднего края своих позиций противопехотными минами.

Мы призываем мирных жителей соблюдать осторожность при движении в этом районе, так как оккупанты при дистанционном минировании карт минных полей не составляли и указатели на местности о минной опасности не выставляли.

Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в действия украинской стороны, ставящей под угрозу жизнь мирных граждан, проживающих в приграничной зоне.

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Другая информация от разведки НМ ДНР

28 июля в Николаеве в ППД 79-й десантной бригады в ходе отработки прыжков с парашютом на воду в рамках слаживания подразделений перед убытием в зону проведения «ООС» погибло два десантника.

Один — по причине нераскрытия парашютной системы, другой — утонул после приводнения.

Вчера по указанию руководства Авдеевского коксохимического завода уволено двадцать семь сотрудников предприятия по факту их отказа от принудительного участия в торжественных мероприятиях, посвященных пятилетию занятия военными формированиями Украины Авдеевки, которые официально у оккупантов называется «освобождением». Увольняемые отказались от участия по причине убежденности в факте оккупации Авдеевки украинскими войсками в 2014 году.

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