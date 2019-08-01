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Непонятая жертва кровавого режима

14:11. 1 августа 2019 Просмотров - 243 2 коммент. Опубликовал:


За что получил свой срок режиссер Параджанов, который считал себя "непризнанным гением", которого злобно преследовала Кровавая Гэбня.

Это же сколько терпения было у советской власти

Сергей Иосифович Параджанов — советский кинорежиссёр, сценарист и художник. Лауреат множества кинопремий, народный артист Украинской ССР (1990) и Армянской ССР (1990).
Не будучи классическим диссидентом, Сергей Параджанов, однако, открыто критиковал советскую культурную политику, выступал против цензуры и судебных расправ над украинской интеллигенцией. В результате режиссёр по политическим мотивам был осуждён по обвинению в однополых отношениях (1974). Пробыв в тюрьме 4 года, Параджанов освободился под давлением советской творческой интеллигенции и международной кампании в этой связи. (Википедия)

Параджанова арестовали тайно 17 декабря 73-го года в его киевской квартире. Весной 74-го закрытый суд послушно реализовал команду властей: после предъявления бездоказательных обвинений по трем статьям уголовного кодекса Параджанова, осужденного на пять лет, отправили в лагерь строгого режима.

Он был, как все гении, был человек дерзкий, а наша Система советская дерзких людей не любила. Она не любила самостоятельно мыслящих, самостоятельно чувствующих, самостоятельно выступающих. Она не любила независимых людей, а он был независимым, он не мог быть зависеть ни от кого, только от Господа Бога мог быть зависим. Они этого ему не могли простить.

- Как относились окружающие его зэки к нему самому?
- Публика всякая есть. Но довольно с уважением. В принципе его, с ним ходил один такой "авторитет" в принципе, да. Он его, так сказать, охранял от всех этих.
- Как это получается такая "охрана"?
- Смотря чем этот человек завоюет авторитет такой. Может быть, платит человек, а может, не платит.
- А на примере Параджанова, как вы догадываетесь?
- Вряд ли. Вряд ли этот человек платил. (Радио Свобода)







Одной из статей, по которой сел Параджанов – гомосятина


Фото Параджанова в женском платье



РИСПИС: "Тени забытых предков" – редкое говно. Кстати, хороший разбор здесь https://introvertum.com/o-genialnosti-filma-teni-zabyityih-predkov/

https://poltora-bobra.livejournal.com/1466715.html – цинк

Чем-то все это напомнило историю Серебренникова, которого тоже объявили "жертвой кровавого режима", хотя речь шла о банальном воровстве, приправленного педерастией в творчестве очередного "гениального творца".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5175241.html

Метки: гомосексуализм, диссиденты, кгб, криминал, параджанов, ссср, США, творцы, Украина, усср

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