«Разбалансировка системы отношений»: почему началась и как завершилась Первая мировая война

105 лет назад началась Первая мировая война. Она возникла из-за масштабных противоречий между великими державами, связанных с конкуренцией за сырьё, рынки сбыта и с перераспределением сфер влияния. Как отмечают историки, власти Германии и Австро-Венгрии в корне ошиблись в оценке того, что лето 1914 года — это самое удачное время для нанесения удара по конкурентам. Итогом конфликта стало полное переустройство системы международных отношений и игнорирование интересов целого ряда народов и государств, подчёркивают эксперты. Прекратили своё существование Германская, Австро-Венгерская, Российская и Османская империи. Завершившая Первую мировую Версальская система мирных договоров стала прологом к началу новой глобальной войны.

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила Сербии войну, что привело к началу Первой мировой. Санкт-Петербург предложил разрешить балканский кризис в международном третейском суде, но миротворческую инициативу проигнорировали в Вене и Берлине.

1 августа Германия объявила войну России и напала на Люксембург. Затем Берлин официально вступил в состояние войны с Францией и вторгся в Бельгию. В свою очередь, Великобритания объявила войну Германии, а Австро-Венгрия — России.

Нарастание противоречий

Во второй половине XIX века политическое руководство ведущих держав мира столкнулось с тем, что выстраиваемая столетиями система международных отношений больше не способна уравновешивать интересы различных игроков и разрешать нарастающие противоречия.

Такие государства, как Англия, Франция, Португалия и Голландия, в которых рано завершился процесс централизации, захватили обширные колонии, служившие источниками дешёвого сырья и рынками сбыта готовой продукции. Объединившиеся лишь в 1860—1870-е годы Германия и Италия опоздали к разделу мира.

Кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Айрапетов рассказал в интервью RT, что «в Германии во второй половине XIX века была одна из наиболее динамично развивавшихся экономик».

«Но при этом эта страна испытывала острую нехватку ресурсов и рынков сбыта», — отметил эксперт.

Основным союзником Германии в Европе была Австро-Венгрия. Вместо того чтобы захватывать заморские территории, официальная Вена сделала ставку на присоединение сопредельных земель, заселённых славянскими и романскими народами (около 60% подданных империи были славянами).

В то время на Балканах нарастало национально-освободительное движение местного населения против турецкого владычества. Австро-Венгрия выступала против того, чтобы славянские народы образовали независимые государства, и намеревалась заменить османское господство своим. Так произошло, в частности, с Боснией. Согласно Берлинскому трактату 1878 года, Вена получила право на оккупацию региона, а в 1908—1909 годах аннексировала его.

Основным противником Австро-Венгрия считала Россию. Во-первых, Санкт-Петербург был традиционным покровителем национально-освободительных движений славянских народов, во-вторых, Вена не скрывала своего интереса к территориям Малороссии и Новороссии. При поддержке австро-венгерских государственных органов специально нанятые историки разрабатывали концепцию украинского народа, якобы отличного от русского. На территории Австро-Венгрии была развёрнута насильственная «украинизация» русинов.

К началу ХХ века, по словам Айрапетова, претензии к России стали нарастать и у Берлина.

«Если раньше промышленный центр Европы сместился из Великобритании в Германию, то затем он стал постепенно переходить дальше на восток, в том числе и в Россию, где была более дешёвая рабочая сила. Перспектива того, что к российскому человеческому капиталу добавятся индустриальные возможности, пугала руководство Германии», — отметил эксперт, добавив, что в Берлине начались разговоры о том, что через 50 лет немецкие территории будут контролировать русские.

По словам Айрапетова, Германия планировала отнять у Англии с Францией часть «мирового пирога» и не хотела допустить усиления влияния России.

В 1882 году Германия, Австро-Венгрия и Италия оформили Тройственный союз. В ответ потенциальные оппоненты заключили российско-французский, англо-французский и российско-английский договоры, послужившие основой для образования международного объединения Антанта.

Казус белли

28 июня 1914 года член сербской радикальной организации «Млада Босна» Гаврило Принцип застрелил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, приехавшего в Сараево наблюдать за военными манёврами.

«Вся эта история выглядела достаточно сложно и неоднозначно», — заявил Айрапетов. По его словам, Принцип формально являлся австро-венгерским подданным, а манёвры, на которые приехал Фердинанд, по сути, были репетицией вторжения в Сербию.

По мнению историка, Германия и Австро-Венгрия пришли к выводу, что если они упустят момент для начала войны, то дальше им будет только хуже. Руководство этих государств полагало, что Берлин безнадёжно отстанет от других стран в экономическом развитии, а Австро-Венгерская империя распадётся. Более того, Германия добилась впечатляющих успехов в строительстве флота, благодаря чему рассчитывала получить преимущество над Англией в море.

По словам Айрапетова, в Берлине считали, что наступил подходящий момент для начала боевых действий.

«В 1913—1914 годах в Великобритании резко обострилась ирландская проблема. В Берлине и Вене рассчитывали, что победа над Сербией позволит им обрушить фланг Антанты. Россия в этой ситуации оказывалась перед непростым выбором — полностью утратить международный престиж или заступиться за союзника в заведомо невыгодных для себя условиях. Ведь, по данным германских спецслужб, Санкт-Петербург к войне не был готов», — подчеркнул эксперт.

Как отмечает Айрапетов, германские власти полагали, что разбить Францию было несложно. А Великобритания, согласно их прогнозам, не решилась бы вступить в войну.

Однако, по словам эксперта, в Берлине и Вене не предусмотрели целого ряда факторов. Союз с Парижем позволил Лондону сконцентрировать в Северном море основные силы флота и предоставить Франции охрану коммуникаций в Средиземном море. А Николай II пришёл к выводу, что попытка избежать войны только ухудшит положение империи.

23 июля Вена обвинила Сербию в организации сараевского покушения и предъявила ей заведомо невыполнимый ультиматум, предполагавший допуск на сербскую территорию своих силовиков и чистку госаппарата от патриотически настроенных чиновников. Белград согласился на переговоры, но категорически отказался пустить на свою территорию австрийскую полицию.

Мировая война

Боевые действия начались достаточно успешно для Германии. Немцы разгромили Бельгию, захватили Люксембург и отбросили французские войска в районе Эльзаса. Стремительным ударом с севера они оккупировали значительную часть территории Франции и продвигались вперёд, пока не были остановлены в Марнском сражении.

В Восточной Пруссии германские войска остановили продвижение российской армии и вынудили её отступить на первоначальные позиции. Неудачными для Санкт-Петербурга были и бои с Австрией в ходе Люблин-Холмской операции.

Однако Германия с Австро-Венгрией вскоре начали терять инициативу. Антанта удержала ключевые порты на атлантическом побережье Европы и добилась перехода к позиционной войне на севере Франции.

Российские войска в районе Карпат нанесли жестокое поражение австро-венграм, установив контроль над Восточной Галицией и частью Буковины. Осенью российская армия остановила немецкое наступление в районе Вислы и отбросила германские войска в Польше, а австрийцы не смогли существенно продвинуться на Балканах.

В 1915 году война на Западном фронте сохранила позиционный характер. Основные силы Германия перебросила на восток. После успешного штурма Перемышля для российской армии началась чёрная полоса. Под давлением германо-австрийских войск Россия потеряла контроль над Восточной Галицией, Польшей и частью Прибалтики.

Берлин с Веной успешно решили ряд тактических задач, но не достигли стратегической цели — вывода из войны ключевых членов Антанты. Правда, успехи на российском фронте позволили Германии и Австро-Венгрии высвободить силы для действий на Балканах. Этот шаг и вступление в войну Болгарии на стороне Берлина позволили австрийцам захватить Сербию.

В начале 1916 года Германия попыталась одним ударом в районе Вердена разгромить французскую армию, но молниеносное наступление сорвалось. Грандиозная битва затянулась почти до конца года. Хотя французские потери были выше немецких, сражение подорвало силы Германии и способствовало переходу стратегической инициативы на Западном фронте к Франции.

Успех Парижа был в значительной мере предопределён тем, что летом 1916 года Россия нанесла жестокое поражение австро-германским войскам в ходе Брусиловского прорыва в Галиции и Волыни. Эти действия вынудили Румынию вступить в войну на стороне Антанты.

К 1917 году экономическое положение Германии и Австро-Венгрии стало катастрофическим. Однако на фоне войны резко осложнилась социальная ситуация в России. После Февральской революции новые власти оказались неспособны эффективно управлять армией, что дало некоторую передышку Берлину и Вене. Правда, спасти их могло лишь чудо, поскольку Антанта существенно укрепилась экономически и технически за счёт вступления в войну США.

Октябрьская революция в России привела к резкому усилению центробежных тенденций на окраинах страны и зарождению масштабной гражданской войны. Этим воспользовалась Германия, которая, прикрываясь марионеточным «украинским» правительством, в 1918 году оккупировала Малороссию с Новороссией и вывела из войны Советскую Россию на переговорах в Бресте. Однако это стало последним крупным успехом Берлина. Немецкое наступление во Франции провалилось.

Летом силы Антанты перешли в контрнаступление в Западной Европе, а осенью — на Балканах. 11 ноября 1918 года обессиленная Германия подписала Компьенское перемирие, положившее конец боевым действиям.

«Это не мир»

В январе 1919 года началась Парижская мирная конференция. На ней были заключены мирные договоры между победившими и побеждёнными странами.

«Война привела к полному переустройству мира», — заявил Олег Айрапетов. По его словам, в результате событий, связанных с Первой мировой, прекратили своё существование Германская, Австро-Венгерская, Российская и Османская империи.

«На территории бывших империй стали возникать новые государства, которые члены Антанты планировали использовать в своих интересах. С этой целью в их пользу перекраивались границы. Миллионы людей оказались чужими у себя дома», — подчеркнул эксперт.

По его словам, были оторваны от родины и ограничены в правах судетские немцы, венгры в Чехословакии и Румынии, а также ряд других крупных этнических групп.

Власти Германии, которые лишились армии, флота, значительных территорий и выплачивали победителям большие контрибуции, испытывали чувство острой обиды.

Главный специалист научного отдела РВИО Константин Пахалюк заявил в беседе с RT, что «в ходе войны произошла не совсем удачная перекройка карты мира».

«Причём последствия создания относительно искусственных границ в Восточной Европе и на Балканах не замедлили сказаться уже в ближайшие десятилетия», — отметил эксперт.

По его словам, «германская национально-ориентированная буржуазия вложила и деньги, и собственные жизни в грядущую победу, а поражение стало моментом глубокого разочарования».

«Без этого сложно представить появление реваншистов в лице национал-социалистов», — указал историк.

Косвенными итогами Первой мировой, по мнению Пахалюка, стали такие процессы, как поиск работоспособной системы организации международных отношений, эмансипация женщин и рост в мире левых настроений из-за разочарования многих людей в капиталистических механизмах регулирования экономики.

В свою очередь, Олег Айрапетов подчеркнул, что «интересы ослабленных войной Германии, Турции, России и ряда других стран не учитывались».