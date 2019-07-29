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В трех российских регионах введен режим ЧС из за лесных пожаров

20:00. 29 июля 2019 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uoqd9E9o2qM

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