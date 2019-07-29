Интересно, вчерашние протестующие помнят такие вот баночки?

Похожие в "святые 90-е" поставлялись США и Европой в молодую демократическую Россию в виде гуманитарной помощи. Уверен, что не помнят, потому что большинство борцов за Навального, Гудкова и Соболь тогда еще и в планах не значились.



Те кто постарше, типа Гудкова старшего, Илларионова, Гозмана и прочих, могут помнить, но тоже вряд ли – ведь они в 90-е катались как сыр в масле на высоких должностях, помогая распиливать страну этим же США и Европе.

А я вот помню. Нам их выдавали почему-то в бомбоубежище. Столько счастья было! Такая банка и пакет "ножек буша", и уже нормально: есть что пожрать. К чему это я?

Вчерашние скакуны считают, что переворот по типу украинского мгновенно переселит их в дома с бассейном и гаражом на две машины, с приятным бонусом в виде многотысячной зарплаты в долларах. Это видение настолько яркое, что даже очевиднейшие примеры Югославии, Ливии и Украины не отражаются в стеклянных глазах.