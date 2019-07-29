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Интересно, вчерашние протестующие помнят такие вот баночки?

08:24. 29 июля 2019 Просмотров - 300 5 коммент. Опубликовал:

Похожие в "святые 90-е" поставлялись США и Европой в молодую демократическую Россию в виде гуманитарной помощи. Уверен, что не помнят, потому что большинство борцов за Навального, Гудкова и Соболь тогда еще и в планах не значились.

Те кто постарше, типа Гудкова старшего, Илларионова, Гозмана и прочих, могут помнить, но тоже вряд ли – ведь они в 90-е катались как сыр в масле на высоких должностях, помогая распиливать страну этим же США и Европе.

А я вот помню. Нам их выдавали почему-то в бомбоубежище. Столько счастья было! Такая банка и пакет "ножек буша", и уже нормально: есть что пожрать. К чему это я?

Вчерашние скакуны считают, что переворот по типу украинского мгновенно переселит их в дома с бассейном и гаражом на две машины, с приятным бонусом в виде многотысячной зарплаты в долларах. Это видение настолько яркое, что даже очевиднейшие примеры Югославии, Ливии и Украины не отражаются в стеклянных глазах.


Так вот, дорогие мои. Государственный переворот при поддержке США и Европы – это не путь к коттеджам с бассейнами. Это путь к таким вот металлическим банкам и пакетам с "ножками буша".

У ваших родителей тогда отняли, помнится, бесплатные жилье, образование и медицину, но сейчас ставки выше, и вам даже айфонов и кружевных трусов не оставят.



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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4579016.html

Метки: американцы, Европа, митинг, навальный, США

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