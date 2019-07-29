Интересно, вчерашние протестующие помнят такие вот баночки?
Похожие в "святые 90-е" поставлялись США и Европой в молодую демократическую Россию в виде гуманитарной помощи. Уверен, что не помнят, потому что большинство борцов за Навального, Гудкова и Соболь тогда еще и в планах не значились.
Те кто постарше, типа Гудкова старшего, Илларионова, Гозмана и прочих, могут помнить, но тоже вряд ли – ведь они в 90-е катались как сыр в масле на высоких должностях, помогая распиливать страну этим же США и Европе.
А я вот помню. Нам их выдавали почему-то в бомбоубежище. Столько счастья было! Такая банка и пакет "ножек буша", и уже нормально: есть что пожрать. К чему это я?
Вчерашние скакуны считают, что переворот по типу украинского мгновенно переселит их в дома с бассейном и гаражом на две машины, с приятным бонусом в виде многотысячной зарплаты в долларах. Это видение настолько яркое, что даже очевиднейшие примеры Югославии, Ливии и Украины не отражаются в стеклянных глазах.
Так вот, дорогие мои. Государственный переворот при поддержке США и Европы – это не путь к коттеджам с бассейнами. Это путь к таким вот металлическим банкам и пакетам с "ножками буша".
У ваших родителей тогда отняли, помнится, бесплатные жилье, образование и медицину, но сейчас ставки выше, и вам даже айфонов и кружевных трусов не оставят.
***
Источник.
.
Будет переворот или не будет,а жратва все дорожает и дорожает.
“вам даже айфонов и кружевных трусов не оставят” – страны не оставят!
Вчера с интересом рассматривал полки молочного отдела одного крупного магаза. 6 метров полок, сотни позиций т.н. “молочной продукции”. На всех (ВСЕХ) этикетках надпись БЗМЖ – типа без заменителя молочного жира.
СЗМЖ – с заменителем – не нашел ни одного товара.
Как это понимать? Для кого эта имитация?
банки такой Klim не видел в 90-е ни разу
Вот Вы всё обещаете-обещаете… Ну когда же?