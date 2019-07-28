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Сводки от ополчения Новороссии 28 июля 2019

11:30. 28 июля 2019 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

Бунт в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ: сводка о военной ситуации на Донбассе

Бунт в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ: сводка о военной ситуации на Донбассе | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки украинские боевики вели огонь по районам 2 населённых пунктов Республики из 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов.

На донецком направлении боевики 56-й бригады под командованием военного преступника Иванова вели огонь из 82-мм минометов, выпустив шесть мин по посёлку Спартак.

На мариупольском направлении боевики из 36-й бригады под командованием Гнатова подвергли обстрелу из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия посёлок Саханка.

Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило два.

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По полученной нами информации, командованием оккупационных сил отдано указание подчиненным командирам 20-го и 305-го батальонов РЭБ об усилении противодействия БПЛА СММ ОБСЕ в полосе 10 км вдоль линии соприкосновения на подконтрольной Украине территории и до 5 км на территории нашей Республики.

При этом в указаниях оккупантов впервые прописана дисциплинарная ответственность командиров подразделений РЭБ ВСУ в случае выявления СММ ОБСЕ с помощью БПЛА запрещённой техники, позиций или иной дискредитирующей ВСУ информации.

По нашим данным, за появление в отчете СММ ОБСЕ, вышедшего 26 июля, информации о выявлении наблюдателями с помощью БПЛА перемещения роты 92-й бригады на 12 бронетранспортёрах в районе города Авдеевка командир 20-го батальона РЭБ ВСУ получил «строгий выговор».

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Нашей разведкой установлено, в настоящее время в 1-м батальоне 36-й бригады морской пехоты на мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, ВСП и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве шестнадцати человек.

По имеющейся у нас информации, главным бунтарем выступает старший матрос Бондаренко Роман Алексеевич, который призывает боевиков батальона прекратить исполнение указания руководства подразделения до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях.

Важно отметить, что боевик Бондаренко находится на хорошем счету у командования. Так, приказом министра обороны Украины от 8 июля он получил премию за особые успехи в ведении боевых действий против нашей Республики в размере 10 000 гривен.

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Служу Республике. Бессрочное перемирие в действии. Выпуск от 28.07.2019

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ВСУшники нанесли удар по оккупированному посёлку (ВИДЕО)

ВСУшники нанесли удар по оккупированному посёлку (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.

Несмотря на договорённости о перемирии, командование так называемой «ООС» продолжает наращивание сил и средств вблизи линии соприкосновения.

Нашей разведкой отмечено прибытие семи боевых машин пехоты БМП-1 в район н. п. Попасная, размещённых на территории жилого домовладения.

Данный факт также отмечен в официальном отчёте миссии ОБСЕ.

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Нам продолжает поступать информация о преступлениях украинских военных на оккупированной ВСУ территории.

Так, 24 июля боевики 25 отдельной бригады ВСУ в очередной раз показали местному населению своё истинное лицо.

В целях запугивания мирных жителей оккупированных территорий боевики 25 бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения осуществили миномётный обстрел жилых районов н. п. Дмитровка, в результате которого повреждение получили три жилых дома.

По счастливой случайности жертв удалось избежать, в момент обстрела хозяев повреждённых домов не было дома.

Возмущённые граждане н. п. Дмитровка подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако правоохранительные органы никаких действий не предприняли. Опьянённые своей безнаказанностью каратели, не боясь последствий, выкладывают в сети Интернет видеоролики с демонстрацией своих преступлений.

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Вооружённые формирования Украины продолжают нести небоевые потери в результате подрыва на собственных минах.

От нашего источника стало известно, что в связи с хаотичным минированием подконтрольной территории, отсутствием карт минных полей и несогласованности действий командования, 26 июля в районе н. п. Крымское подорвался на своей мине боевик 14 отдельной механизированной бригады.

В результате подрыва он получил минно-взрывную травму, и в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь н. п. Северодонецк.

За эту неделю это уже второй случай подрыва на мине в 14 омбр.

С целью оправдания своей преступной халатности и снятия ответственности за ранение военнослужащего, командир 14 бригады Войченко преподнёс потерю как ранение, полученное в результате обстрела со стороны подразделений Народной милиции.

В свою очередь, народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает договоренности о перемирии.

Мы по-прежнему открыты для диалога и готовы к мирному решению конфликта, но, в случае провокаций со стороны противника, готовы к самым решительным действиям.

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В Донецке прогремел взрыв (ФОТО)

В Донецке прогремел взрыв (ФОТО) | Русская весна

На дороге в Донецке взорвалась машина, прибыли силовики, место происшествия оцеплено.

«Донецк. Сейчас. Между улицами Куприна и Клинической стоит поврежденный автомобиль — универсал белого цвета.

Говорят, был громкий хлопок. На месте работают экстренные службы», — рассказал автор телеграм-канала «Макаренко Лайф».

«Хороший хлопок… Широкий и Норд слышали, а на Боссе так и душа в пятки ушла», — прокомментировала происшествие местная жительница Ксения К.

«Взрыв был очень громкий», — сообщила дончанка Елена.

«6 км от дома до туда, а долбануло как под окном, что-то не так там», — написал житель столицы ДНР Богдан М.

«В Авдотьино тоже было слышно, но мы подумали, что перемирие закончилось», — рассказала Наталья К.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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