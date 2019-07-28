Сводки от ополчения Новороссии 28 июля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки украинские боевики вели огонь по районам 2 населённых пунктов Республики из 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов.

На донецком направлении боевики 56-й бригады под командованием военного преступника Иванова вели огонь из 82-мм минометов, выпустив шесть мин по посёлку Спартак.

На мариупольском направлении боевики из 36-й бригады под командованием Гнатова подвергли обстрелу из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия посёлок Саханка.

Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило два.

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По полученной нами информации, командованием оккупационных сил отдано указание подчиненным командирам 20-го и 305-го батальонов РЭБ об усилении противодействия БПЛА СММ ОБСЕ в полосе 10 км вдоль линии соприкосновения на подконтрольной Украине территории и до 5 км на территории нашей Республики.

При этом в указаниях оккупантов впервые прописана дисциплинарная ответственность командиров подразделений РЭБ ВСУ в случае выявления СММ ОБСЕ с помощью БПЛА запрещённой техники, позиций или иной дискредитирующей ВСУ информации.

По нашим данным, за появление в отчете СММ ОБСЕ, вышедшего 26 июля, информации о выявлении наблюдателями с помощью БПЛА перемещения роты 92-й бригады на 12 бронетранспортёрах в районе города Авдеевка командир 20-го батальона РЭБ ВСУ получил «строгий выговор».

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Нашей разведкой установлено, в настоящее время в 1-м батальоне 36-й бригады морской пехоты на мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, ВСП и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве шестнадцати человек.

По имеющейся у нас информации, главным бунтарем выступает старший матрос Бондаренко Роман Алексеевич, который призывает боевиков батальона прекратить исполнение указания руководства подразделения до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях.

Важно отметить, что боевик Бондаренко находится на хорошем счету у командования. Так, приказом министра обороны Украины от 8 июля он получил премию за особые успехи в ведении боевых действий против нашей Республики в размере 10 000 гривен.

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