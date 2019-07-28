Новости Украины и Новороссии 28 июля 2019

Крым заявил, что готов начать приём авиарейсов с Украины

Международный аэропорт Симферополя готов к открытию авиарейсов с любой страной мира, в том числе с Украиной, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая — о возобновлении авиасообщения с Россией. «Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на приём рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины. В аэропорту есть пункты для приёма рейсов из ближнего и дальнего зарубежья», — сказал РИА Новости Черняк. По его словам, Украина прекратила авиасообщение с Крымом после воссоединения полуострова с Россией, тем самым создав дополнительные трудности для своих граждан, для которых крымские курорты остаются одними из самых востребованных. Тогда же из-за санкционной политики, было полностью прекращено международное авиасообщения с крымским регионом. «Возобновление авиасообщения прежде всего выгодной самой Украине. Относительно нашего аэропорта, то он готов принимать авиарейсы хоть с европейских стран, хоть с Америки, хоть с Украины. Крым гостеприимный регион и ждет иностранного туриста», — сказал Черняк. Читайте также: Один из лидеров московского «майдана» заявил, что ОМОН загнал их в котёл

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Охота на злодеев: многим политикам придётся срочно бежать с Украины (ВИДЕО)

Популярность и авторитет президента Зеленского сыграли свою решающую роль: партия «Слуга народа» стала абсолютным лидером внеочередных парламентских выборов. По словам ведущего популярного интернет-канала Karabas Channel Олега Елисевича, простые люди поняли, что на волне майдана они залили во власть не тех людей и исправили свою ошибку. Теперь всякие кононенки, пашинские, грановские и прочие персонажи, которые рвались в парламент, чтобы получить депутатскую неприкосновенность и беспрепятственно грабить страну, отстранены от кормушки. «Люди поняли, что эти денежные мешки вспоминают о них только тогда, когда нужно купить результаты выборов», — сказал Елисевич. Впрочем, уже всем понятно, что эта тенденция на 100% продолжится и на местных выборах. Поэтому все чаще в команде Зеленского говорят о том, чтобы как можно раньше выбрать глав местных советов. «Никто не сомневается, что и на местных выборах „Слуга народа“ также возьмет большинство», — отметил автор ролика. «Таким образом Зеленский получит своих мэров и депутатов еще и в местных советах. Тогда власть по всей Украине будет сосредоточена в руках одной партии „Слуга народа“» — подчеркнул ведущий. Если Зеленский не допустит никаких проколов, а примет правильные решения, то этим он максимально поднимет свой авторитет. «Если еще начнут не просто вызывать на допросы, а еще и открывать уголовные дела, а затем доводить их до судов, и в конечном итоге сажать представителей старой власти, то результат у команды Зеленского на местных выборах будет просто ошеломляющий», — добавил блогер. Не только Порошенко, но Тимошенко сейчас в растерянности, поскольку прекрасно понимает, что вне партии „Слуга народа“ она окажется не только вне коалиции, но и вне всяких должностей. Но дело не в этом, а в том, что если президент Зеленский сдержит свое слово и одним из первых законов, который примет новый парламент, будет закон о снятии депутатской неприкосновенности, тогда все. «Многим действующим депутатам придется срочно покидать страну», — подытожил блогер. Читайте также: Захват российского танкера санкционировал Зеленский

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Танцующий на капоте Мерседеса Порошенко

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Первый после Томоса. Что показал грандиозный Крестный ход УПЦ в Киеве (ВИДЕО)

Вчера в Киеве прошел масштабный крестный ход. Его провела Украинская православная церковь ко дню Крещения Руси. В шествии приняли участие сотни тысяч людей — в церкви утверждают, что верующих было под 300 000. Напомним, что в прошлом году крестный ход собрал примерно четверть миллиона человек. Масштабы православного шествия очевидным образом растут. Хотя еще полгода назад предыдущая власть прочила массовый переток верующих из УПЦ в новосозданную ПЦУ, пишет украинское издание «Страна». В этом смысле Крестный ход стал очень показательным. Оказывается, ни получение томоса, ни вручение его новой церкви, созданной Порошенко и Варфоломеем — не оказали решающего влияния на приверженцев канонической УПЦ. И на ее позиции в обществе. А судя по количеству прихожан, заполонивших сегодня Киев — дарованная раскольникам автокефалия даже упрочила эти позиции. Потому что впервые за историю независимой Украины власть начала открыто кошмарить крупнейшую православную церковь страны. Чиновники практически официально помогали отбирать храмы, СБУ по приказу Порошенко вызывала священников на допросы. Минкульт начал процесс отчуждения Лавр, а Рада приняла два скандальных антицерковных закона. Но все это привело к обратному эффекту — церковь в глазах своих прихожан стала гонимой. Да и внутри себя УПЦ, вопреки ожиданиям предыдущей власти оказалась куда крепче. Это было видно даже на этапе получения томоса: на сторону ПЦУ тогда перешли всего два архиерея. А после того, как Порошенко проиграл выборы, новая церковь лишилась политической крыши. Что не замедлило сказаться на ее росте: с президентских выборов ПЦУ не захватила ни одного храма УПЦ. Параллельно забуксовала и скандальная инициатива переименовать ее в «Русскую православную церковь в Украине»: Минкульт проиграл суд, и теперь скандальная идея скорее всего почит в бозе. Окончательные штрихи к этой картине добавит крестный ход, который проведет церковь Епифания. Чью массовку ранее обеспечивал бюджетниками Петр Порошенко. Еще одна вероятная потеря в численности для ПЦУ — это отдельный крестный ход недавно возрожденного Киевского патриархата во главе с Филаретом. То есть к первому своему дню Крещения Руси новая церковь подходит уже расколотой и сильно потрепанной в боях за место под солнцем. Учитывая, что ее предшественница — УПЦ КП — ранее могла выставить на крестный ход примерно в 4–5 раз меньше людей, чем церковь Московского патриархата, то завтрашнее мероприятие ПЦУ обещает показать еще более обидный отрыв от верующих митрополита Онуфрия. Что может стать новым и зримым ударом по ПЦУ — после проигрыша Порошенко на выборах и внутреннего раскола, затеянного Филаретом. Читайте также: Оружие возмездия: защитники Донбасса получили от командующего «ООС» сверхспособности (ФОТО, ВИДЕО)

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Российские пранкеры разыграли украинского генерала после публикации скандальных кадров (ВИДЕО)

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу ГУ НП Днепропетровской области, генерала Виталия Глуховерю после скандала с видео, в результате которого которого президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить полицейского. В скандальном видеоролике можно увидеть, как 12 сентября прошлого года сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД машину Глуховери, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение МВД «Корд». Затем сотрудников полиции отвезли в кабинет Глуховери, где они объяснили ситуацию с остановкой автомобиля. Они пояснили, что остановили нарушителя и не смотрят, чья машина. На что Глуховеря ответил, что сейчас придет командир и будет с ними разбираться. Первым до главного полицейского Днепропетровской области дозвонился Вован, который представился гражданским журналистом. Пранкер сказал, что хочет задать собеседнику вопрос по поводу его незаконных действий и незаконных действий его сотрудников. Глуховеря в ответ произнес классическую отговорку о кознях российской пропаганды. «Я считаю, что это все российская пропаганда. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходите в кабинет, разберемся», — сказал Глуховеря. После вопроса Вована о том, как связана российская пропаганда с тем, что полицейский нарушает закон, генерал попрощался и бросил трубку. Затем с полицейским чином связался Лексус в образе Владимира Зеленского. Мнимый президент спросил, что происходит в области Глуховери и откуда появилось видео, вызвавшее всеобщее возмущение. Глуховеря принялся оправдываться. «У меня ничего не произошло. Мы действуем в соответствии с законом… Ну я не понимаю… Очень много блогеров… Как они это выставили, мы покамест разбираемся», — пробормотал чиновник. Когда псевдо-Зеленский стал сердиться и грозить увольнением, генерал стал обещать выполнить все его указания и поступить в соответствии с законом. А на замечание Лексуса о том, что он, дескать, никогда не видел, чтобы сотрудник полиции так общались со своими патрульными, отреагировал удивлением. «А что, плохо общался? Или что?» — спросил Глуховеря. Читайте также: Один из лидеров московского «майдана» заявил, что ОМОН загнал их в котёл

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Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией

На Украине поднимается волна общественного мнения в сторону возобновления с Россией авиа- и железнодорожного сообщения. Соответствующие петиции поданы на сайт президента Зеленского. Сейчас сообщение между странами сильно ограничено, что затрагивает интересы миллионов человек. Есть ли шансы, что транспортное сообщение действительно будет восстановлено в полном объеме?

Жители Украины хотят быстрее, проще и дешевле добираться до России. Об этом свидетельствуют свежие петиции, которые были поданы на сайт президента Украины Владимира Зеленского. Одна просит пустить поезда в Крым, а другая – возобновить авиасообщение с Россией. Как отметил ее автор, «из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями».

Авиасообщение между странами прервалось с конца 2015 года по инициативе Киева. Железнодорожное сообщение не прекращалось, но заметно сократилось. Например, с февраля поезда из Харькова и Одессы до Москвы отправляются раз в два дня, а не ежедневно. А прямые поезда и прицепные вагоны до России из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова были отменены в 2018 году.

Ранее в украинское правительство вносилось официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В ответ на это в Москве заявили, что Россия технически готова к такому сценарию. Однако на самой Украине признавали, что не могут полностью разорвать такое сообщение из-за транзитных обязательств перед Европейским союзом.

Сейчас украинцы могут попасть в Крым только на автомобиле, движение грузового транспорта запрещено. В конце 2014 года Киев в одностороннем порядке прекратил движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Теперь поезда останавливаются в Херсонской области, не доезжая до границы с полуостровом.

В Крыму приветствовали просьбы украинцев пусть поезда на полуостров. Как заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, подобные инициативы нужно приветствовать и такое восстановление выгодно прежде всего украинской стороне, поскольку сделает проще путь до местных курортов.

В том, что отмена железнодорожной блокады Крыма выгодна прежде всего самой Украине, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Политик надеется, что «господин Зеленский наконец-то повернется лицом к народу и выполнит предвыборные обещания». «Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти», – сказал Шеремет в интервью РИА «Новости». По его словам, процент украинских туристов из года в год растет, несмотря на все искусственные препятствия киевских властей на границе. «Крым – это гостеприимный край и готов принимать туристов, как с ближнего, так и дальнего зарубежья», – заверил Шеремет.

В экспертной среде отмечают, что от разрыва контактов страдают миллионы людей. Киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко подчеркивает, что решение прекратить авиасообщение и сократить железнодорожное – было исключительно политическим. В результате практически все мелкие украинские авиакомпании обанкротились, а «остальные несут страшные убытки». Единственный бенефициар – белорусская авиакомпания «Белавия», которая взяла на себя львиную долю рейсов в Россию и «практически расцвела на этих маршрутах». «Россия никуда не делась, а Украина сама отскочила куда-то и понесла все потери. Из всех поездов, которые остались, самый прибыльный ходит по маршруту Киев-Москва. Что на земле, что на небе – та же самая картинка», – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

Одним из главных противников железнодорожного сообщения с Россией зарекомендовал себя министр инфраструктуры Владимир Омелян. По словам Скачко, этот чиновник заработал на русофобии политический капитал. «Какой Омелян патриот, можно судить по двум фактам. Все его дети рождены в США и он имеет право уехать в Америку. Его жена – дизайнер одежды – торговала не на Украине, а в России, потому что там рынок шире и денег больше. А муж в это время сидел и пилил бюджетные деньги на посту министра и при этом страшно ненавидел Россию. Обсуждать его деятельность без уголовного кодекса в одной руке и справочника юного психиатра в другой – невозможно вообще», – считает Скачко.

В свою очередь директор Института трансформации общества Олег Соскин отмечает, что транспортные ограничения касаются миллионов людей и от происходящего «теряют все». «Проживающие в Крыму более 2,3 млн человек – не какие-то пришельцы с Марса, а аборигены, а славяне. Были наработаны серьезные финансовые и социальные контакты. Но произошла такая вот коллизия… Воевать же не можем, будет еще хуже Украине и России», – сказал Соскин газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что в истории немало прецедентов, когда стороны находили возможности для коммуникаций в самых непростых ситуациях. Так было в Берлине во времена существования ГДР, когда город разделился на восточную и западную части.

«Отрезанная от России Калининградская область функционирует. Российские Курилы, которые Япония считает своими, тоже функционируют. Прецеденты есть. Можно вообще не контактировать, но будет плохо миллионам людей… Значит, надо искать модель горизонтальных контактов. Что, трудно пустить поезда из Херсона в Симферополь? Будет пограничный контроль, но зато люди перестанут стоять в очередях, наладятся контакты. Можно открыть авиасообщение с полуостровом из Николаевского и Херсонского аэропортов», – считает эксперт.

Скачко не исключает, что в подобных петициях заинтересованы не только простые граждане, но и структуры, желающие создать «необходимое общественное мнение», потому что в случае преодоления порога в 25 тысяч голосов президент обязан реагировать на подобные обращения. «Такие искусственные подпорки в виде петиций создаются тогда, когда самой власти не хватает смелости, когда политическая воля на нуле. Мол, народ просит, а я народный президент и не могу своему родному народу отказать. В любом случае, что бы за этими петициями ни стояло, здесь есть проблески здравого смысла», – считает Скачко.

Что касается ожиданий от нового правительства, которое будет сформировано после начала работы очередного созыва Верховной рады, где пропрезидентская партия «Слуга народа» получила правящее большинство, то возможных сценариев, по словам Скачко, всего два. Либо дальнейшее разрушение страны с перспективной превращения в колонию, либо начало возрождения экономики, что невозможно без сотрудничества с Россией и «маятник качнется от страшной прозападности в страшную пророссийскость». «Если возобладают 50 процентов, которые ориентированы на уничтожение Украины, тогда ей конец, если на здравый смысл – то начнется восстановление. Зеленский, скорее всего, будет ориентироваться на два этих противоположных запроса и попытается их как-то переплести», – подытожил Владимир Скачко.

Андрей Резчиков

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