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День ВМФ

10:11. 28 июля 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня на флотах отмечается День ВМФ и проводятся военно-морские парады.
В этом году самый крупный парад пройдет на Балтике.


Трансляция из Питера.


Севастополь.


Североморск


Владивосток

Плюс рекомендую ознакомиться с отличным проектом от Мин.обороны с большим кол-вом редких фотографий посвященных советским и российским адмиралам.



http://admirals.mil.ru/ – полностью смотреть здесь. Эта линейка проектов у военных продолжает неизменно доставлять качеством выкладываемых материалов.

Всех служивших и причастных с праздником! С Днем военно-морского флота!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5165834.html

Метки: Видео, вмф, парады, праздники, Россия

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