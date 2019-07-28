День ВМФ
10:11. 28 июля 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сегодня на флотах отмечается День ВМФ и проводятся военно-морские парады.
В этом году самый крупный парад пройдет на Балтике.
Трансляция из Питера.
Севастополь.
Североморск
Владивосток
Плюс рекомендую ознакомиться с отличным проектом от Мин.обороны с большим кол-вом редких фотографий посвященных советским и российским адмиралам.
http://admirals.mil.ru/ – полностью смотреть здесь. Эта линейка проектов у военных продолжает неизменно доставлять качеством выкладываемых материалов.
Всех служивших и причастных с праздником! С Днем военно-морского флота!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5165834.html