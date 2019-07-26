Сводки от ополчения Новороссии 26 июля 2019
- 12:16 МГБ ЛНР: Силы спецопераций ВСУ готовят масштабную провокацию.
- 10:35 18+ “Бессрочная война” – документальный фильм News Front.
- 04:00 Самоликвидация карателей набирает обороты: сводка с фронтов ЛНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:30 Экстренное заявление Армии ДНР: враг готовит удар.
МГБ ЛНР: Силы спецопераций ВСУ готовят масштабную провокацию
Министерством госбезопасности ЛНР установлено, что 83-й Центр информационно-психологических операций Сил спецопераций Украины (ЦИПсО), дислоцирующийся в г. Одесса, в ближайшее время готовит масштабный информационный вброс сфальсифицированных данных о количестве погибших военнослужащих Армии Республики.
Как рассказали «Русской Весне» в МГБ ЛНР, дезинформация уже передана ряду пропагандистских ресурсов для последующей ретрансляции украинскими и западными средствами массовой информации.
Цель столь масштабного информационного вброса — дестабилизация военно-политической обстановки, провоцирование роста протестных настроений среди военнослужащих Народной милиции ЛНР для усиления позиций «партии войны» на Украине и дезинформирования мирового сообщества о ситуации в Донбассе.
МГБ ЛНР просит своевременно сообщать о лицах, распространяющих ложные сведения об «умалении» властями ЛНР заслуг военнослужащих в становлении Республики.
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18+ “Бессрочная война” – документальный фильм News Front
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Самоликвидация карателей набирает обороты: сводка с фронтов ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Пользуясь договорённостями о перемирии, противник продолжает проводить инженерное дооборудование имеющихся позиций и оборудование новых, а также производить установку минно-взрывных заграждений на подконтрольной территории.
Так, нашей разведкой выявлены 3 новые позиции 5 роты 3 батальона 25 воздушно-десантной бригады и укрепленная траншея на участке разведения сил и средств в районе н.п. Станица Луганская.
Кроме того, в данном районе разведкой выявлена работа двух групп сапёров в сопровождении БРДМ-2. Данные факты подтверждаютcя в официальных отчетах СММ ОБСЕ.
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Украинская сторона продолжает нести небоевые потери. В последнее время наибольшее количество таких потерь происходит из-за подрывов на своих же минах.
По данным нашего источника, группа украинских военнослужащих из 14 омбр передвигалась в районе н.п. Пречепиловка, предположительно для ведения разведывательно-поисковых действий.
Не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения один из военнослужащих подорвался на мине, установленной инженерно-саперным взводом 14 бригады.
В результате подрыва он получил минно-взрывную травму и в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь н. п. Северодонецк.
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В связи с масштабными хищениями вооружения и боеприпасов в подразделениях 25 овдбр командование ДШВ Украины направило в бригаду комиссию для проверки службы РАВ.
В ходе работы комиссии выявлена недостача семи комплектов ПТРК «Стугна-П». В настоящее время проводится разбирательство по данному факту. Комиссией определена причастность командира бригады к недостаче.
НМ ЛНР строго соблюдает договорённости о перемирии. Наши устремления к мирному урегулированию конфликта по-прежнему остаются неизменными. В случае угрозы со стороны противника мы готовы дать адекватный ответ.
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Экстренное заявление Армии ДНР: враг готовит удар
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова в связи с признаками подготовки ВСУ к активным боевым действиям.
«По полученной нашей разведкой информации, в настоящее время украинские оккупанты активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения.
Так, 20 июля т. г. на полевые артиллерийские склады, дислоцированные в районах населенных пунктов Святогоровка, Рузаевка, Крест с 48-го арсенала (н. п. Калиновка, Винницкая область) в срочном порядке перемещено 10 тысяч боеприпасов к 120-мм минометам, что составило 250 тонн груза, который перевозился в ночное время на более чем 150-ти грузовых автомобилях.
В последующие дни указанные боеприпасы были развезены по минометным подразделениям, расположенным в нарушение Минских договоренностей вблизи линии боевого соприкосновения.
Мы не исключаем, что враг абсолютно не рассматривает мирный вариант урегулирования конфликта и готовится к его эскалации, пользуясь действующим перемирием.
Указанного количества боеприпасов достаточно, чтобы нанести существенный вред гражданской инфраструктуре нашей республики и повлечь многочисленные жертвы среди мирного населения.
В поддержку подготовки ВФУ к активизации боевых действий выступает факт проведения с 20 июля масштабных учений с медицинскими подразделениями с развертыванием вблизи н. п. Мариуполь, Волноваха, Курахово, Калиново, Очеретино, Дзержинск, Артемовск передовых хирургических групп из состава мобильных военных госпиталей, которые функционируют в районе проведения “ООС”.
В группах уже создан необходимый запас крови на случай оказания экстренной помощи в полевых условиях.
Согласно замыслу учений, хирургические группы должны развернуться в максимально короткие сроки на наиболее угрожаемых направлениях и осуществить эвакуацию раненых военнослужащих с линии боевого столкновения.
Мы призываем международные организации обратить внимание на действия украинской стороны и их возможные последствия и немедленно вмешаться с целью предотвратить очередной виток кровопролития на Донбассе».
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