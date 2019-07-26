Сводки от ополчения Новороссии 26 июля 2019

Министерством госбезопасности ЛНР установлено, что 83-й Центр информационно-психологических операций Сил спецопераций Украины (ЦИПсО), дислоцирующийся в г. Одесса, в ближайшее время готовит масштабный информационный вброс сфальсифицированных данных о количестве погибших военнослужащих Армии Республики.

Как рассказали «Русской Весне» в МГБ ЛНР, дезинформация уже передана ряду пропагандистских ресурсов для последующей ретрансляции украинскими и западными средствами массовой информации.

Цель столь масштабного информационного вброса — дестабилизация военно-политической обстановки, провоцирование роста протестных настроений среди военнослужащих Народной милиции ЛНР для усиления позиций «партии войны» на Украине и дезинформирования мирового сообщества о ситуации в Донбассе.

МГБ ЛНР просит своевременно сообщать о лицах, распространяющих ложные сведения об «умалении» властями ЛНР заслуг военнослужащих в становлении Республики.

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