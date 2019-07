Сводки от ополчения Новороссии 24 июля 2019

ВСУ обстреляли в Докучаевске сотрудников пресс-службы Народной милиции ДНР – Безсонов

Уникальный поисковый музей ДНР

ВСУ потеряли карателя «Хосе» (ФОТО)

В Днепропетровске бесследно исчез военнослужащий ВСУ Игнат Капитоненко, он должен был прибыть на поезде в часть, но не приехал. Об этом пишет «волонтер» Линда Судиловская на своей странице в соцсети. «Исчез военный, вышел из поезда № 251О (Харьков — Одесса) в понедельник, 22.07 в 21:28 на ж/д вокзале Днепропетровска, должен был прибыть в расположение воинской части — в Черкасское. Не прибыл. Последний раз выходил на связь с семьей по прибытии на вокзал Днепропетровска», — пишет она. Также Судиловская опубликовала фото и дала описание военнослужащего. «Позывной “Хосе”, из 20 батальона 93 ОМПБ — 5 лет защищает нас с вами. Ответственный, надежный, но „воспалительный“ в вопросах Донбасса и „уставших“ сограждан. Не относится к категории „я воевал“. Помогите, поделитесь, пожалуйста, в сети. Спасибо. Капитоненко Игнат Александрович, 43 года. Был в штатском, из военных „признаков“ — рюкзак-молле, бейсболка. УБД», — уточнила она. Читайте также: «Где этот мальчик?»: Зеленский по-хамски обратился к журналисту

ВСУ продолжают хаотично минировать местность вдоль линии соприкосновения – НМ ЛНР

ВСУ подожгли поле под Докучаевском

О ходе “бесконечного перемирия”

Военкор Никита Возмитель о ходе "бесконечного перемирия", которое было объявлено на днях после очередных переговорах в Минске.Как и ожидалось, полного прекращения огня в очередной раз не произошло.Никита Возмитель: Сразу отмечу, что проследить за обстановкой вдоль всей линии боевого соприкосновения физически невозможно, мною собиралась информация непосредственно от военнослужащих, которые находятся в разных точках передовой, информация с официальных источников и от местных жителей. С начала объявления нового перемирия интенсивность обстрелов действительно значительно снизилась, особенно на фоне той активности, которая имело место быть последние недели. Но абсолютной тишины нет. В определенных местах отмечалась работа стрелкового оружия и гранатометов, артиллерия по состоянию на вечер 22 июля не использовалась (по крайней мере, на тех участках фронта, о которых удалось узнать).А введен ли полный запрет? Да уже несколько лет военнослужащие выполняют свои профессиональные обязанности по защите территорий (на законных основаниях) в рамках всевозможных ограничений: огонь не открывать. Нет разрешений на какие-либо инициативные действия, только окапываться и наблюдать. Приказ на ответный огонь зачастую отдается только в случае, если противник предпринимает чрезмерно активные действия (под прикрытием интенсивного обстрела группы противников продвигаются в сторону позиций НМ, например), но даже в таком случае ограничения — можно использовать только оружие, не запрещенное «минском», а отвечать на Д-30 из крупнокалиберного пулемета — совершенно разные «весовые категории», получается своеобразный бой без правил. А так, конечно, каждое новое перемирие или режим тишины — личному составу доводится очередной приказ о том, что открывать огонь запрещено. Закономерно, что такие действия вызывают недовольство, но задача военнослужащего — выполнять приказы.Н.В.: Первомайск — особенный город. И у местных жителей особое отношение к войне. Видели здесь многое, к канонаде за городом или даже по окраинам относились всегда привычно. Но недавний обстрел удивил их, потому что он был действительно массированным, пострадал самый центр города, чего не было очень давно, и он был неожиданным. Кроме этого, значимые моменты — использовалась тяжелая артиллерия, раненных действительно много, одна женщина убита. Случай резонансный для города за последние годы. После 2015-го года в Первомайск прилетало, были пострадавшие, несколько раз даже практически в центр, но не так нагло и массово. Поэтому, люди не верят в новое украинское правительство, а еще их настораживает политика местных властей, которые активно стремятся наладить диалог с новым президентом, обращая внимание на его обещания разрешить конфликт миром. Ведь уже какой месяц его правления, а обстрелы только усилились. Приведу цитату местного жителя: «До прихода Зеленского нас обстреливали даже меньше». Думаю, этим сказано многое.Н.В.: Психологический аспект проблемной темы состояния людей, живущих в прифронтовых районах, является одним из наиболее острых и сложных в условиях данного конфликта. Это серьезная проблема государственного уровня. За 5 лет люди по-настоящему настрадались, но самое плохое в этой ситуации — страдать люди продолжают, а временные «скачки» от относительной стабильности до неожиданного обстрела только усугубляют ситуацию. У людей только появляется какое-то, пусть слабенькое, но ощущение мира и нормальной жизни, как снова беда — свист мин и жертвы. Конечно, люди подавлены, отчаянны, печальны и видят свое будущее крайне туманным. Наверное, все мы верим в хоть сколько-то хорошее будущее, хотим таковым его видеть, но наше рациональное мышление не даёт расслабиться — проблемы есть и проблемы будут, и это печально. Мало кто из тех, с кем мне доводилось общаться, видят будущее хорошим, на это есть причины — все обещания добиться мира были провалены. Каждое перемирие заканчивалось жертвами. Социальная ситуация оставляет желать лучшего — маленькие зарплаты, трудности с работой, проблемы с жизнеобеспечением (вода, транспортное сообщение и пр.), а если к этому всему добавить обстрелы, порчу имущества, да еще и жертвы, понятно, что условия жизни просто недопустимы. Приведу наиболее наглядную цитату одной из жительниц Первомайска: «Это не нормально! То, как мы живем — не нормально!». Поэтому нужно приложить максимум усилий (это касается не только всех участников конфликта, но и международное сообщество) для того, чтобы избавить людей от страданий войны.Н.В.: На линии соприкосновения без особых изменений уже на протяжении нескольких лет. Война продолжается. Позиционная, «тихая», коварная и изнурительная война. Я могу ошибаться, это моё субъективное мнение, пусть люди поймут меня правильно, но я считаю, что в данный момент инициатива преимущественно у той стороны. Им можно все – стрелять, делать диверсионные вылазки, они занимаются подготовкой к серьезным действиям. Да, с введением нового перемирия интенсивность обстрелов снизилась, но сохраняется общая активность ВСУ: активно ведутся инженерные работы (за всё это время украинская сторона серьезно занимается вопросами фортификационных и других инженерных сооружений, подъездов и пр.), перемещается техника и т.п. Наши войска тоже не стоят на месте – тренируются, готовятся, обороняются. Но важное место имеет численное и техническое преимущество. Наш, внутренний ВПК слаб для массовой работы, а вся техника, все оружие – старое, трофейное, максимально уже отработанное, ведь война пятый год. А Украину снабжают, тренируют, причем много тренировок на практике, стрелять по позициям они могут безнаказанно. И это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать.Н.В.: Вопрос работы ударных (да и любых) беспилотных летательных аппаратов долгое время является актуальным и важным для военнослужащих НМ. Да, украинская сторона активно использует беспилотники. Яркий пример: буквально сегодня силами ПВО был сбит ударный беспилотник производства Украины, это подтвердили официально. Про иностранные беспилотники мне сказать сложно, я не совсем компетентен в этом вопросе. Помню, официальные представители демонстрировали сбитые заграничные беспилотники, но у меня по ним информации нет. Могу только сказать, что ВСУ активно используют любые БПЛА и не ограничены в этом. Часто выкладываются в сети видео работы не только ударных беспилотников, но и кадры, на которых запечатлены обстрелы позиций НМ. БПЛА корректирует огонь и фиксирует результат работы. Вообще, это прямое доказательство преступлений и нарушений, но обратите внимание – видео выкладываются и дальше, демонстративно и показательно. Логика проста – им это делать можно. Вот потому в мир мало кто верит…. А с точки зрения безопасности, беспилотник – вещь опасная, военные относятся к этому серьезноН.В.: Отвечу кратко: в успех перемирия никто не верит. В первую очередь из-за того, что украинская сторона никогда не выполняет своих обещаний. Все предыдущие перемирия были сорваны, также вспомним, как тяжело давались разводы сил, обмены пленными и т.д. Да и сама концепция перемирий, минских соглашений воспринимается преимущественно негативно. Нынешнее положение дел во многом противоречит тем идеологическим основам, за которые люди боролись в начале конфликта.Н.В.: Только в период выборов была относительная «тишина», видимо, не знали, чего ждать дальше. В первую же неделю правления Зеленского все вернулось в привычное русло: обстрелы, работа разведгрупп, жертвы и т.д. А о настрое ВСУ судить сложно. Стреляют, а о чём на той стороне думают — не знаю. Флаги добровольческих батальонов мелькают на передовой регулярно, например. А наиболее близкий контакт с украинской стороной наступает тогда, когда особо громогласный боец выкрикивает различные нецензурные лозунги в адрес защитников Донбасса прямо из окопа напротив. Да, и такое бывает. В принципе, нецензурная суть лозунгов во многом, наверное, и описывает настрой той стороны, а периодические обстрелы эту мысль дополняют… https://novorosinform.org/782933 – цинкВ сентябре ждем "школьное перемирие". И далее по списку.

Жители Донбасса отправили страшную посылку лжецу Зеленскому (ВИДЕО)

Молодёжь Донбасса из «Патриотической ассоциации Донбасса» записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и отправила посылку с осколками снарядов. Об этом говорится на странице организации в соцсети. Как сообщала «Русская Весна», в эту субботу за несколько часов до начала действия бессрочного перемирия в Донбассе украинская армия открыла массированный огонь по Первомайску. В ходе обстрела погибла мирная жительница, также семь человек получили ранения. На видео показан обстрелянный украинской армией дом в Первомайске. «Эти воронки, которые остались после обстрела 20 июля, свидетельствуют о том, что Зеленский врёт, и никакого перемирия нет и не было. В связи с этим обстрелом погибла женщина 1965 года рождения», — рассказал один из жителей расстрелянного города. Ещё один житель Первомайска уверен, что ВСУ просто демонстрируют своё неподчинение президенту Украины. «Восемь человек получили ранения, в том числе и трёхлетний ребёнок Оля Куриленко. В этот день она праздновала день рождения в семейном кругу. Сейчас ВСУ наглядно демонстрируют полное неподчинение приказам президента Украины и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Владимир! Это — саботаж со стороны ВФУ или ваше личное отношение к жителям Донбасса?» — спросил другой. В конце видео члены организации рассказали, что подготовили президенту Украины Владимиру Зеленскому необычный подарок. «Это — осколки от снарядов после обстрела города», — заявили они. Читайте также: «Быдло галичанское!»: жительница ЛНР шокировала украинских пропагандистов (ВИДЕО)

Поможем детям Донбасса пойти в школу!

Минула середина лета. Родители уже начали собирать своих детей в школу. Но, не все родители имеют возможность это сделать. Те семьи, что живут на Донбассе, зачастую не могут купить канцелярские принадлежности, ранец, бумагу – все то, что необходимо школьнику.

Благотворительный фонд «Великое Отечество» продолжает сбор пожертвований для таких семей, живущих сегодня под обстрелами украинской армии.

522 ребенка живут в трех обстреливаемых пригородах Горловки — поселках Зайцево, Гольма и поселке шахты им. Гагарина.

Благотворительный Фонд «Великое Отечество» с нашей общей помощью недавно смог помочь продуктовыми наборами двумстам семьям, живущим в прифронтовых зонах. Сейчас мы планируем помочь почти полтысяче семей подготовить детей к новому учебному году.

За 5 лет военных действий на Донбассе многие семьи потеряли своих кормильцев, близких, родственников. Небольшие зарплаты, отсутствие многих необходимых товаров, сделали очень сложной подготовку к началу нового учебного года.

Дети Донбасса, они не только остались без мирного детства, они могут остаться и без образования! Дети, которые вместо учебников и тетрадок сейчас получают разрывы снарядов и мин!

Каждый из нас может поддержать ребенка, который хочет и будет учиться.

В наших силах помочь целому району прифронтовой зоны ДНР.

Собирая своих детей, внуков в школу, покупая им тетрадки, ручки с карандашами, портфели, вспомните, что есть дети, которым это все пока недоступно.

На Руси всегда было принято помогать пострадавшим от пожаров, наводнений, от разрушений войны всем Миром. А здесь стоит вопрос о будущем детей, о нашем будущем.

Поможем всем Миром детям, которых война может лишить их Будущего!

Любая пожертвованная сумма — вклад в будущее этих детей, будущих граждан нашей страны!

Помочь в этом очень просто. Для этого достаточно перевести на счет Благотворительного Фонда любую сумму, на которую мы окажем помощь нуждающимся людям.

А перевести деньги на счет Благотворительного Фонда вы можете четырьмя простыми способами.

Ваша помощь гарантированно попадет нуждающимся людям!

Помочь можно следующим способами:

1. Отправить СМС на номер 3434: СВОИ (пробел) сумма. (Например: СВОИ 500)

2. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».

3. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.

4. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:

ВСУ минируют подходы к своим позициям: сводка о военной ситуации на Донбассе

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова. За прошедшие сутки украинские боевики вели огонь по районам 6 населённых пунктов Республики из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, снайперского и стрелкового оружия. На горловском направлении боевики из 53-й и 30-й бригад под командованием Полякова и Гараза обстреляли из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия населённый пункт Доломитное и поселки шахты им. Гагарина и 6/7. На донецком направлении боевики 35-й и 92-й бригад под командованием военных преступников Паласа и Кокорева вели огонь из 82-мм минометов, гранатомётов различного типа и стрелкового оружия по н. п.: Докучаевск, Васильевка и Крутая Балка. В ходе работы пресс-службы Народной милиции по фиксации последствий минометного обстрела в районе н. п. Докучаевск журналисты были обстреляны противником из стрелкового оружия. На мариупольском направлении за прошедшие сутки обстрелов не зафиксировано. Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило девять. Читайте также: На Украине скрыли факт гибели военных на глазах инструкторов НАТО Воспользовавшись объявленным перемирием и полным его соблюдением со стороны нашей Республики, украинские каратели активно оборудуют свои позиции в инженерном отношении. Так, в районе н. п. Верхнеторецкое, Дзержинск, Новогнатовка, в зоне ответственности 92-й, 53-й и 35-й бригад ВСУ, нами фиксируется работа групп саперов, осуществляющих перезакладку минных заграждений вблизи позиций. При этом производится уточнение и обновление карт минных полей. Учитывая, что прежние минные заграждения устанавливались беспорядочно, без всякого учета, проведение текущих инженерных работ сопровождается подрывом украинских военнослужащих на ранее установленных минах. Вечером 23 июля вблизи позиций 92-й бригады в районе н. п. Верхнеторецкое произошел подрыв мины, в результате чего двое украинских саперов получили тяжелые ранения. В настоящее время в бригаде проходят сборы военных медиков по вопросам оказания помощи при минно-взрывных травмах, благодаря чему раненые были своевременно эвакуированы для оказания медицинской помощи. Факт проведения сборов на базе 92-й ОМБр обусловлен резким увеличением количества небоевых потерь при подрывах на собственных минах. Только за последнюю неделю нами зафиксировано три случая подрыва. Читайте также: На Донбассе сообщили о суициде Савченко из ВСУ Важно отметить, что боевики 36-й бригады после гибели двух и ранении трех своих сослуживцев при подрыве на своих же минах отказываются дооборудовать свои позиции на переднем крае. С целью сокрытия техники и вооружения от наблюдателей ОБСЕ, вблизи населенного пункта Чермалык развернута станция помех из состава 20-го батальона РЭБ ВСУ, блокирующая работу БПЛА мониторинговой спецмиссии. Кроме этого, участились случаи обстрелов БПЛА СММ со стороны украинских оккупантов. Так, 23 и 24 июля беспилотник ОБСЕ подвергался обстрелам в районе н. п. Чермалык, что также подтверждается в официальным отчете миссии. По уточненный информации, обстрел из миномета окраин Докучаевска 23 июля велся боевиками из 92-й ОМБр. Прибывшие 24 июля для проведения разбирательства сотрудники военной контрразведки СБУ задержали троих нарушителей перемирия, которые находились в состояния алкогольного опьянения. В ходе досмотра их позиции в районе н. п. Новотроицкое были обнаружены стрелковое оружие и 82-мм миномет. Читайте также: Успеет ли «политическая элита» Украины собрать «тревожные» чемоданы?

На Украине скрыли факт гибели военных на глазах инструкторов НАТО

Командование ВСУ замолчало информацию о гибели военнослужащих во время тренировки, проходившей под эгидой НАТО. Об этом сообщил представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. Учения под руководством инструкторов проходили в Львовской области. Одной из поставленных перед военнослужащими ВСУ задач была переправа через реку боевой машины десанта. Во время переправы техника начала тонуть. Трое солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады погибли на глазах инструкторов НАТО. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский, сообщил Безсонов, решил замолчать информацию о гибели бойцов до окончания выборов в Верховную раду. Украинская пресса, видимо, также получила необходимые установки. Впрочем, украинские СМИ редко сообщают о нелицеприятных и трагических инцидентах в армии, которых хватает. Генеральная линия прежней власти, стандартизация ВСУ войскам Североатлантического военного блока, похоже, осталась приоритетом и новой администрации во главе с Зеленским. Так называемая «стандартизация», уверены эксперты, займет у ВСУ не менее 20 лет, и то в случае серьезного увеличения военных бюджетов, в том числе, на закупку современной военной техники. В текущих реалиях это непозволительная роскошь. Более того, западный «партнер» и «союзник» не упускает возможность заработать на Украине. В то же время имеющие место попытки «поставить на ноги» устаревшую советскую технику, что в ВСУ почему-то называют «модернизацией», и покупка требующего капитального ремонта натовского ширпотреба, делают «стандартизацию» не более чем пропагандистским штампом, призванным создать в сознании народа иллюзию сближения с Западом. Читайте также: Угроза полномасштабной войны: Россия и Украина делают срочные ходы Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Смертоносная «Фурия» ВСУ неожиданно «нанесла удар» по комбригу карателей (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. Пользуясь договорённостями о перемирии, украинские военные продолжают размещать запрещённое вооружение и военную технику в непосредственной близости к линии соприкосновения. Так, в районе населённого пункта Троицкое, на позиции 5 роты 1 батальона 30 механизированной бригады ВСУ, нашей разведкой зафиксировано прибытие трех единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Не исключаем, что данное вооружение будет использоваться для провокационных обстрелов территории Республики. Призываем представителей Миссии ОБСЕ активизировать наблюдение за территорией, оккупированной ВСУ, с целью фиксации запрещенного вооружения. Читайте также: СБУ угрозами пытается сделать из жителей Донбасса шпионов (ВИДЕО) Преступное командование оккупационных сил не оставляет попыток скрыть правду об истинных причинах обстрела н.п. Первомайск 20 июля, в результате которого был поврежден многоэтажный жилой дом, погибла женщина 1965 года рождения и получили ранения семь мирных жителей, в том числе двое детей. Так, от доверенного источника в 54 бригаде ВСУ стало известно, что в ночь с 22 на 23 июля в район н.п. Врубовка в зону ответственности бригады прибыли сотрудники СБУ для разбирательства по факту обстрела Первомайска. В течение всей ночи представители военной контрразведки пытались получить показания от пятерых военнослужащих 5 роты 2 батальона 54 бригады. На утро, не выдержав оказанного давления, один из военнослужащих предпринял попытку самоубийства, вследствие чего был доставлен в военный госпиталь н.п. Северодонецк с пулевым ранением. После обнародования информации о применении подразделениями 54 бригады ВСУ ударного беспилотника с целью проведения теракта в Первомайске, в зону ответственности бригады прибыла комиссия управления службы БПЛА генерального штаба ВСУ для проведения разбирательства по данному факту. Установлено, что приказ на установку боевого заряда на БЛА «Фурия» отдал лично командир бригады Майстренко. Однако комбриг свою вину отрицает и возлагает всю ответственность за преступление на командира разведывательной роты капитана Остапчука. Материалы по делу переданы в генеральную прокуратуру Украины, ведётся следствие. Читайте также: «Мы вас просто уничтожим»: Зеленскому угрожают расправой Наши военнослужащие, в свою очередь, продолжают повышать уровень профессионализма и готовы к выполнению задач по защите Республики. Сегодня в подразделениях НМ прошли занятия по огневой подготовке, в ходе которых личный состав повысил навыки владения стрелковым оружием и вооружением боевых машин. В очередной раз хочу заявить, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает режим прекращения огня, но в случае агрессии со стороны противника готова дать адекватный ответ. Читайте также: Угроза полномасштабной войны: Россия и Украина делают срочные ходы

