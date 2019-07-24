Как я спас свою маму. Виталий Островский
Средство от инсульта и склероза
Мать Виталия Островского перенесла инсульт, но за 6 дней избавилась от его последствий. Что нужно есть и пить, чтобы восстановить здоровье? Какие рецепты нужно использовать, чтобы полностью обеспечить организм питательными веществами?
Как справиться с болезнями, гиподинамией и плохим самочувствием, продлить молодость, активное здоровое долголетие и просто прекрасное настроение? Читайте в книге:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-ya-spas-svoyu-mamu-vitaliy-ostrovskiy
Мы спасём твою маму.
Мы спасём твою мать.
Похоже на сказку. Без лекарств? Одними соками? Да инсульт ли это был?