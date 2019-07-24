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Как я спас свою маму. Виталий Островский

17:23. 24 июля 2019 Просмотров - 407 2 коммент. Опубликовал:

Средство от инсульта и склероза

Мать Виталия Островского перенесла инсульт, но за 6 дней избавилась от его последствий. Что нужно есть и пить, чтобы восстановить здоровье? Какие рецепты нужно использовать, чтобы полностью обеспечить организм питательными веществами?

Как справиться с болезнями, гиподинамией и плохим самочувствием, продлить молодость, активное здоровое долголетие и просто прекрасное настроение? Читайте в книге:

Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян Марва Вагаршаковна, Оганян В.С.

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Здоровье с Виталием Островским

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-ya-spas-svoyu-mamu-vitaliy-ostrovskiy

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