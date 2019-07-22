Развеивая лживые стереотипы о Сомали
18:25. 22 июля 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О борьбе с лживыми стереотипами о Сомали.
Канадская журналистка сомалийского происхождения по имени Ходан Налайи отправилась в Сомали, чтобы развеять неприглядные и лживые стереотипы белых людей о своей исторической родине. Вообще, родина Ходан – Канада, там она родилась и выросла. Но, как водится в западном толерантном мирке, у Ходан изначально были мощные привилегии: женщина, африканка, мусульманка. Какая уж тут интеграция!
На своей фактической родине Налайи создала успешный пропагандистский онлайн проект с характерным названием Integration TV, в котором глупому белому быдлу постоянно втолковывалось о том, как хорошо живется в Сомали и какие там хорошие люди, а все эти ваши россказни про наркотики, бандитизм, терроризм, болезни, безграмотность и нищету… всё это просто набор оскорбительных расистских бредней. Проект существует в основном на бабки различных НКО вроде USAID. Сиречь повесточка отрабатывалась КАК НАДО.
Чтобы усилить накал мультикультурализма, Ходан решила провести свой отпуск с семьей в прекрасном сомалийском городе Кисмайо. Стоит заметить, что город Кисмайо является негласной столицей исламистской террористической группировки Харакат-аш-Шабаш. В 2014 войска Кении, Эфиопии и Сомали выбили джихадистов из города, однако на общую безопасность это повлияло, прямо скажем, незначительно
И вот, когда уровень трогательных ми-ми-ми фоточек аля «туристический рай» в твиторе журналистки превысил критические показатели, в отель ворвались те самые «побежденные» террористы Харакат-аш-Шабаш и убили 26 человек, включая Ходан и всю её семью. Только спустя 14 часов (!) сомалийским силовикам удалось уничтожить засевших в здании террористов.
Oh, the irony (c)
https://tgstat.ru/channel/@ia_steklomoy/9313 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5152227.html