Пропаганда под видом «разоблачений»

Наиболее удобный и популярный вид роликов в интернете – это разоблачения. Во-первых, людям всегда интересно «нечто тайное». Во-вторых, можно сделать громкий заголовок. В- третьих, — выбирай себе «объекты» для «разоблачений» и наращивай популярность.

Почему бы и нет.

Только есть одна проблема – искренность такого «разоблачителя». У него может быть любой собственный взгляд, главное, чтобы он не кривил душой и писал ролики действительно о том, что считает правильным, и критиковал то, что считает ошибочным и вредным.

Иными словами, «разоблачителей» можно поделить на две части: те, кто выражает свою точку зрения, и тех, кто ведет самую настоящую пропаганду, под видом выражения своей точки зрения.

Вывод из этого простой: когда смотрите ролик «разоблачителя», постарайтесь понять, кто перед вами: пропагандист – разоблачитель или просто человек со своей позицией.

Почему мы сегодня об этом заговорили?

Потому, что мне попался ролик, где один из блогеров по имени Александр Балу взялся «разоблачить» один из моих эфиров на радио «Комсомольская правда». Хочу сказать, что выражаю этому товарищу огромное спасибо за критику и «разоблачения». Чем больше критики, чем больше «разоблачений», тем больше внимания будет к моей точке зрения!

Поэтому – большое спасибо!

Вот этот «ролик – разоблачение». Называется он так:

«ПРО УКРАИНУ И ВЫБОРЫ. СТАРИКОВ на КП».

У меня только один вопрос: почему господин блогер решил «разоблачить» именно этот ролик с моим участием? Каждую неделю выходит 4-5 роликов на моем ютуб-канале, почему именно выбран именно этот?

В прямом эфире радио «КП» в тот раз обсуждались темы, которые «новыми» сложно назвать, а можно назвать «актуальными». Первая тема – «оппозиция» и выборы, куда эти господа идут по одной и той же схеме, на протяжении многих и многих лет. Писалось и говорилось на эту тему тысячу раз. Схема такова: громкие заявления (иду на выборы), внимание к этим заявлениям со стороны либеральных российских и даже мировых СМИ, далее сбор подписей, потом сдача сомнительных подписей в Избирком, получение отказа на основании качества подписей, призывы к беспорядкам и громкие крики о нарушении Закона и «кровавом режиме».

Такие силы идут на выборы только с одной целью – дискредитации выборной системы. Они прекрасно знают, что подписей собрать в должно количестве и качестве не могут, да им это и не нужно. Идя на выборы, они идут не только не на победу, но даже и не на участие. Их задач — имитировать сбор подписей, далее их рисовать, потом требовать зарегистрировать на основании «рисунков», а когда Избирком отказывает, начало попыток дестабилизации ситуации, создании картинки для западных СМИ. Это не политики, а провокаторы.

Наиболее яркой иллюстрацией вышесказанного, является сдача партией «Яблоко»… ксерокопий (а не подлинников!) подписей на президентских выборах 2012 года. Потом яблочники громко кричали, что «Не регистрируют Явлинского!», пока информация об их «ксерокопиях» не была громко и часто озвучена!

Что касается позиции моих коллег по движению «Патриоты Великого Отечества», то она такова: система сбора подписей на выборах должна быть отменена.

Потому, что дает возможность «Единой России» ограничивать своих конкурентов и создавать себе преференции. Потому, что используется «оппозицией» для дискредитации выборной системы и самого российского государства.

Об этом я прямо сказал в том самом прямом эфире, что взялся «разоблачать» вышеупомянутый «блогер». Но разоблачители о таких подробностях молчат, ведь если мы выступаем за изменение выборного законодательства и отмену подписей, отмену муниципального фильтра, то будет сложно навесить на нас ярлык «единороссов» и «приспешников кровавого режима».

Однако, когда я пытался понять, почему дал «разоблачения» был выбран именно данный эфир, главным мне показалось вовсе не обсуждение очередной попытки майдана в столице.

Главное – другое.

В этом эфире ваш покорный слуга прямо заявил, что мы будем разрабатывать «Закон о единстве русского народа», о том, что великий русский народ должен быть объединен. Что именно это должно стать целью Российской Федерации, как государства, и прямо сформулировано в определенных государственных документах. Не надо этого бояться или стесняться.

Отсюда будет выстраиваться и вытекать и внешняя, и внутренняя политика Российской Федерации. Она должна быть полностью подчинена достижению этой великой цели: единство русского народа.

Сегодня русских растащили по разным государствам, а теперь и сталкивают в войне на Донбассе, готовя по «просьбе» американцев настоящую большую войну внутри одного народа, готовя Украину к войне с Россией.

И тут мне стало очень любопытно, что думает данный блогер о ситуации на Украине, на Донбассе, о перевороте 2014 года и т.д. и т.п.

Заглавным роликом на его канале, висит материал «разоблачающий» указы Путина о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса.

Какова позиция моих коллег и моя персональная в этом вопросе?

Поддержка выдачи российского гражданства Донбассу!

Призывы идти в этом вопросе дальше – дать гражданство России всем гражданам Украины, кроме нацистов, воров и Саакашвили!

Это будет важнейший шаг к единству Русского народа. Это огромная угроза для националистической власти Украины. Это развал планов организации войны между Украиной и Россией.

А что думает по этому вопросу «разоблачитель», чьи ролики мы привели выше?

В своем материале он критикует, а не поддерживает Указы Президента России, создает определенное негативное отношение к выдаче гражданства России людям из ДНР-ЛНР.

Сегодня, когда в Донецке и Луганске на окраинах идет стрельба и гибнут люди, все очень просто: или – или. Нет «объективности» – есть линия фронта. Позиция поддержки киевской власти в сегодняшней ситуации всегда есть позиция против взявшихся за оружие жителей Донбасса. Если ты против одних, значит ты за других.

Вот и получается, что господин – разоблачитель в своих материалах стоит на позиции «за» Киев и «против» Донбасса.

Тот факт, что в своих роликах этот блогер «разоблачает» проблемы Российской Федерации нас смущать не должен. Перед нами просто более тонкая форма пропаганды. Ведь любому человеку ясно, что без поддержки России Донбасс в одиночку не выстоит. Отсюда и последовательность действий: хотите «зачистить» Донбасс от людей без помех, сделайте так, чтобы Россия погрузилась в хаос, и ей было не до чего!

Вот и «разоблачения» начались сразу, как только в прямом эфире был поднят вопрос воссоединения Русского народа, как постановка цели для всей политики нашего государства.

Об этом стоит задуматься…

Источник: https://nstarikov.ru/blog/106938