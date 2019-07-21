Сверхсекретный спецназ: отряд из чемпионов и лучших офицеров наводил ужас в тылу врага (ВИДЕО)

Память… Образно о ней говорят, что это бездонный и безбрежный океан…

Но есть в нём особые места — их называют острова памяти… Так же назвали свою книгу коллектив авторов, которые сумели наиболее полно рассказать о строго засекреченных боевых действиях советских разведчиков отряда «Славный» на оккупированной врагом территории советской Белоруссии.

В отряде несли службу лучшие офицеры Красной Армии, мастера спорта СССР, чемпионы соревнований самых высоких рангов и даже рекордсмены.

Спецотряд «Славный», сформированный в Москве, сильно отличался от обычных советских разведывательных и диверсионных подразделений. В это элитное спецподразделение принимались лишь добровольцы, в том числе в него вошли 18 заслуженных мастеров и мастеров спорта, в том числе несколько чемпионов СССР в различных видах спорта. Среди них мировой рекордсмен гиревик Николай Шатов, восьмикратный чемпион Советского Союза по академической гребле, заслуженный мастер спорта Александр Долгушин, дискоболы — чемпионы СССР Леонид Митропольский и Али Исаев, чемпион Москвы по плаванию Кондратий Мадэй, заслуженный мастер спорта по бегу Моисей Иванькович (уроженец Полоцка), мастер спорта Виктор Зайпольд, бегун Григорий Ермолаев, гимнаст и цирковой акробат Михаил Семенов.

Выполняя особые задания, они наносили фашистам мощные удары и большие потери, но их судьба оказалась трагической…

Об этом шла речь на конференции поисковиков в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, организованной при поддержке Министерства информации Республики Беларусь и посвященной 75-летию освобождения советской Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках данного мероприятия случилась удивительная встреча коллег, которые много лет назад участвовали в поиске следов боевых действий и мест захоронений воинов этого легендарного отряда на острове Веремейки Кличевского района Могилевской области.

Участниками конференции и по совместительству авторами книги «Острова памяти» являются: Борщевский Вячеслав Антонович — подполковник КГБ РБ в отставке, член Совета ветеранской организации военной контрразведки КГБ «Честь», Стаскевич Анатолий Александрович — подполковник КГБ РБ в отставке, член Совета ветеранской организации военной контрразведки КГБ «Честь», Судник Алла Васильевна — заведующая отделом редакции «Знамя Советов», Ачинович Лидия Лукьяновна — научный сотрудник Кличевского краеведческого музея.

В своих выступлениях участники презентации рассказали не только о боевом пути отряда «Славный», но, возможно, самое главное, ветераны военной контрразведки обратились к аудитории, в которой было немало молодежи, с напутственными словами — в наше тревожное время брать пример с наших героических предков и в случае необходимости быть готовым встать на защиту Родины.

Более подробно об этом мероприятии смотрите видео на канале «Курс молодого бойца»: «Острова памяти» — презентация книги ветеранов военной контрразведки КГБ РБ»:

А также в продолжение темы видео «Острова памяти — как вырастить защитников Отечества, а не Гарри Поттеров»:

Материал подготовил Перевощиков Валерий Иванович, руководитель ВПК «Патриот», заместитель председателя Оргкомитета международного общественного объединения «Бессмертный Полк» (Белоруссия).

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Кирилл Забавский, специально для «Русской Весны»