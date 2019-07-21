1988. Карл де Кейзер в Москве. Часть 4

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Источник: https://humus.livejournal.com/6742024.html
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Подвиг совершит не тот, кто тысячи раз в мечтах и воображении и плача о своей погибающей жизни, говоря, что ему «некогда жить». Но тот, в ком труд вызывал священное пламя любви, кто в нём видел смысл и оправдание своих дней.
— Антарова Конкордия
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