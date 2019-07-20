Квантовое омоложение. Александр Жарков. Часть 2

Квантовое омоложение организма.



Автор-сказитель – Александр Жарков

Часть 1 – https://youtu.be/ZFVqAzzhT5M



В эфире Александр Жарков раскрыл как установки, страхи и программы, мешают раскрыть способности и запустить процесс омоложения человека, взаимодействие с тонкими телами и структурами человека и Вселенной.

Поговорил о повышении вибрации чакральной системы и ее диагностики, а также как это влияет на омоложение организма. Также Александр Жарков рассказал как достичь гармония, состояние счастья в жизни.



Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #эфир #квантовое #омоложение #здоровье #зож #психология #раскрыть #организма #чакральная #система #диагностика #достичь #что #такое #счастье #вселенная #человек #остановка #удлинение #душа #дух #аура #эмоция #сущность #установки #программы #страхи #способности #тонкие #тела #чакры #гармонии #старения #жизни #процессы #александр #жарков #алексей #орлов



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Эфир #КвантовоеОмоложение #Здоровье #Зож #Установки #Программы #Страхи #Психология #КакРаскрытьСпособности #ОмоложениеОрганизма #ТонкиеТела #ЧакральнаяСистема #Чакры #ДиагностикаЧакр #КакДостичьГармонии #ЧтоТакоеСчастье #ВселеннаяИЧеловек #ОстановкаСтарения #УдлинениеЖизни #ПроцессыОмоложения #Душа #Дух #АураЧеловека #Эмоция #Сущность #АлександрЖарков #АлексейОрлов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gENS_vKQVSo