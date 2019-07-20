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Квантовое омоложение. Александр Жарков. Часть 1

08:40. 20 июля 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

Квантовое омоложение организма.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 2 – https://youtu.be/gENS_vKQVSo

В эфире Александр Жарков раскрыл как установки, страхи и программы, мешают раскрыть способности и запустить процесс омоложения человека, взаимодействие с тонкими телами и структурами человека и Вселенной.
Поговорил о повышении вибрации чакральной системы и ее диагностики, а также как это влияет на омоложение организма. Также Александр Жарков рассказал как достичь гармония, состояние счастья в жизни.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZFVqAzzhT5M

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