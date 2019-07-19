Сводки от ополчения Новороссии 19 июля 2019
- 10:58 При обстреле ВФУ погибла жительница Донецка.
- 09:52 ВСУ несут потери на Донбассе.
- 09:10 «Упал на мягкое, а это человеческие тела»: расследование о тюрьме СБУ в Мариуполе (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:19 Вторая жертва Зеленского: скончалась раненая огнём ВСУ женщина (ВИДЕО).
- 03:01 Лавров жёстко высказался о войне на Донбассе.
- 02:00 Жители оккупированного Украиной Донбасса обратились к Зеленскому за защитой от ВСУ (ВИДЕО).
- 00:00 В Совфеде прокомментировали предложение Украины об обмене заключёнными.
- Вчера 23:27 Американец Патрик Ланкастер поможет многодетной семье в Зайцево.
- Вчера 23:00 “Мы не знаем, как мы будем сейчас спать” – жители Октябрьского после обстрела ВСУ.
При обстреле ВФУ погибла жительница Донецка
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ВСУ несут потери на Донбассе
За минувшие сутки ВСУ понесли на Донбассе безвозвратные и санитарные потери.
Об этом утром в пятницу сообщил пресс-центр штаба «операции объединённых (оккупационных — прим. РВ) сил».
Наиболее напряжённой, по данным украинской стороны, была обстановка в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» — у Песок, Троицкого, Каменки, в окрестностях Водяного, Павлополя, Ломакино и Пищевика.
Один «всушник» погиб (как сообщается, подорвавшись на мине), ещё двое получили ранения.
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«Упал на мягкое, а это человеческие тела»: расследование о тюрьме СБУ в Мариуполе (ФОТО, ВИДЕО)
РИА Новости удалось найти еще одного бывшего сотрудника СБУ из Мариуполя, свидетельства которого о тайной тюрьме раньше не публиковались.
По его словам, «Азов» был нужен спецслужбе для «воздействия» на подозреваемых — после «библиотеки» задержанных приходилось долго лечить, и они сами просили скорее отправить их в СИЗО, лишь бы не обратно в аэропорт. Бывшие «книги» рассказали РИА Новости о пытках в аэропорту — ополченцев били током и кидали в ямы с трупами. Среди тех, кто допрашивал и пытал, названы украинские политик Ляшко и Мосийчук.
Экс-сотрудник СБУ: «Азов» привлекали «работать» с заключенными
С бывшим сотрудником СБУ (опасаясь мести, он попросил не называть его звание, имя и даже запретил записывать его на диктофон) мы встретились в Москве. В Мариуполе он служил более двух лет, уволился в начале 2017-го. Уехал в Одессу, затем — в Россию.
Сотрудники СБУ
© РИА Новости. Григорий Василенко
«Имел отношение к оперативному процессу, — экс-сотрудник СБУ не особо вдается в подробности своей карьеры. — Слово «библиотека» на улице Георгиевской, 77 (городской отдел СБУ. — Прим. ред.), и на улице Архитектора Нильсена, 33 (УСБУ в Донецкой области. — Прим. ред.), употребляли, когда хотели сказать, что человек задержан. «Библиотека» — это не одно конкретное место.
Так называли и аэропорт, и базу «Азова» на Левом берегу — это Орджоникидзевский район Мариуполя, в здании школы. Был еще частный дом на выезде из Мариуполя в Володарский (Никольский) район, где тоже стоял «Азов». Откуда именно доставляли задержанных, мне неизвестно. Говорили: «Из библиотеки».
Украинские военные из батальона «Азов» в пригороде Мариуполя
По его данным, тюрьму в аэропорту организовали сразу, как «Азов» захватил Мариуполь. Еще тут был штаб сектора «М», там же располагалось командование «приданных сил», то есть добровольческих батальонов, прикомандированных к военным и СБУ.
«Азов» только привлекали для выполнения «нужных» задач, например — работать с задержанными… Через тюрьму проходили все, кого подозревали в связях с ДНР в Мариуполе, Першотравневом, Володарском, Новоазовском районах. По моим подсчетам, было не менее 120 фигурантов», — продолжает экс-сотрудник СБУ.
По его свидетельству, «после посещения „библиотеки” и до помещения в СИЗО задержанных по несколько дней лечили в больнице скорой помощи и других больницах Мариуполя». На допросы в СБУ задержанные поступали, когда им возвращали человеческий облик.
«Они сами просили скорее отправить их в следственный изолятор, а не возвращать в аэропорт», — уточняет собеседник РИА Новости. О дальнейшей их судьбе ему известно мало.
Допрашивали лично Ляшко и Мосийчук
Тридцатитрехлетний житель Мариуполя Кирилл Филичкин попал в аэропорт одним из первых — 7 мая 2014 года, когда батальон «Азов» и силы «АТО» с боями занимали город.
Кирилл Филичкин
Его лично допрашивали скандально известные украинские политики Олег Ляшко и Игорь Мосийчук (ныне депутат Верховной рады, а на тот момент — один из создателей батальона «Азов» и заместитель его командира).
Видео допросов попало в YouTube и осенью 2014-го послужило одним из доказательств вины Филичкина, когда его судили за причастность к захвату пятерых украинских солдат, которых Филичкин призывал вступить в ополчение ДНР. Свидетели опознали его на роликах с Ляшко и Мосийчуком, и это даже отражено в одном из приговоров.
Филичкин был задержан в Мариуполе еще 7 мая за участие в захвате воинской части. Однако официально его задержали якобы только 17 августа в Запорожье. Все это время он был вне закона
Да вот только маленькая нестыковка — ролики сняты еще 7 мая, а официально Филичкина задержали только 18 августа 2014 года. Все эти месяцы он провел в различных тайных тюрьмах.
В мариупольском аэропорту, впрочем, Кирилл пробыл всего несколько часов. Его доставили сюда сразу после задержания.
«Когда я пришел в себя, понял, что это мариупольский аэропорт. Передо мной был Олег Ляшко… Игорь Мосийчук — он командовал этими людьми в черной форме», — рассказал Филичкин РИА Новости.
Ляшко и Мосийчук вместе с пленным «сепаратистом» больше позировали на камеру — страсть Ляшко к пиару давно стала объектом шуток украинских юмористов, причем скандального политика тогда изображал будущий президент Владимир Зеленский.
Мучители говорили: «Нам просто скучно»
После съемок ролика Филичкина передали рядовым бойцам «Правого сектора»*. Тайной тюрьмы — „библиотеки” в аэропорту на тот момент, судя по всему, еще не было. Филичкин подвергся жестоким пыткам и избиениям.
«Клали пальцы на приклад и били другим (прикладом. — Прим. ред.). Штык-ножом перерезали сухожилие на руке, „чтобы я не нажимал на курок”. Палец до сих пор не гнется. Лично Мосийчук втыкал штык-нож в ногу», — вспоминает молодой человек и показывает шрамы на руках.
Кирилл Филичкин рассказал, кто участвовал в пытках
Избиения продолжились и позже, когда Филичкина повезли в Киев, — прямо по дороге. «Чтобы я не спал, прикладами били в шею. Штык-ножом кололи. Я их спрашивал — зачем вы делаете это? Они отвечали: «А нам просто скучно».
Кем же оказались мучители дэнээровца?
«Там были малолетки по 19 лет, ультрасы, футбольные хулиганы. Им подраться, поизбивать людей — это по приколу. В пытках участвовали девушки, числившиеся медиками», — объясняет Филичкин РИА Новости.
В рядах «Азова» и «Правого сектора» были и недавно амнистированные уголовники: новой киевской власти надо было срочно пополнять ряды «добровольческих батальонов», а вчерашним зэкам, видимо, было все равно, чью сторону занять — лишь бы грабить и пытать.
«Они хвастались, что еще месяц (назад. — Прим. ред.) сидели, а потом им сказали — что вы делали, делайте то же самое, но в Донбассе: «Даже убьем вас, нам ничего за это не будет». Многие показывали удостоверения сотрудников МВД… Хвастались, мол, «у меня уже две машины есть», — описывает Филичкин общение со своими мучителями.
Характеристика, выданная Филичкину в СИЗО
В Киев его привезли в таком состоянии, что ИВС не принимал заключенного из опасения, что он умрет в камере и ответственность ляжет на сотрудников изолятора. «У меня были сломаны ребра, пробита нога», — уточняет Филичкин.
«В Мариуполе пропадали шесть-восемь человек в день»
Но он еще легко отделался: Кириллу известно, что в мариупольском аэропорту был могильник для тех, кто скончался в «библиотеке», не выдержав пыток, или был застрелен тюремщиками.
Филичкин показывает шрамы на руках
«Выкапывали яму, туда кидали трупы. Когда яма наполнялась, ее заливали бетоном и засыпали», — Филичкин пересказывает свидетельства своих друзей-очевидцев, в том числе тех, кого заставляли выносить тела погибших.
В частности, очевидцы утверждают, что такой могильник есть прямо у взлетной полосы. А вот сколько там захоронено жертв, сказать сложно.
«В 2014-м, в самый разгар, в день пропадало в Мариуполе от шести до восьми человек. Некоторые возвращались. Об остальных никто ничего не знает. Люди (в плену. — Прим. ред.) доставали супинаторы, перерезали вены, потому что многие не выдерживали морально», — добавляет Филичкин.
Ляшко и Мосийчук вместе с пленным Филичкиным в аэропорту
В Мариуполе «азовцы» останавливали автобусы с рабочими и вытаскивали первых попавшихся подозрительных лиц.
Когда-нибудь международные организации найдут эти могильники, восстановят имена погибших и накажут причастных к военным преступлениям, уверен Филичкин.
Новобранец батальона «Азов»
© РИА Новости / Евгений Котенко
Что касается его самого, в заключении он провел в общей сложности 3,5 года. Восьмого июня 2015-го его приговорили к 12 годам лишения свободы, а 27 декабря 2017-го выпустили по обмену.
Справка об освобождении, выданная Филичкину перед обменом военнопленными
После освобождения донецкие врачи зафиксировали его шрамы и следы пыток. «На теле Филичкина обнаружены множественные рубцы в области головы, рук, правого бедра, которые являются следствием заживления ушибленных ран, образовавшихся от воздействия тупых предметов. Также обнаружены рубцы, которые являются следствием заживления ран, образовавшихся от воздействия колюще-режущих предметов», — говорится в медицинском заключении.
«Упал на мягкое, потрогал — человеческие тела»
РИА Новости нашло еще одного заключенного мариупольской «библиотеки», который своими глазами видел могилы на территории аэропорта. И даже лежал в них сам — у тюремщиков была популярна такая то ли забава, то ли психологическая пытка.
Это Михаил Шубин, 1965 года рождения, также бывший житель Мариуполя. Когда-то он служил в советских ВДВ и даже воевал в Афганистане.
Михаил Шубин
В 2001-м переехал из России в Мариуполь — на родину жены, получил украинское гражданство. Судя по всему, боевики «Азова» подозревали его в связях с силовыми структурами России или даже в шпионаже. Именно поэтому Шубин подвергся в аэропорту самым жестоким пыткам, которые продолжались две недели.
«Азовцы» требовали информацию о «кураторах, связных и заданиях», но рассказать Шубину было особо нечего, кроме как о покупке на мариупольском рынке пистолетов и патронов — он действительно симпатизировал ДНР.
А ведь еще в начале лета 2014 года Шубина вызывали в военкомат Мариуполя и предлагали самому пойти в «Азов» инструктором — в батальон брали необученных добровольцев, которые нуждались в опыте таких, как Шубин. В силу своего советского бэкграунда и российского происхождения Шубин, конечно, не считал, что ему по пути с «азовцами». От сотрудничества отказался и, возможно, уже тогда вызвал подозрения СБУ и «правосеков».
Сторонник «Правого сектора» на митинге националистов
В руки «Азова» он попал в августе 2014 года, но официально его арест оформили только через три недели — 9 сентября.
«Я знаю там пять захоронений — под взлетной полосой легкомоторных самолетов. В одной яме я сутки провел с трупами. Это из серии пыток психологического воздействия», — сообщил РИА Новости Шубин.
Михаил Шубин рассказал, как сидел в яме с мертвыми
Яму с телами он описывает так.
«Она в общем-то небольшая, три на три, четыре на четыре (метра. — Прим. ред.). Я шел (под конвоем. — Прим. ред.), у меня мешок был на голове. Ушла земля из-под ног, я упал. Упал на что-то такое непонятное, мягкое, чавкающее. Руками потрогал — человеческие конечности, тела. Женщины, мужчины лежат. У кого живот вспорот, горло перерезано, шея сломана — всякие увечья были. Человек шесть-семь», — вспоминает Шубин.
«Больно? Это не то слово»
Это не единственная пытка, которой он подвергся. На «допросы» его выводили постоянно — мучителям не столько была нужна информация от него, сколько им доставляло удовольствие издеваться над «сепаратистом». Часто избиения начинались перед допросом, чтобы сделать задержанного более разговорчивым — следователь СБУ Романенко, который вел его дело, наблюдал за пытками.
Михаил Шубин рассказал, каким страшным пыткам подвергался
«Меня избивали, потом слышу голос Романенко: «Хватит, заводите», — говорит Шубин.
Самыми страшными были пытки электричеством.
«Заводят в кабинет, заставляют раздеваться. Потом сбивают с ног, а на полу уже разлито ведро воды. Прищепкой сварочного аппарата за член, а вторым концом в пятку тыкали. Ощущения довольно неприятные, можно сказать — убийственные. В дугу выворачивало. Реально в дугу», — приводит подробности Шубин.
Более легкий вариант — пытки электрошокером.
«Один раз дошло до того, что батарейка села на этом шокере. Тыкал, тыкал, потом бросил», — добавляет он.
Михаил Шубин показывает шрамы от пыток
«Или вот еще дыба была. Металлический уголок на тельфере (подъемнике. — Прим. ред.) ребром кверху. Между ног его протягивают, ноги наручниками пристегивают к полу. И поднимают тельфер, чтобы внатяг были наручники, ты на уголке этом и сидел», — уточняет Шубин.
— Больно?
— Больно? Это ни о чем. Такое ощущение, что тебя пополам режут, — признается бывший заключенный «библиотеки».
Он навсегда запомнил своих мучителей. Их позывные, точнее, клички, совпадают с теми, о которых говорила Ольга Селецкая. Возможно, это те же люди.
Ольга Селецкая узнала надзирателей и узников аэропорта
«Они друг друга называли Мясник и Доктор. Просто животные. Хотя вы знаете, я там встречал и россиян — именно в аэропорту. Целенаправленно приезжали», — говорит Шубин.
Хорошо он помнит и холодильные камеры, ставшие печально знаменитыми после брифинга экс-подполковника СБУ Прозорова.
«В двух холодильниках люди содержались, в одном — продукты. Вот у нас в холодильнике было шестеро. Женщин держали где-то отдельно».
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото предоставлено Василием Прозоровым
Под конец интервью Шубин делает неожиданное признание: «А вот кормили нас хорошо. Что сами ели, то и нам давали. Картошка с тушенкой, с мясом, три раза в день».
Через две недели, когда СБУ и «Азов» выбили наконец из Шубина всю информацию, которую могли, его отправили в мариупольское СИЗО.
«Полдня нас возили, потому что тюрьма отказывалась нас принимать — „дуба врежут, а мы потом будем отвечать за них”. Мы все синие были. Черные, избитые. Привезли в больницу скорой помощи в Мариуполе на Новоселовке. Разговоры были — сколько можно возиться, давай вывезем в посадку и закопаем», — вспоминает он.
Медицинские справки Михаила Шубина, полученные после выхода из плена
Шубин считает эти угрозы реальными: «Прецеденты были. Ребята потом находили трупы в посадке, конечности».
Но ему повезло — все-таки определили в КПЗ. «Там я выспался впервые за долгое время», — смеется он.
В конце 2014-го его отдали в ДНР по очередному обмену пленными. Три месяца лечился в госпиталях Донецка.
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*Запрещенная в России экстремистская группировка
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Вторая жертва Зеленского: скончалась раненая огнём ВСУ женщина (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», вчера, 18 июля, в результате обстрела была ранена женщина 1951 г. р., жительница многострадального донецкого поселка Октябрьский.
Напомним, она была доставлена в городскую больницу № 21, которая сама не раз и не два становилась мишенью украинских оккупантов, с проникающим ранением брюшной полости, осколочными ранениями правой голени, бедра, предплечья, левого плеча и травматическим шоком 2 степени.
Позже стало известно, что она скончалась на операционном столе, донецкие врачи оказались бессильны.
Это вторая жертва Зеленского. И первая жертва «бессрочного перемирия», согласованного накануне в Минске.
Американский журналист Патрик Ланкастер оказался в Октябрьском как раз в тот момент, когда соседи узнали о смерти женщины.
Напомним, первым убитым мирным жителем при новом президента стала жительница посёлка Гольмовский (Горловка) 1949 г. р. 11 июля она скончалась в своей квартире, получив проникающее ранение сердца при обстреле со стороны ВСУ.
Тогда военкор Александр Сладков сказал: «Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса. Черный список начался…».
Вчера, 19 июля он пополнился ещё одним именем.
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Лавров жёстко высказался о войне на Донбассе
Сергей Лавров дал интервью немецкому изданию Rheinische Post. Он жестко высказался по поводу того, что европейские государства и, в частности, Германия, не должны игнорировать поведение украинских властей касательно нарушения прав человека, а также несоблюдения Минских договоренностей.
Глава МИД назвал действия Зеленского и его команды противоречивыми. Особенно это касается урегулирования конфликта на Донбассе. Лавров выразил надежду на то, что «в Киеве возобладает реалистичный подход», что необходимо для уважения коренных интересов народов России и Украины.
Он также отметил, что европейцы не должны потакать Киеву, игнорируя нарушения прав человека на Украине и нежелание властей страны следовать Минским соглашениям.
«В этом смысле и на Германии лежит часть ответственности за урегулирование внутриукранского конфликта», — заявил Лавров на вопрос журналистов о содействии в урегулировании ситуации на Донбассе.
Потому что за последние пять лет на Западе только и делали, что «потворствовали» действиям властей Украины, которые то и дело затягивали решение вопроса по ЛДНР.
«Фактически закрыли глаза на такие позорные стороны украинской действительности, как возрождение неонацизма, ограничение русского, зажим независимых СМИ», — возмутился глава МИД.
Лавров обратил внимание на то, что решить донбасский конфликт реально. В качестве примера он привел разведение сил в Станице Луганской, назвав это «возможностью прогресса на пути к миру». Несмотря на это, работы в данном направлении еще много. Главной задачей, по словам Сергея Лаврова, является «полное прекращение огня».
Ранее на территории ДНР обстрелы усилились. От них пострадала в том числе и съемочная группа канала ВГТРК. Позже представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о согласовании Контактной группой бессрочного перемирия.
Российская сторона неоднократно настаивала на соблюдении Минских соглашений. Украинские политики, в свою очередь, то и дело нарушали их в то время, как западные партнеры потакали им в этом.
Сергей Лавров верно отметил, что это должно прекратиться. Запад не должен «пестовать у Киева чувство вседозволенности». Только тогда и можно будет решить социальные и экономические проблемы внутри страны, а также урегулировать конфликт на Донбассе.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жители оккупированного Украиной Донбасса обратились к Зеленскому за защитой от ВСУ (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
За прошедшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
На попаснянском направлении по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады преступника Майстренко обстрелам из 82-мм минометов, гранатомётов различных видов и крупнокалиберных пулемётов подверглись населенные пункты Первомайск, Золотое-5 и Калиново-Борщеватое.
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Вооружённые формирования Украины продолжают наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения, размещая вооружение и военную технику в жилых районах населённых пунктов и на территории объектов гражданской инфраструктуры.
Так, в н.п. Золотое нами выявлены три БМП и два БТРа 54 бригады ВСУ, размещённые на участках жилых домовладений.
Жители Золотого неоднократно обращались с жалобами командованию бригады на противоправные действия военнослужащих, до настоящего времени техника из населенного пункта не выведена.
Инициативной группой из числа местных жителей отправлено коллективное обращение в «Луганскую ОГА» и администрацию президента Украины.
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Также нашей разведкой отмечено минирование инженерным подразделением 25 бригады дороги южнее моста в н.п. Счастье с использованием мин ТМ 62, факт установки мин также подтверждает СММ ОБСЕ.
По данным наших источников, комплексная комиссия в ходе работы по проверке сохранности вооружения и боеприпасов в 25 овдбр, кроме хищений и утрат оружия и боеприпасов, выявила факт недостачи системы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, переданной США по программе военно-технического сотрудничества в 2019 году.
Вопиющий факт недостачи доведен лично НГШ Хомчаку.
По предварительным данным, от доверенного лица в генпрокуратуре и государственном бюро расследовании Украины стало известно о причастности командования ДШВ к выявленным фактам преступлений.
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В Совфеде прокомментировали предложение Украины об обмене заключёнными
Одновременное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и украинца Олега Сенцова по предложению Киева ситуацию только осложнит, надо обсуждать проблему в комплексе, а не обменивать конкретных людей, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Офис президента Украины Владимира Зеленского предлагает провести одновременное освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, сообщила ранее в четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.
«Можно, конечно, обменять конкретных лиц. Но нет ответа, что делать дальше. А значит, проблема в целом не только не решается, а усложняется. Поскольку так до конца не обговариваются общие принципы обмена всех на всех», — заявил Морозов. По его словам, судьба двух людей очень важна, но речь идёт о «судьбе десятков и сотен».
«Надо обсуждать проблему в комплексе и искать общее решение», — убеждён сенатор.
Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы «Правого сектора»*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке Республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Американец Патрик Ланкастер поможет многодетной семье в Зайцево
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“Мы не знаем, как мы будем сейчас спать” – жители Октябрьского после обстрела ВСУ
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