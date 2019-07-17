«Главная мечта — передать власть по наследству». Каким запомнилось 25-летнее правление Лукашенко в Белоруссии

— Каковы главные достижения Александра Лукашенко за 25 лет?

— Он пришел к власти в сложное время. Белоруссия сильно пострадала от экономического кризиса начала 1990-х, от разрыва хозяйственных связей с республиками бывшего СССР. После победы в 1994 году Лукашенко стабилизировал экономическую ситуацию. Во многом это удалось сделать за счет умелого выстраивания отношений с Россией. Минск получил доступ на рынок соседней страны, дешевые энергоресурсы. Долгое время в СМИ и специализированной литературе даже циркулировал термин «белорусское экономическое чудо». Президенту удалось также добиться низкого уровня преступности. Производится модернизация инфраструктуры, функционируют крупные промышленные предприятия, агрокомплекс. В последние годы развиваются современные технологии, появился крупный IT-парк. Всё это глава государства может записать в актив.

— Какие ещё изменения произошли в стране?

— Александр Лукашенко последовательно сворачивал рыночные реформы. Он неоднократно заявлял, что является антирыночником. Кроме того, неуклонно сокращаются демократические права и свободы. Недавно глава пресс-службы Лукашенко Наталья Эйсмонт сказала, что диктатура стала брендом Белоруссии и приобрела «какой-то позитивный оттенок». При Лукашенко выросло целое поколение чиновников, которое иного и не знает, привыкло отвергать любые альтернативные точки зрения. Широко в современной Белоруссии распространен культ личности. В чиновничьих кабинетах, школьных классах висят портреты главы государства. Несогласных с политикой президента и даже членов их семей преследуют: их могут оштрафовать, лишить работы. Разным видам наказаний подверглись десятки тысяч граждан. Десятки, а то и сотни людей из-за проблем с безопасностью не могут въехать на территорию страны. Нельзя забывать и о том, что в правление Лукашенко бесследно исчезли несколько его оппонентов, судьба их до сих пор не известна.

— Есть ли данные о реальном рейтинге белорусского лидера?

— Независимые соцопросы в стране запрещены. Исследования общественного мнения проводит только Комитет госбезопасности, результаты публикуются в государственных СМИ. Согласно этой информации, рейтинг держится на отметке 80% и остается неизменным много лет. Последние опросы независимых социологических центров датированы 2015–2016 годами. Популярность Лукашенко зафиксирована на отметке 30%. Сейчас сторонние наблюдатели, опираясь на косвенные признаки, считают, что реальный рейтинг Лукашенко составляет 20–25%.

— С чем связаны такие цифры?

— Накапливается естественная усталость от одного и того же человека. Многие избиратели, которые голосовали за Лукашенко в 1994 году, покинули этот мир. Президент, конечно, пытается работать с новыми поколениями. В Белоруссии возрожден комсомол. В Белорусском республиканском союзе молодежи (БРСМ) сегодня состоит до полумиллиона человек. В организацию принудительно записывают всех школьников, студентов. Для амбициозных молодых людей участие в работе БРСМ — возможность продвинуться по карьерной лестнице. Но в массе своей молодежь хочет перемен. Особенно та часть, которая ездит за границу, видит развитие соседних государств.

— Возможны ли в такой ситуации массовые акции протеста?

— Выступления кто-то должен готовить, а оппозиции в стране нет. Она маргинализирована и находится под жестким давлением. Участие в митингах, выступлениях крайне опасно для карьеры, для свободы в Белоруссии. Государство доминирует в экономике страны, поэтому протестующие рискуют лишиться и не найти в дальнейшем работу. Все более-менее активные люди находятся на учете в КГБ. Конечно, есть примеры спонтанных акций протеста. Это известные марши тунеядцев, акции против подорожания бензина. Но для смены власти этого мало.

— Как менялись при Лукашенко отношения с Россией? Что двустороннее взаимодействие ждет в ближайшем будущем?

— Отношения с Россией были и остаются приоритетными для Белоруссии. Заслуга Лукашенко состоит в том, что в 1995 году он выступил инициатором референдума об экономической интеграции с Россией. В том же 1995 году была снята граница, которой между странами до сих пор нет. Это благоприятно повлияло на развитие межкультурных связей, экономику, политические отношения. Белоруссия остается одним из главных партнеров России. Есть и определенные проблемы. 20 лет назад был подписан договор о создании Союзного государства, но и сейчас он в полной мере не реализован. Москва и Минск не готовы делиться полномочиями в пользу наднационального органа. Отношения омрачают постоянные газовые, нефтяные ссоры. Каждый год-два возникает крупный скандал. При этом перед глазами у нас есть отношения России и Казахстана. У Москвы и Астаны были, конечно, свои политические, экономические трения. Но я не помню, чтобы ушедший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично критиковал российское руководство. Вопросы решались по дипломатическим каналам.

— Как пройдут ближайшие выборы президента Белоруссии?

— Пока президентские выборы назначены на 30 августа 2020 года. Но белорусский лидер известен как мастер интриги. Я не исключаю, что голосование может и не состояться. В ноябре этого года вместе с выборами в парламент он может провести референдум об изменении конституции. В переходных положениях нового документа пропишут, что полномочия президента начинаются с момента действия новой конституции. Такой вариант рассматривается в Минске. Если выборы всё же состоятся, то сценарий их очевиден: Лукашенко выберет себе 2–3 спарринг-партнеров и получит не менее 80% голосов. Таким образом, полномочия Лукашенко будут продлены до 2025 года.

— Когда-то действующему президенту все-таки придется расстаться с властью. Как это может произойти?

— Два белорусских чиновника проявляют себя наиболее активно. Это премьер-министр Сергей Румас и глава МИДа Владимир Макей. Иногда их называют возможными преемниками. Но надо понимать, что Лукашенко патологически никому не доверяет. Мне кажется, он сам пока не понимает, как и что будет делать. Наверное, у него есть мечта передать власть по наследству старшему или младшему сыну. По одной из версий, в новой конституции появится пост вице-президента, который займет его сын, а он по-прежнему останется президентом. Варианты существуют самые разные. Проблема в том, что никакого диалога с обществом не происходит. Решения принимает узкий круг лиц. Это создает угрозу для стабильного развития государства.