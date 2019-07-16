Сводки от ополчения Новороссии 16 июля 2019
- 05:27 Выживший «всушник» рассказал об удар по колонне с донецким гауляйтером (ФОТО, ВИДЕО 18+).
- 03:49 В ВСУ начались чистки, — экс-советник Порошенко.
- 02:28 Переговоры в Минске — ракетные комплексы уже под Луганском (ВИДЕО).
- 02:00 Под Донецком уничтожен украинский оккупант (ФОТО).
- Вчера 21:34 Применение ВСУ «УР-77» демонстрирует новые методы по уничтожению инфраструктуры и населения Донбасса.
Выживший «всушник» рассказал об удар по колонне с донецким гауляйтером (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Раненый в результате обстрела 10 июля военного автомобиля КрАЗ под н.п. Гранитное на Донбассе военнослужащий ВСУ Сергей Булгаков рассказал подробности инцидента.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Булгаков скончался в Днепропетровской областной больнице от тяжелых ранений. Однако это оказалось неправдой.
Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями. Сейчас, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.
«По нам был произведен пуск, короче, ПТУР. Противотанковый ракетный комплекс, был произведен пуск», — рассказал украинский военный.
По его словам, автомобиль остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одной из которых ехал новоназначенный глава Донецкой ОГА Кириленко. Булгаков утверждает, что КрАЗ не был в сопровождении губернатора.
«Как мне потом сказали, что там было руководство из администрации, и вроде как целились по ним, но по ним не попали, так решили хоть что-то зацепить. Мы не были в сопровождении, мы выполняли отдельно свои задачи по назначению командования», — сказал военный.
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В ВСУ начались чистки, — экс-советник Порошенко
Экс-советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков рассказал, что в ВСУ началась «оптимизация» структуры.
«Тем временем началась „оптимизация“ структуры армии. Тихо, без особого шума, бегают взад-вперед телеграммы и распоряжения. Людей не увольняют, сейчас пока идет сокращение штатов и структурных подразделений», — написал он на своей странице в соцсети.
Бирюков отметил, что людей пока не увольняют.
«В одном из отдельных разведбатов срезали роту. Людей перебрасывают в оставшиеся. Будут хорошие цифры по укомплектованности, да. Расскажут, что теперь вот армия укомплектована на 80–90%.
В одном из „верхних“ штабов срезали центр информационного противодействия и контрпропаганды.
Сокращают должности, ячейки, чистят. Людей пока не увольняют, переводят пока просто. Нет, ну ведь и это же не реванш, нет», — заявил он.
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Переговоры в Минске — ракетные комплексы уже под Луганском (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остаётся напряженной.
По информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», командование 25 отдельной воздушно-десантной бригады ведёт активную подготовку к провокационным действиям с целью возвращения на ранее занимаемые позиции в районе Станицы Луганской.
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Нашей разведкой выявлено размещение расчетов ПТРК на переднем крае в зоне ответственности 2 батальона 25 бригады. Совершение провокаций в преддверии Минской встречи — общепринятая практика в ВСУ.
Практические действия украинских военных по уничтожению инфраструктуры и собственных граждан тесно связаны с мероприятиями по реализации коррупционных схем, связанных с хищением и продажей оружия и боеприпасов.
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Наиболее сложная ситуация в плане коррупции отмечается в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде.
С целью выяснения обстоятельств вскрытого факта продажи американских приборов ночного видения AN/PVS-14, а также случаев хищения оружия и боеприпасов, командованием штаба «ООС» назначена комиссия, которая проводит проверку имущества РАВ бригады.
В ходе проверки выявлена недостача более ста пятидесяти единиц стрелкового оружия, десяти гранатометов, а также двух тысяч гранат и более пятидесяти тысяч патронов калибра 5,45.
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Известно, что по фактам недостачи оружия и боеприпасов уже возбуждено два уголовных дела в отношении причастных офицеров, в том числе в отношении командира 2 батальона 25 бригады подполковника Сущенко.
Также в материалах уголовных дел фигурирует и сам командир 25 отдельной воздушно-десантной бригады Зенченко. По данным от наших источников, откаты от продаж оружия направились в штаб ДШВ ВСУ.
В свою очередь, соблюдение режима тишины для Народной милиции по-прежнему является одной из важнейших задач. Мы, как и ранее, нацелены на решение конфликта за столом переговоров.
Но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан.
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Под Донецком уничтожен украинский оккупант (ФОТО)
15 июля на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, старший солдат Дмитрий Лисовол.
Об этом сообщили в штабе оккупационной операции.
«15 июля, от ранений полученных во время обстрела в районе Авдеевки погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, у погибшего 1987 года рождения остались сын и дочь.
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Применение ВСУ «УР-77» демонстрирует новые методы по уничтожению инфраструктуры и населения Донбасса
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