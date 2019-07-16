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Сводки от ополчения Новороссии 16 июля 2019

08:52. 16 июля 2019 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Выживший «всушник» рассказал об удар по колонне с донецким гауляйтером (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Выживший «всушник» рассказал об удар по колонне с донецким гауляйтером (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

Раненый в результате обстрела 10 июля военного автомобиля КрАЗ под н.п. Гранитное на Донбассе военнослужащий ВСУ Сергей Булгаков рассказал подробности инцидента.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Булгаков скончался в Днепропетровской областной больнице от тяжелых ранений. Однако это оказалось неправдой.

Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями. Сейчас, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

«По нам был произведен пуск, короче, ПТУР. Противотанковый ракетный комплекс, был произведен пуск», — рассказал украинский военный.

По его словам, автомобиль остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одной из которых ехал новоназначенный глава Донецкой ОГА Кириленко. Булгаков утверждает, что КрАЗ не был в сопровождении губернатора.

«Как мне потом сказали, что там было руководство из администрации, и вроде как целились по ним, но по ним не попали, так решили хоть что-то зацепить. Мы не были в сопровождении, мы выполняли отдельно свои задачи по назначению командования», — сказал военный.

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Выживший «всушник» рассказал об удар по колонне с донецким гауляйтером (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна
Выживший «всушник» рассказал об удар по колонне с донецким гауляйтером (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ВСУ начались чистки, — экс-советник Порошенко

В ВСУ начались чистки, — экс-советник Порошенко | Русская весна

Экс-советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков рассказал, что в ВСУ началась «оптимизация» структуры.

«Тем временем началась „оптимизация“ структуры армии. Тихо, без особого шума, бегают взад-вперед телеграммы и распоряжения. Людей не увольняют, сейчас пока идет сокращение штатов и структурных подразделений», — написал он на своей странице в соцсети.

Бирюков отметил, что людей пока не увольняют.

«В одном из отдельных разведбатов срезали роту. Людей перебрасывают в оставшиеся. Будут хорошие цифры по укомплектованности, да. Расскажут, что теперь вот армия укомплектована на 80–90%.

В одном из „верхних“ штабов срезали центр информационного противодействия и контрпропаганды.

Сокращают должности, ячейки, чистят. Людей пока не увольняют, переводят пока просто. Нет, ну ведь и это же не реванш, нет», — заявил он.

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Переговоры в Минске — ракетные комплексы уже под Луганском (ВИДЕО)

Переговоры в Минске — ракетные комплексы уже под Луганском (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остаётся напряженной.

По информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», командование 25 отдельной воздушно-десантной бригады ведёт активную подготовку к провокационным действиям с целью возвращения на ранее занимаемые позиции в районе Станицы Луганской.

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Нашей разведкой выявлено размещение расчетов ПТРК на переднем крае в зоне ответственности 2 батальона 25 бригады. Совершение провокаций в преддверии Минской встречи — общепринятая практика в ВСУ.

Практические действия украинских военных по уничтожению инфраструктуры и собственных граждан тесно связаны с мероприятиями по реализации коррупционных схем, связанных с хищением и продажей оружия и боеприпасов.

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Наиболее сложная ситуация в плане коррупции отмечается в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде.

С целью выяснения обстоятельств вскрытого факта продажи американских приборов ночного видения AN/PVS-14, а также случаев хищения оружия и боеприпасов, командованием штаба «ООС» назначена комиссия, которая проводит проверку имущества РАВ бригады.

В ходе проверки выявлена недостача более ста пятидесяти единиц стрелкового оружия, десяти гранатометов, а также двух тысяч гранат и более пятидесяти тысяч патронов калибра 5,45.

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Известно, что по фактам недостачи оружия и боеприпасов уже возбуждено два уголовных дела в отношении причастных офицеров, в том числе в отношении командира 2 батальона 25 бригады подполковника Сущенко.

Также в материалах уголовных дел фигурирует и сам командир 25 отдельной воздушно-десантной бригады Зенченко. По данным от наших источников, откаты от продаж оружия направились в штаб ДШВ ВСУ.

В свою очередь, соблюдение режима тишины для Народной милиции по-прежнему является одной из важнейших задач. Мы, как и ранее, нацелены на решение конфликта за столом переговоров.

Но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Под Донецком уничтожен украинский оккупант (ФОТО)

Под Донецком уничтожен украинский оккупант (ФОТО) | Русская весна

15 июля на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, старший солдат Дмитрий Лисовол.

Об этом сообщили в штабе оккупационной операции.

«15 июля, от ранений полученных во время обстрела в районе Авдеевки погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, у погибшего 1987 года рождения остались сын и дочь.

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Под Донецком уничтожен украинский оккупант (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Применение ВСУ «УР-77» демонстрирует новые методы по уничтожению инфраструктуры и населения Донбасса

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