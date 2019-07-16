Сводки от ополчения Новороссии 16 июля 2019

Раненый в результате обстрела 10 июля военного автомобиля КрАЗ под н.п. Гранитное на Донбассе военнослужащий ВСУ Сергей Булгаков рассказал подробности инцидента.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Булгаков скончался в Днепропетровской областной больнице от тяжелых ранений. Однако это оказалось неправдой.

Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями. Сейчас, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

«По нам был произведен пуск, короче, ПТУР. Противотанковый ракетный комплекс, был произведен пуск», — рассказал украинский военный.

По его словам, автомобиль остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одной из которых ехал новоназначенный глава Донецкой ОГА Кириленко. Булгаков утверждает, что КрАЗ не был в сопровождении губернатора.

«Как мне потом сказали, что там было руководство из администрации, и вроде как целились по ним, но по ним не попали, так решили хоть что-то зацепить. Мы не были в сопровождении, мы выполняли отдельно свои задачи по назначению командования», — сказал военный.

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