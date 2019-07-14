КТО ЗАТОПИЛ подводную лодку КУРСК ? 10 ФАКТОВ о таинственной гибели АПЛ К-141 Курск
В первой половине августа 2000 года в акватории Баренцева моря начались крупномасштабные военно-морские учения, в которых были задействованы лучшие образцы военной техники. В том числе – новейшая, самая современная в российском ВМФ атомная подводная лодка класса «Антей» АПЛ «Курск». Огромная по своей длине (154 метра), по высоте с 7-ми этажное здание, она была снабжена ракетами, каждая из который в 40 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Источник: https://www.kramola.info/video/protivostojanie/kto-zatopil-podvodnuyu-lodku-kursk-10-faktov-o-tainstvennoy-gibeli-apl-k-141
Что с подводной лодкой Курск?
- Она утонула, – Путин.
И Челенджер после Курска почему то недолетел
Сплошная ложь по заказу МО РФ. Любые учения объявляются по всему миру с целью безопасности мореплавания гражданских судов. И как правило,в районе учений находятся иностранные подлодки с целью изучения противника. Но никогда противник не открывает огонь на поражение, ибо это не соответствует поставленной задаче. Да, подлодка США Толедо получила повреждения в результате воздушной атаки морской авиации, которая была объявлена после взрыва Курска, затем отменена, для показухи. АПЛ Курск был потоплен со всем экипажем оружием с крейсера Пётр Великий по приказу Путина – Примакова. Команда подлодки раскрыла планы Путина по сдаче страны. Не зря еврей Примаков появился в Видяево. Ему нужно было проверить: какие слухи идут по этому поводу.
Ну и бред!