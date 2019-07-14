КТО ЗАТОПИЛ подводную лодку КУРСК ? 10 ФАКТОВ о таинственной гибели АПЛ К-141 Курск

В первой половине августа 2000 года в акватории Баренцева моря начались крупномасштабные военно-морские учения, в которых были задействованы лучшие образцы военной техники. В том числе – новейшая, самая современная в российском ВМФ атомная подводная лодка класса «Антей» АПЛ «Курск». Огромная по своей длине (154 метра), по высоте с 7-ми этажное здание, она была снабжена ракетами, каждая из который в 40 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.