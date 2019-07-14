1988. Карл де Кейзер в Москве. Часть 1. 7 ноября

Недалеко от самого центра нашей дорогой столицы мы жили себе не тужили. Да, конечно, Юрий Лужков не отличался честностью в отношении денежных средств. Но на обращение в ЖЭК нам всегда отвечала девушка на русском языке и приходил устранять течи русский ...
Общественники в Сургуте самовольно установили бюст СталинаОбщественники установили бюст Иосифа Сталина в Сургуте 15 сентября и готовы к суду, если памятник признают установленным незаконно, сообщил в четверг РИА Новости участник инициативной группы по ...
Президент Владимир Путин поддержал идею подготовить закон о российской нации, сообщает агентство «Интерфакс» в понедельник, 31 октября, со ссылкой на заявление главы государства... Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos , http://news.mail.ru...
... Сталина, — явная ошибка.Прозападная часть российской общественности и «элиты» любит... перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад ...элита». Великие князья, аристократия, значительная часть генералитета и высшего офицерства, думские...
Остается надеятся, что когда Райкин покинет этот бренный мир, его именем не будут называть улицы или театры.С такими взглядами, ему будет некомфортно в России как живым, так и мертвым.Ну а пока он еще жив, но менее любим, чем иные исторические мертвецы, ...
Человек часто думает не о Боге, а о себе, и возвышается мыслью о Боге: мол, вот я какой – о Боге думаю! И свинья, верно, о высоком подумывает, но всё больше о себе, потому только жиром растёт, а свинство в себе одолеть не может.