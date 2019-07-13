Сводки от ополчения Новороссии 13 июля 2019
- 12:18 Преступления Украины на Донбассе.
- 10:24 125 продуктовых наборов передали бойцы ДНР и батальон “Ангел” для пострадавших от обстрелов в Луково.
- 06:00 Дикая украинская орда: Как военный ВСУ «смог сфотографировать» армию России на Донбассе (ВИДЕО).
- Вчера 22:31 Украинские боевики обстреляли Еленовку из пушек БМП-2.
- Вчера 21:36 ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям, вынуждая их покинуть дома.
Преступления Украины на Донбассе
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125 продуктовых наборов передали бойцы ДНР и батальон “Ангел” для пострадавших от обстрелов в Луково
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Дикая украинская орда: Как военный ВСУ «смог сфотографировать» армию России на Донбассе (ВИДЕО)
Одесский блогер Александр Воскобойников прокомментировал видео с бывшим «АТОшником», который принимал участие в карательной операции на Донбассе.
«Главная тема, обсуждаемая в украинском государстве, — это отмена скоморохом военного парада на так называемый „День независимости“ и некоторые бандюки такой шаг очень оценили», — сказал он.
Так называемый «украинский херой» рассказал, что «лично видел российские регулярные войска и даже смог их сфотографировать». Однако вряд ли кто-то из наших читателей и зрителей их увидит.
«Всё как обычно: есть фотографии, но вам никто их не покажет. При этом он, как «настоящий укр”, знает для чего был создан автомат Калашникова», — троллит украинского лжегероя блогер.
Оказывается, АК был предназначен для ведения ядерной войны, а советская военная техника была нужна «для того, чтобы дойти до Ла-Манша», шутит автор видео.
«Эта малограмотная орда напала на Донбасс в 2014 году. И этих боевиков украинские каналы показывают, как героев», — отметил Воскобойников.
Он также указал: героев, которые ежедневно уничтожают мирное население Донбасса.
На архивных кадрах, которые показал Воскобойников, видны последствия обстрела поселка Зайцево — одного из пригородов Горловки.
«Вот, посмотрите, они приехали в Красноармейск», — показал следующие кадры блогер, где представители миссии «пообщались» с местным населением, проживающим на территории ДНР.
«Эту жалкую организацию ненавидят, потому что они с 2014 года играют на руку украинским боевикам», — добавил автор ролика.
На видео четко слышно, как люди в лицо им говорят: «Мы сами своими руками раздерем вас на куски, если здесь погибнет здесь хотя бы один гражданин».
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Но вряд ли эти кадры появятся в эфире украинского телевидения. По словам Воскобойникова, нынешний режим боится говорить правду своему населению «нерабов».
«Эти укропомойки не показывают преступления украинских боевиков на Донбассе», — отметил одесский блогер, добавив, что так называемые «укрожурналюшки» помнят только то, за что им платят, и это касается всех украинских телеканалов.
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Украинские боевики обстреляли Еленовку из пушек БМП-2
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям, вынуждая их покинуть дома
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Еврей Коломойский открыто заявил, что Путину Донбасс не нужен. И это правдв!