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Сводки от ополчения Новороссии 13 июля 2019

08:31. 13 июля 2019 Просмотров - 210 Один комментарий Опубликовал:

Преступления Украины на Донбассе

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Дикая украинская орда: Как военный ВСУ «смог сфотографировать» армию России на Донбассе (ВИДЕО)

Дикая украинская орда: Как военный ВСУ «смог сфотографировать» армию России на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Одесский блогер Александр Воскобойников прокомментировал видео с бывшим «АТОшником», который принимал участие в карательной операции на Донбассе.

«Главная тема, обсуждаемая в украинском государстве, — это отмена скоморохом военного парада на так называемый „День независимости“ и некоторые бандюки такой шаг очень оценили», — сказал он.

Так называемый «украинский херой» рассказал, что «лично видел российские регулярные войска и даже смог их сфотографировать». Однако вряд ли кто-то из наших читателей и зрителей их увидит. 

«Всё как обычно: есть фотографии, но вам никто их не покажет. При этом он, как «настоящий укр”, знает для чего был создан автомат Калашникова», — троллит украинского лжегероя блогер.

Оказывается, АК был предназначен для ведения ядерной войны, а советская военная техника была нужна «для того, чтобы дойти до Ла-Манша», шутит автор видео.

«Эта малограмотная орда напала на Донбасс в 2014 году. И этих боевиков украинские каналы показывают, как героев», — отметил Воскобойников.

Он также указал: героев, которые ежедневно уничтожают мирное население Донбасса.

На архивных кадрах, которые показал Воскобойников, видны последствия обстрела поселка Зайцево — одного из пригородов Горловки. 

«Вот, посмотрите, они приехали в Красноармейск», — показал следующие кадры блогер, где представители миссии «пообщались» с местным населением, проживающим на территории ДНР. 

«Эту жалкую организацию ненавидят, потому что они с 2014 года играют на руку украинским боевикам», — добавил автор ролика. 

На видео четко слышно, как люди в лицо им говорят: «Мы сами своими руками раздерем вас на куски, если здесь погибнет здесь хотя бы один гражданин».

Читайте подробнее: «Мы вас раздерём на куски!» — жители уничтожаемого ВСУ села накинулись на ОБСЕ (ВИДЕО)

Но вряд ли эти кадры появятся в эфире украинского телевидения. По словам Воскобойникова, нынешний режим боится говорить правду своему населению «нерабов». 

«Эти укропомойки не показывают преступления украинских боевиков на Донбассе», — отметил одесский блогер, добавив, что так называемые «укрожурналюшки» помнят только то, за что им платят, и это касается всех украинских телеканалов.

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