О дефрагментации происходящих событий

Представьте себе клубок – хитросплетение разных событий – в виде сферы, которая образуется из жизненных процессов каждого человека. Если вам удастся представить такой живой клубок, постарайтесь теперь представить его в виде непрерывно изменяющейся трёхмерной Матрицы Возможных Событий, где каждая узловая точка – это потенциальное событие.

На первый взгляд это, действительно, не совсем очевидно. Но это лишь на первый, поверхностный взгляд. Если копнуть поглубже, то связь между, казалось бы, совершенно разными событиями станет видна. И станет понятно, почему оно произошло – то или иное событие.

Наш мир един и целостен . Все события, происходящие в нём, взаимосвязаны. Кто-то с этим тут же согласиться, кто-то задумается, а кто-то вообще не станет заморачиваться такими пустяками.

Событие может произойти – и тогда узловая точка станет материализованной точкой в этой Матрице. Или не произойти – тогда эта точка так и останется всего лишь в нашем воображении: в нереализованных мечтах, в несбывшихся прогнозах и пустых предсказаниях.

Второй момент. Любое событие происходит в результате какого-то процесса. Нет процесса – нет события.



То есть, если человек что-то хочет сделать, но не прикладывает к этому никаких усилий – то это либо никогда не произойдёт, либо произойдёт, но по сценарию развития иного процесса, в котором данный человек выступает в роли пассивного наблюдателя.

Третий момент. Каждый из процессов происходит либо параллельно с другими процессами, либо пересекаясь с ними. Поэтому каждое из событий так или иначе связано с различными процессами и может на каждый из них влиять. Каким образом влиять? Любым. Вернее, разно-образным.

Любое произошедшее с человеком событие делает разнообразным не только его собственный мир, но и мир тех людей, которые оказались под влиянием происходящих процессов.

Поскольку все мы разные, то и к любому событию каждый из нас может относиться по разному. Для одних людей событие может считаться победой и праздником, а для других – поражением и трауром.

Можно ли сделать так, чтобы для всех без исключения людей, как бы они не отличались друг от друга, произошедшие события считались победой? Конечно, можно. Для этого достаточно найти общий знаменатель.

А какой общий знаменатель может быть у человека? Правильно. Человечность. А точнее – человеческий тип строя психики.

Что это такое – человеческий тип строя психики? Очень просто – эмоционально-психологический настрой, который помогает человеку всегда поступать по-человечески.

Если каждый человек в процессе своего развития достигнет определённого уровня и научится управлять самим собой, не нанося вреда остальным, то это и будет означать, что он научился жить по-человечески.

Для каждого из людей, для каждого из нормальных людей, для каждого, кто понимает, что значит «быть человеком» и «поступать по-человечески», должно быть предельно ясно (так же, как дышать, ходить, смотреть, слушать), что такое хорошо, а что такое плохо.



Все люди разные, у каждого свои «тараканы в голове», но критерии нравственности должны быть для всех одни и те же. И тогда все события будут объединены в единый, общий для всех процесс – процесс развития человека.

Дефрагментация

Проследить за всей цепочкой взаимосвязанных событий невероятно сложно. Человеку с его ограниченными возможностями это сделать практически невозможно. Невозможно объять необъятное.

Но можно попытаться эту картину упростить – спроецировать её на плоскость и рассмотреть с разных ракурсов. Как в начертательной геометрии – посмотреть на одну и ту же объёмную фигуру с разных проекций. То есть, взглянуть на одни и те же процессы, одни и те же события, с разных ракурсов – с различных точек зрения.

Поначалу картина может показаться совершенно непонятной, как карта фрагментированного компьютерного диска – винчестера. События, связанные с одним и тем же процессом, окажутся разбросанными по всей плоскости карты, как фрагменты одного и того же файла. Проследить их последовательность – нереально сложно.

Но можно запустить процесс дефрагментации, который соберёт все осколки разрозненных событий, разбросанных по разным сегментам Матрицы Событий, в одну кучу. Это позволит потом упорядочить эту кучу взаимосвязанных событий, разложив их в строго определённой причинно-следственной цепочке.

Процесс познания мироустройства небыстрый. Но в конце концов из хаотично разбросанных кусочков сложится целостная мозаичная картина, в которой каждый процесс окажется очевидным, понятным и закономерным.

В этом и есть главное преимущество такого «мозаичного мировоззрения», основанного на единой и неразрывной связи трёх категорий: Материи, Информации и Меры.

Заключение

Наш человеческий мир буквально соткан из хороших и плохих событий. Представьте себе, что каждое благоприятное для нормального человека событие, если оно произойдёт, будет вспыхивать, как маленькая лампочка, ярким светом, а каждое неблагоприятное событие будет эту вспышку гасить.

В конечном итоге, каждый нормальный человек должен быть заинтересован, чтобы наш мир стал светлей и ярче. И это совсем не трудно сделать. Достаточно всего лишь научиться управлять собственной психикой и научить это делать своих родных и близких.



Чтобы каждое важное событие в жизни самого обычного человека вспыхивало новой светлой лампочкой, освещая жизненный путь всех остальных людей, а не гасило свет, зажжённый кем-то.



Денис Ленский