Новости Украины и Новороссии 13 июля 2019

Телемост Москва–Киев: глупость наказуема

Команда Зеленского абсолютно правильно оценила решение о проведении «неполитического» телемоста Россия–Украина «Надо поговорить» как попытку предвыборного пиара своих оппонентов (в данном случае Медведчука и его «Оппозиционной платформы – За жизнь»). И абсолютно неправильно на эту попытку прореагировала.

Это клоун на сцене должен “разоблачать” оппонента, чтобы публике было весело. В политике, если ты что-то понял, лучше промолчать и позволить своим противникам разобраться друг с другом самостоятельно. Ещё лучше — прикинуться наивным и использовать активность конкурента в своих интересах.

Собственно, антимедведчуковские действия команды Зеленского свидетельствуют о полном вырождении профессиональной украинской политики, а также об отказе США от активного вмешательства в неё на стороне действующей власти. Американцы мониторят и контролируют ситуацию, но не помогают Зеленскому напрямую, как помогали Яценюку или Порошенко в первые годы президентства последнего.

Политической проблемой Медведчука всегда было то, что я называю “синдромом Вейротера”. Австрийский фельдмаршал-лейтенант Франц фон Вейротер известен тем, что составил диспозицию к сражению при Аустерлице. Современники говорили, что диспозиция была всем хороша, но имела один изъян: Вейротер исходил из того, что Наполеон будет пассивно ждать завершения манёвра союзников, а французский император совершил контрманёвр, в результате которого русско-австрийская армия потерпела катастрофическое поражение.

Медведчук был известен в украинской политике тем, что все его самые блестящие планы проваливались. Он задумал и не смог довести до ума политическую реформу, предполагавшую трансформацию президентской республики в парламентскую. Он не смог провести Кучму на третий срок, скомпрометировав Ющенко и Януковича первым Майданом. Он провалил трансформацию СДПУ(о) в идеологическую партию — главную оппозиционную силу Украины. Медведчука можно было бы назвать хроническим неудачником и списать с политических счетов. Но после второго Майдана у него стало получаться. Причём чем дальше, тем больше.

К сожалению, это не Медведчук изменился в лучшую сторону. Его успехи объясняются тотальным вырождением украинской политики и украинских политиков. В результате даже “система Вейротера”, базирующаяся на легко прочитываемом оппонентами манёвре, оказывается действенной. Если бы Наполеон, вместо того чтобы совершать при Аустерлице контрманёвр, просто кричал бы: “А я знаю, как они меня хотят обмануть!”, он обязательно потерпел бы поражение.

В истории с телемостом Медведчук запустил простейший приём, предполагающий выбор противником из двух зол. Если ему разрешить проведение телемоста, он отлично пропиарится накануне выборов. Если проведение телемоста заблокировать, он не только отлично пропиарится и оттянет у “Слуги народа” часть голосов для “Оппозиционной платформы”, но ещё и даст возможность Порошенко откусить у “Слуги народа” свой кусок (радикальных националистов). То есть главный соперник “Оппозиционной платформы” будет ослаблен дважды.

У Зеленского было два способа реакции: активный и пассивный. Активный предполагал перехват инициативы: приход в студию телемоста и построение беседы “под себя”. Таким образом Зеленский продемонстрировал бы единство с народом и мог бы заработать кучу прекрасных бонусов. Думаю, что в результате такого манёвра “Оппозиционная платформа” потеряла бы пару-тройку процентов голосов в пользу “Слуги народа”.

Впрочем, мы знаем, что без написанного, хорошо выученного и многократно прорепетированного текста украинский президент на арену не выходит. Поскольку же в ситуации активной реакции на предвыборный трюк Медведчука, ему пришлось бы принимать решения “за доской”, “неотрепетированный” Зеленский выглядел бы однозначно плохо. Это не его формат.

Но у него в запасе оставался пассивный способ противодействия. Он хуже. На нём очки не заработаешь, но можно было не дать заработать и противникам. Скомпрометировать их. Надо было просто молчать и ничего не делать.

Было понятно, что ориентирующиеся на Порошенко радикалы выступят против телемоста. Более того, было абсолютно ясно, что если власть никак не прореагирует на их возмущение, криками дело не ограничится. Они придут потолкаться, что-нибудь подожгут, разобьют какие-нибудь стёкла, а может быть, и кому-нибудь голову. В общем, ничего страшного не произошло бы, но, при минимальном профессионализме, можно было бы показать населению картинку рождающегося в центре Киева нового этапа гражданского войны, “провоцируемого радикалами” Медведчука и Порошенко.

Зеленскому осталось бы только скорчить гримасу озабоченности и пробормотать что-то вроде “не допущу”, попеняв своим политическим оппонентам на безответственность и пиар на крови. Жаждущий моментального решения всех проблем за счёт прихода “мессии”, который всё решит, украинский политически активный маргиналитет, отдавший Зеленскому голоса на президентских выборах, а сейчас задумывающийся о “новом Зеленском”, и не такую туфту проглатывал.

Клоун же пошёл по пути “разоблачения сеанса магии”. Он заявил, что телемост — пиар (это справедливо) и добавил, что “не допустит” (а это интересно почему). Нет на Украине закона, запрещающего телемост. Можно было бы прицепиться к тому, что вещание “России 1″ на Украине запрещено, но это совместный проект, причём явно направленный на поиск выхода из кризисного тупика, то есть ровно на то, что обещал Зеленский своим избирателям, гарантируя им, что готов к любым, самым нестандартным и самым непопулярным решениям.

Более того, “не допустить” может прокуратура, но никак не президент. Нет у Зеленского полномочий “не допускать” телемосты. Проще говоря, мальчик подставился. Поскольку же он уже не мальчик, но целый президент, то подставилась и подставила своего комичного шефа вся команда Зеленского.

А раз так, то грех было это не использовать. Тема с телемостом стала для Зеленского токсичной. Этот “Аустерлиц” наоборот он организовал себе сам. От Медведчука требовалось только дальше крутить ту же шарманку. Уж с чем-чем, а с этим он справится блестяще, методичности ему не занимать, австрийский Гофкригсрат обзавидуется способности Виктора Владимировича двигаться в заданном направлении, невзирая на обстоятельства.

И вот у Зеленского телемост, который он не может запретить, поскольку он пройдёт в студии “Россия 1″, а украинцы будут представлены “из подполья” (по скайпу), но который он уже прорекламировал своим “не допущу”. Клоуну на воеводстве и его избирателям покажут, что он ничего не может “не допустить”. Медведчук и “Оппозиционная платформа” продемонстрируют свою приверженность идее восстановления нормальных отношений с Россией. Народ в очередной раз уверится в то, что “кто, если не они”. Порошенковские радикалы устроят истерику и также используют ситуацию для мобилизации своего электората за счёт Зеленского.

И только маленький грустный Пьеро (белый клоун) будет сыпать несмешными шутками, пытаясь продемонстрировать всем, что он контролирует ситуацию.

Есть хорошая пословица: “Не в свои сани не садись”. Если бы Медведчук с Порошенко вышли шутить на сцену, они выглядели бы так же жалко, как Зеленский на президентстве. А так, комик, ставший властью, даже из украинских вейротеров от политики, делает великих полководцев (мценского уезда).

Ростислав Ищенко

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«Зеленскому было страшно, но он позвонил Путину» (ВИДЕО)

Владимир Зеленский проявил большую смелость в том, что позвонил президенту России Владимиру Путину. При этом российский президент, надо отдать ему должное, нашел в себе силы быть милосердным и добродушным, и соответствовать имиджу лидера миролюбивой сверхдержавы. Таким мнением поделилась со зрителями канала «Россия 1» поэт и публицист из ДНР Анна Ревякина. «Я просто представляю, как разговаривал Зеленский, и как ему было страшно, — сказала она. — Конечно, в этом смысле, можно сказать, что он проявил определенную смелость. И большое спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он просто поговорил с ним, и нашел в себе силы быть милосердным и добрым, и соответствовать имиджу доброй сверхдержавы, доброй империи. Это обычный имидж России, которую все хотят укусить». Также девушка выразила соболезнования семьям погибших во время паводка в Иркутской области. «Я могу сказать от народа Донбасса, что мы все сочувствуем. Примите, пожалуйста, искренние соболезнования, родственники людей, кто погиб, кто был лишён имущества», — сказала она. Жители Донбасса, как никто другой, понимают, что «человеком может считаться тот, кто воспринимает чужую боль, как свою собственную». «Мы единая страна, для нас, действительно, нет чужой боли, для нас, действительно, нет чужих детей. Я, действительно, так считаю», — добавила Ревякина. Кто первый начал войну на Донбассе? Украина убивает не только народ Донбасса, но и тех, кто ей служит, считает Ревякина. Она указала на то, что в официальных данных показатель смертности в бывшем украинском государстве сильно занижается. «Вы знаете, ко мне в руки попал уникальный документ…», — сказала Анна. «Он несколько сумбурно выглядит, потому что эта переписка… Ну, в соцсетях люди используют какие-то сокращения… Человек разговаривал с “АТОшником”… Вы говорите, что не нужно сравнивать 2014 и 2019 год? Да, не нужно. 2014 год — это правда и надежда на блицкриг. Сегодня — это затянувшаяся страшная война» По ее словам, Украина находится в числе 25 лидеров по количеству самоубийств и произошло все это «из-за войны», которая не прекращается уже шестой год. «Когда люди возвращаются с фронта, их начинает терзать жесточайшее чувство вины, страшное чувство вины за то, что они убивали, за то что они действовали в рамках не правого дела. За то что они просто-напросто грешили… И это их тревожит… Кто-то мечтает уехать, а кто-то уходит иным способом… Украинская сторона, задумайся об этом!» — призвала Ревякина. Во время эфира приглашенная украинская стороны попыталась в очередной раз обвинить Донбасс в развязывании боевых действий. Однако публицист напомнила, что на самом деле первые массовые протесты начались на Западной Украине. «Те митинги, которые начались ( в Донбассе — прим. РВ) — они начались в апреле, а во Львове люди взяли оружие уже 20 февраля 2014 года», — сказала Ревякина. «Восток отреагировал в последнюю очередь. Кто первый начал? Я отвечу на этот вопрос: не мы!» — подытожила представитель ДНР. Читайте также: «Таких Бог забирает первыми!» — на Украине рассказали об уничтоженном боевике ВСУ (ФОТО) На видео с 01:39:44

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Путин начал давить Зеленского, заставляя играть по своим правилам

Как сообщалось, сутки назад состоялся разговор между президентами России и Украины. Важно отметить, что инициатива снять трубку и прийти к диалогу произошла от украинской стороны. Довольно любопытно на эту тему высказался глава комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачев. Эксперт, оценивая диалог двух лидеров, выразил надежду, что дальнейшие разговоры будут происходить посредством нормального общения, а не через трансляцию нескончаемых обвинений в адрес Москвы со стороны Киева. Ведь когда у руля стоял Порошенко, все обращения к России были исключительно с помощью СМИ или через истерику на трибунах различных ассамблей. Владимир Путин с самого начала заявлял, что первым идти на контакт не намерен, но и отказываться от диалога не собирается. После громких заявлений Украины, Киеву пришлось считаться со словами президента России и сделать так, как хотел он. Остается надеяться, что и другие предложения Путина будут приниматься с легкой руки. По крайней мере, пока пресс-служба Зеленского заявляет, что одной из центральных тем беседы президентов стало возвращение к «нормандскому формату». Это может означать, что новый президент Украины всё-таки обратит внимание на «минские соглашения», не раз выдвигаемые Россией на передний план. Тот факт, что Зеленский переступил через своё самолюбие и пошёл на диалог, сыграл не в его пользу, рейтинг стал стремительно падать. Но примечательно, что у «Оппозиционной платформы — За жизнь», чьи лидеры регулярно посещают Москву, рейтинг растет. Вероятно, их русофобские настроения, так долго прививаемые Петром Порошенко, играют свою ключевую роль. Вполне возможно, что звонок Путину был сделан из-за падающих рейтингов. Многие разочаровываются в президенте, который ещё вчера скакал на сцене в КВН. Вероятно, Зеленский хочет приманить юго-восточный электорат. Тем не менее, даже если в его желании выйти на диалог есть корыстный момент, российский лидер сможет направить Зеленского в русло, выгодное не только России, но и Донбассу. Как показывает практика, дипломатический стержень Путина и не таких заставлял играть по своим правилам. Читайте также: Зеленский сделал резкое заявление про армию России и федерализацию Украины Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Опасный план по Чернобылю: Украина цинично превратит мировую трагедию в национальное достояние

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился разработать туристические маршруты в «зоне отчуждения» — территории вблизи Чернобыльской атомной электростанции и Припяти. Недавно вышедший британский одноименный сериал спровоцировал всплеск интереса у туристов со всего мира. На Украине решили этим воспользоваться и не упускать миллионы долларов мимо казны. Действительно, в Чернобыле существует колоссального масштаба коррупционная машина. Посещение зараженных радиацией зон официально запрещено. Однако сотни туристов, проникнувшихся романтикой постапокалипсиса, отдают огромные деньги за путешествие к заброшенным территориям. Кроме того, несмотря на все запреты, из региона вывозился металл, запчасти автомобилей, домашняя утварь, различные приборы, источающие смертельный радиоактивный фон. После выхода сериала HBO к Чернобылю потянулись и простые обыватели, узнавшие о манящем крае, где более 30 лет назад произошла одна из величайших трагедий человечества. Нахождение в «зоне отчуждения» до сих пор опасно для жизни. Возделывать землю и выращивать скот на зараженной земле нельзя будет еще несколько сотен лет. Однако если организовать туристические маршруты с учетом норм безопасности, экстремальное путешествие в Припять и район ЧАЭС не принесет негативных последствие для здоровья. На «Фукусиме» тоже проводят экскурсии. Некоторые объекты вблизи японской АЭС можно посещать в течение минуты, но не более, в противном случае здоровье человека будет подвержено риску. Если организовать безопасные туристические маршруты, Чернобыль станет памятником крупнейшей техногенной катастрофы на планете и сможет привлечь внимание к существующей проблеме, к экологии в целом. Другое дело, что через пару недель о сериале и, как следствие, о трагедии на Чернобыле в мире позабудут. Сумеют ли украинцы привлечь внимание к своей стране, не находясь на волне «хайпа» в связи с выходом британского сериала? Зеленский дал три месяца на проработку туристического кластера в Чернобыле. К этому времени ажиотаж среди массового туриста может исчезнуть. А так называемые «сталкеры» потеряют интерес к «зоне», поскольку там вновь появятся люди. Читайте также: Путин раскрыл некоторые «тайны» про отношения Украины и США Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Грязная авантюра: Зеленский вошёл в роль Лукашенко (ВИДЕО)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому очень пригодилась практика КВНщика и актера на нынешней должности. В тот момент, когда ситуация выходит из-под контроля либо её необходимо разрешить в определенном русле, Зеленский использует актерское мастерство. Так, например, произошло и в Борисполе, когда глава государства набросился на местного секретаря горсовета Ярослава Годунка. В грубой форме он выгнал чиновника с заседания, где представил нового губернатора Киевской области. Зеленский предстал перед публикой в амплуа белорусского президента Александра Лукашенко. Батька порой организует рейды по злачным местам и устраивает публичную порку чиновникам и политикам. Лукашенко это делает для того, чтобы поддерживать рейтинг и показывать народу, что ему далеко не безразлична ситуация в стране. Одним из последних таких инцидентов стал визит на ферму в Шкловском районе. Тогда Лукашенко не устроил вид коров, в результате чего был уволен губернатор Могилевской области. Владимир Зеленский не раз входил в образ грубых чиновников. Еще в «Студии “Квартал-95”» он высмеивал резкое поведение политиков. К примеру, пародировал мэра Харькова Геннадия Кернеса. В Борисполе произошла аналогичная ситуация. Владимир Зеленский вошел в роль грозного Александра Лукашенко. И сделал это неспроста. Украинский президент продвигает своих людей в регионах. Сейчас, накануне выборов, это особо важный вопрос. Так как Ярослав Годунок — кандидат от партии «Батькивщина», он является прямым конкурентом депутата от «Слуги народа» Сергея Бунина. Если бы было иначе, то Зеленский вряд ли стал устраивать «концерт по заявкам» и узнавать о Годунке всю подноготную. Более того, он выслушал чиновника и проверил его слова о том, что в местной больнице сделали косметический ремонт специально к приезду, а на самом деле медцентр требует больших вложений. В общем, Владимира Зеленского вполне можно назвать мастером перевоплощений, и это действительно может ему помочь на посту президента. Однако вряд ли это оценят украинцы и партнеры на международной арене. Если он продолжит «переобуваться в воздухе», то ему просто-напросто перестанут доверять. Читайте также: «Эта женщина мертва, чёрный список начат» — первая жертва режима Зеленского (ВИДЕО 18+) Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Глава ЛНР провел первое заседание созданного в Республике Совета атаманов

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