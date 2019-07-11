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Мидгард.

21:16. 11 июля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

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Неприятно удивило количество участников сообщества Ящика Пандоры, которые пришли на этот ресурс узнать что-то новое, но с невиданным упорством защищают мусор, который паразитам удалось вложить в их головы.

Живет на планете 7,5 миллиардов , потрошат её как могут.

 Соревнуется, у кого это изощрённее получается , но при этом даже не знают как устроена планета.

Подавляющее большинство считают планетой только физически плотный шарик и считают это абсолютно верным утверждением.

Но это глубочайшее  заблуждение.

Устройство планет гораздо сложнее, и размеры их существенно превышают границы физически плотной материи.

Граница нашей планеты находятся на отметке в 20 тысяч километров от уровня моря.

Как образовалась наша планета?!

После вспышки сверхновой, образовалась Звезда. Такие Звёзды называют – Солнце.

Солнце – имя нарицательное. А у нашего солнца есть имя – Ярило.

Кроме Солнца после вспышки образовалась гравитационная воронка с множеством неоднородностей,  размером ровно в нашу солнечную систему.

В одной из неоднородностей образовалась наша планета.

Образовалась планета – это означает, что  неоднородность заполнилась гибридными материями ( природа не терпит пустоты).

 И одной из этих гибридных материй – была физически плотная материя, которая заполнила самый центр неоднородности.

Ну а дальше пошло заполнение неоднородности  уже менее плотными гибридными материями, с другими свойствами и качествами.

Любая планета представляет собой матрёшку.

Самая маленькая матрешка – это физически плотный слой, который мы можем видеть, слышать, осязать  и улавливать своими допотопными приборами.

Граница физически-плотного слоя нашей планеты заканчивается на отметке в 1 тысячу километров от уровня планеты. Да, там плотность физически плотной материи минимальна, но наши приборы её фиксируют, и законы физики там работают, и магнитное поле планеты туда также дотягивается. Благодаря этому физически плотные материи не выходят за границы действия магнитного поля.

Так же благодаря магнитному полю Земли  космическая радиация на порядок меньше и люди могут там находиться в защитных костюмах и летать на МКС. Наших технологий для этого хватает, чтобы там  защитить живых существ.

Ну а выход за границу физически плотного слоя планеты живых существ  на сегодняшний день  пока не возможен.

Нет у нас ещё технологий, чтобы защититься от жесткого космического излучения.

Дальше находятся тонкоматериальные слои (матрёшки) нашей планеты.

 Приборов фиксирующих эти материи у нас пока не придумали, но  названия придумали – космический вакуум и темная материя.

Итак. Следующий слой нашей планеты начинается с отметки 1 тысяча  километров и толщина его примерно 2 тысячи километров.

Это эфирный слой планеты, который состоит из другой гибридной материи и отличается от физически плотной материи другими физическими  законами и качествами.

Там тоже есть жизнь.

Он заполнен жизнью гораздо плотнее, чем наш физически плотный мир.

Там живут сущности всех живых существ, не обладающих разумом и растений в том числе.

Как вымерших, так и сущности тех, кто находится в ожидании воплощения.

И еще в этот слой могут попасть Сущности людей, которые совершили очень много деяний ведущих к деградации(серийные убийцы и пр.) У Сущностей этих людей в результате деградации настолько малый потенциал, что после Смены МЕРного Тела, они не могут подняться в более высокие и безопасные слои планеты.

Попав в эфирный слой, Сущности этих людей подвергаются нападению в основном со стороны сущностей вымерших животных, которые превратились в вампиров.

 И в этом случае их жизненный потенциал может стать равным нулю, то есть наступит уже настоящая гибель Сущности. Вот по этой причине христиане этот слой и назвали адом.

Да, мы эту часть планеты не видим и не чувствуем, но это не значит, что её не существует.

Хотя !!! Есть люди ( наркоманы, алкоголики в состоянии белой горячки ) пробивают барьер между слоями и наблюдают всё это воочию, и это не является галлюцинациями.

Следующий слой нашей планеты  - это астральный слой. Начинается он примерно с 3 тысяч километров .

И толщина его составляет примерно 5 тысяч километров. Это самый большой слой планеты и самый заселенный.

В этом слое находится подавляющее большинство Сущностей людей, которые попали сюда после Смерти. Здесь они ожидают следующего воплощения. Также в этом слое находятся Сущности крупных животных.

Тоже довольно невесёлый слой планеты. Туда попадают Сущности всех людей, которые при жизни в физически плотном теле не сдвинулись в своём развитии ни на шаг, а многие еще и сделали несколько шагов назад.

Но всё же здесь гораздо безопаснее пережидать время между воплощениями, и шансы выжить есть у каждой Сущности.

Следующий слой нашей планеты – это первый ментальный слой.

Начинается он примерно с 8 тысяч километров и толщина его примерно 3 тысячи километров.

Этот слой в понимании христиан – «рай».

В этот слой попадают Сущности людей, которым удалось хотя бы на один шаг, но продвинуться в своём развитии. Потенциал Сущности у них стал чуток выше, чем при рождении и позволяет преодолеть качественный барьер и попасть в этот слой.

Следующие слои нашей планеты – это второй ментальный слой и третий ментальный слой.

Начинаются они примерно с 11 тысяч километров и заканчиваются в районе 18 тысяч километров.

Эти слои планеты совсем не заселены.

 В эти слои могут попасть Сущности людей, которым удалось существенно подняться в развитии.

А таких, на планете совсем ничтожное количество. И после Смены Мерного Тела они там находятся довольно продолжительное время в ожидании воплощения.

В любую генетику они уже не могут поместиться, а качественной и подходящей, практически нет на планете.

Ну и последний слой нашей планеты – это четвертый ментальный слой.

Заканчивается он на отметке 20 тысяч километров.

Это и есть граница нашей планеты. И уже за этой границей начинается реальный космос.

В последний слой попадают Сущности людей, которым пол шажка не хватило, чтобы  стать богом в нашем понимании, и перейти в другую мерность на новый уровень развития.

Этим Сущностям хуже всего. Подходящей генетики для них на планете просто  нет. И приходится им там зависать по тысяче и более лет, в ожидании воплощения.

Вот так устроены все живые планеты.

Живые планеты, где существует жизнь, называют землями.

Так что наша планета Земля – это тоже имя нарицательное.

Когда-то у планеты было имя – Мидгард.  Паразитам удалось лишить планету имени и отправить его в нибытие. Но возрождение и планеты и её имени неизбежно…

Теперь Мидгард – это база внутри нашей планеты, в которой находится:

  - кварковый реактор в заглушенном состоянии, раньше он питал энергией Звездные врата(ноль переходы)

   -  контингент воинской касты, который следит соблюдением карантина и  защитой планеты  в сохранности ( никто не даст нам её уничтожить).

  -  и группа исследователей, которые  проводят наблюдение за экспериментом проходящим на планете. И никому даже невдомёк, что ежесекундно, ежеминутно, ежечасно и т.д.  с каждого снимают показатели по примерно миллиону параметров….

 И еще несколько слов об уникальности нашей планеты.

Наша планета действительно является уникальной планетой. Таких во Вселенной совсем немного.

Раз, два и обчёлся.

Живых планет, на которых есть разумная жизнь, великое множество.

Уникальность нашей планеты в том, что на нашей планете может зародиться и жить любая форма жизни.

Мы знаем несколько:

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhi-news.ru%2Fscience%2F10-vozmozhnyx-form-zhizni.html&d=1

Но их гораздо больше.

У других живых планет довольно узкая «специализация».

И вся это благодаря уникальному набору микроэлементной базы нашей планеты. Таблица Менделеева – это просто маленькая верхушка огромного айсберга того, что есть на этой планете.

Так что «открытий» у нас предстоит немало.

Вот такой вот краткий обзор устройства нашей планеты.

Получилось несколько коряво, но я намеренно постарался избавиться от максимального количества технических и научных терминов, чтобы любой читатель мог при желании понять текст.

Ну а, поняв общий смысл,  технические нюансы уже можно добрать в специализированной литературе.

Следующей публикацией будет краткий обзор устройства человека. Как выяснилось, неграмотность в этой области зашкаливает все разумные пределы.

С уважением,

 СКАМАРОХ.

Метки: развитие, эволюция

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